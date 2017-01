Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Marcos Alonso je že v 6. minuti zadel za vodstvo Chelseaja. Foto: Reuters Pedro je postavil končni izid po lepi dvojni podaji z Willianom. Foto: Reuters Antonio Conte je bil zelo zadovoljen po koncu tekme na stadionu King Power. Foto: Reuters Harry Kane je zabil hat-trick na White Hart Lanu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ni Diega Coste, ni panike - Chelsea gladko odpravil Leicester

Visoka zmaga topničarjev

14. januar 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 20:13

London - MMC RTV SLO

Chelsea je tudi brez najboljšega strelca Premier lige Diega Coste, ki se je sprl s trenerjem Antoniem Contejem, s sijajno igro odnesel tri točke iz Leicestra v 21. krogu Premier lige (0:3).

28-letni napadalec, ki je v letošnji sezoni zabil kar 14 golov, ni treniral že tri dni. Angleški mediji poročajo, da je prejel ponudbo iz Kitajske, zaslužil pa naj bi neverjetnih 30 milijonov britanskih funtov na sezono. Roman Abramovič je sporočil, da ima Costa pogodbo do leta 2019 in da ga ne bodo prodali.

Težave so se začele, ko je kondicijski trener sporočil Conteju, da Costa ni najbolje pripravljen. Italijanski strokovnjak se je nato sprl s španskim reprezentantom. Jon Mikel Obi in Oscar sta že sprejela mamljivi ponudbi iz kitajske lige.

Alonso hitro nakazal potek srečanja

Celoten zaplet ni vplival na igro vodilne ekipe Premier lige, ki je povedla že v 6. minuti. Cesar Azpilicueta je podal z desne strani v kazenski prostor, v gneči pred vrati je Eden Hazard lepo zaposlil Marcosa Alonsa, ki je z močnim strelom z desnico s sedmih metrov zatresel mrežo.

Sijajna akcija Pedra in Williana za 0:3

V 53. minuti je razigrani Marcos Alonso prišel do strela z levico z roba kazenskega prostora, žoga je zadela Wesa Morgana in malce spremenila smer, Kasper Scheichel v vratih aktualnih prvakov je bil nemočen. Najlepšo akcijo je Chelsea izpeljal v 71. minuti, ko je N'Golo Kante podal do Pedra, ki je na robu kazenskega prostora s peto podaljšal žogo do Williana. Brazilec je stekel po desni strani in podal nazaj do Pedra, ki je žogo z glavo poslal v mrežo.

Chelsea že zdaj zbral več točk v celotni lanski sezoni

V prejšnjem krogu je Tottenham na White Hart lanu končal serijo 13. zaporednih zmago Chelseaja, ki pa je tokrat znova prikazal odlično predstavo in je v letošnji sezoni že 12-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Na vrhu lestvice imajo zdaj 52 točk, kar je več kot so jih zbrali v celotni lanski sezoni (50).

V nedeljo bo na sporedu derbi kroga na Old Traffordu, kjer bodo rdeči vragi gostili Liverpool.

21. krog:

TOTTENHAM - WEST BROMWICH 4:0 (2:0)

Kane 12., 77., 82., McAuley 26./ag

BURNLEY - SOUTHAMPTON 1:0 (0:0)

Barton 78.

HULL CITY - BOURNEMOUTH 3:1 (1:1)

Hernandez 32., 50., Mings 62./ag; Stanislas 3./11-m



SUNDERLAND - STOKE CITY 1:3 (1:3)

Defoe 40.; Arnautović 15., 22., Crouch 34.



SWANSEA - ARSENAL 0:4 (0:1)

Giroud 37., Cork 54./ag, Naughton 68./ag, Sanchez 73.

Swansea: Fabianski, Naughton, F. Fernandez, Mawson, Kingsley, Ki, Cork (71./McBurnie), Dyer (55./Fer), Sigurdsson, Routledge, Llorente (70./Borja Baston).

Arsenal: Čech, Gabriel Paulista, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Xhaka, Sanchez (79./Welbeck), Özil (80./Lucas Perez), Iwobi, Giroud (60./Oxlade Chamberlain).

Sodnik: Michael Jones

WATFORD - MIDDLESBROUGH 0:0

WEST HAM - CRYSTAL PALACE 3:0 (0:0)

Feghouli 68., Carroll 79., Lanzini 86.

LEICESTER - CHELSEA 0:3 (0:1)

Marcos Alonso 6., 52., Pedro 71.

Leicester: Schmeichel, Fuchs, Morgan, Huth (60./Okazaki), Chilwell, Mendy, Musa (71./Gray), Drinkwater, Ndidi, Albrighton (77./Simpson), Vardy.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matić, Marcos Alonso, Willian (84./Batshuayi), Hazard (79./Fabregas), Pedro (84./Loftus Cheek).

Sodnik: Andre Marriner

Nedelja ob 14.30:

EVERTON - MANCHESTER CITY

Ob 17.00:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

Lestvica: CHELSEA 21 17 1 3 45:15 52 TOTTENHAM 21 13 6 2 43:14 45 ARSENAL 21 13 5 3 48:22 44 LIVERPOOL 20 13 5 2 48:23 44 MANCHESTER CITY 20 13 3 4 41:22 42 MANCHESTER UTD. 20 11 6 3 31:19 39 EVERTON 20 8 6 6 28:23 30 WEST BROMWICH 21 8 5 8 28:28 29 STOKE CITY 21 7 6 8 27:33 27 BURNLEY 21 8 2 11 23:31 26 BOURNEMOUTH 21 7 4 10 30:37 25 WEST HAM 21 7 4 10 26:35 25 SOUTHAMPTON 21 6 6 9 19:26 24 WATFORD 21 6 5 10 23:36 23 LEICESTER 21 5 6 10 24:34 21 MIDDLESBROUGH 21 4 8 9 17:22 20 CRYSTAL PALACE 21 4 4 13 30:40 16 HULL CITY 21 4 4 13 20:45 16 SUNDERLAND 21 4 3 14 20:40 15 SWANSEA 21 4 3 14 23:49 15

A. G.