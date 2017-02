"Ni razloga, da ne bi tudi v prihodnje igral za reprezentanco"

Zaradi neigranja v klubu bo verjetno izgubil kar nekaj denarja

6. februar 2017 ob 07:35,

zadnji poseg: 6. februar 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

"S kolenom je bolje, trenutno nimam večjih bolečin in lahko že skoraj normalno hodim. V prihodnjem tednu se bom moral odločiti, kje bom koleno operiral," je v MMC-jevem klepetu povedal Vid Kavtičnik.

"Pozneje bom moral dobro rehabilitacijo prenesti na igrišče, kjer upam, da bom znova zaigral tako, kot znam. Če mi to uspe, ni razloga, zakaj ne bi tudi v prihodnje igral za slovensko reprezentanco," je na vprašanje, ali ga bomo še videli v slovenskem dresu, odgovoril kapetan slovenske rokometne reprezentance.

Do operacije si bo zaradi stave obril tudi brado: "Z našim fizioterapevtom Žanom sva se dogovorila, da če osvojimo medaljo, si jaz obrijem brado, on pa glavo. Ko bom to storil, bom to delil tudi z vami."

Posnetka tekme si še ni ogledal

32-letni Kavtičnik in soigralci so se na nedavnem svetovnem prvenstvu v Franciji veselili zgodovinske bronaste medalje, potem ko je Slovenija na tekmi za tretje mesto spektakularno premagala Hrvaško z 31:30. Najizkušenejši reprezentant je imel na tej tekmi precej smole, saj si je strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu, tako da ga v Montpellieru čakata operacija in nekajmesečno okrevanje. A kot je že takoj po tekmi dejal kapetan, je "za bron na svetovnem prvenstvu pripravljen plačati to ceno".

"Del finančnega bremena zaradi poškodbe nosita socialno zavarovanje in dodatno v Franciji, drugi del, ki ni fiksen, pa za zdaj nosim sam in bom tako po vsej verjetnosti izgubil kar nekaj denarja zaradi neigranja v klubu," je pojasnil rokometaš Montpelliera.

Kavtičnik se nam je v klepetu na daljavo pridružil iz Francije. Povedal je tudi, da si mu do zdaj še ni uspelo ogledati posnetka tekme proti Hrvaški in si je verjetno še kar nekaj časa tudi ne bo. Bil je že član reprezentance, ki je leta 2004 na EP-ju v Ljubljani osvojila srebro: "Medalje je izredno težko primerjati. Vsaka je unikatna in vsaka je bila osvojena na "krvav" način. Res sem izredno ponosen in vesel, da sem lahko pomagal pri pridobitvi obeh."

