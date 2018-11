Ni več neporaženih - Šentjur na kolena spravil Krko, Zlatorog pa Rogaško

Petrol Olimpija bo gostovala v Šenčurju

V Ligi Nova KBM ni več neporaženih ekip. Krko je v uvodni tekmi 5. kroga porazil Šentjur s 86:73, Zlatorog pa je bil od Rogaške boljši s 77:75.

Košarkarji Rogaške so klonili po razburljivi končnici. Razburljiv konec so zrežirali Laščani sami, saj so skorajda zapravili vodstvo 68:60 v zadnji četrtini, domači so se jim povsem približali in s košem Marka Pajića izenačili na 75:75. Potem pa so izgubili žogo in omogočili zadnji napad Laščanom, prav ob koncu tekme pa je zadel Cleveland Thomas in točki sta odšli z Zlatorogom.

V prvih treh četrtinah so imeli gostje sicer že prednost in jo do zadnjih nekaj minut tudi znali obdržati. Dobili so prvi del, ob polčasu vodili za osem in še pred zadnjimi desetimi minutami za šest, vseeno pa so potem popustili in morali zmago reševati ob koncu tekme.

Za Laščane je sicer največ točk, 16, dosegel najboljši strelec lige Nejc Barič, po eno manj pa junak dvoboja Cleveland Joseph Thomas Jr. in Matej Rojc. Na domači strani sta izstopala Pajić z 19 in Obrad Tomić s 23.

Šentjur vodil že za 17

Novomeščani so tekmo v Šentjurju dobro začeli, po trojki Jakova Stipaničeva so prišli do vodstva z 12:4. A nato je razpoloženi Davor Konjević potegnil svojo ekipo, ki je zaigrala zanesljivo in učinkovito v napadu ter agresivno in zbrano v obrambi.

Ob koncu prve četrtine je sicer zaostajala, nato pa v drugih dveh povsem zagospodarila na igrišču, s trojko Konjevića je na začetku tretje četrtine povedla z 58:42, prednost 16 točk pa zadržala tudi do konca četrtine.

V zadnjem delu so Šentjurčani nekajkrat vodili za 17, Novomeščani so tri minute pred koncem prišli na -10, domači trener Jakša Vulić je zahteval minuto odmora. Njegovi napotki so obrodili sadove, Šentjur je zaustavil nalet tekmecev in zanesljivo zmagal.

Dvojni dvojček Konjevića

Pri domačih je Konjević dosegel 23 točk, zbral 13 skokov in sedem asistenc (indeks 32). Miloš Pešić jih je dosegel 22, kar 13 iz prostih metov, medtem ko je bil pri Krki z 20 točkami najboljši Jure Lalić.

Jakša Vulić, trener Šentjurja: "Za nami je sijajna tekma in pomembna zmaga, vendar smo imeli na začetku nekaj težav, saj smo začeli bojazljivo, kot da smo prišli Krko zgolj gledat. Ko smo to popravili, smo nadzirali potek dogodkov. Vsem na igrišču čestitam za prikazani trud, ki je bil tokrat lepo nagrajen. Prejšnji zmagi sta nas napolnili s samozavestjo, kar se vidi tudi na treningih. Sedaj je treba v tem ritmu nadaljevati."

Simon Petrov, trener Krke: "Gostitelji so bili veliko boljši in nismo imeli prav nobenih priložnosti za kakšen boljši rezultat. Upam, da se bomo iz tega poraza čim več naučili in takih predstav v prihodnje ne bomo kazali."

LIGA NOVA KBM, 5. krog

Petek:

ŠENTJUR - KRKA

86:73 (22:26, 26:14, 20:12, 18:21)

Konjević 23, Pešić 22, Jereb 10; Lalić 20, Mahkovic 18, Lapornik 15.



Sobota:

SIXT PRIMORSKA - HELIOS SUNS

97:50 (17:13, 27:19, 27:8, 26:10)

Vončina 16, Ferme 13, Marinković in Čakarun po 10; Durnik 12.

HOPSI POLZELA - ILIRIJA

85:74 (26:15, 22:25, 17:15, 20:19)

Atanacković 18, Jack 15, Burgett 14; Heath 25, Stopar 19.

ROGAŠKA - ZLATOROG

75:77 (24:31, 18:19, 15:13, 18:14)

Tomić 23, Pajić 19; Barič 16, Rojc in Thomas Jr. po 15, Gant 14.

Nedelja ob 17.00:

ŠENČUR G. GR. DRUŽBA - PETROL OLIMPIJA

Lestvica: KRKA 5 4 1 9 ROGAŠKA 5 4 1 9 SIXT PRIMORSKA 5 3 2 8 ŠENTJUR 5 3 2 8 ZLATOROG 5 3 2 8 PETROL OLIMPIJA 4 3 1 7 HOPSI POLZELA 5 2 3 7 HELIOS SUNS 5 1 4 6 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 4 1 3 5 ILIRIJA 5 0 5 5

