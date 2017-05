Nibali: Ko je Quintana v pravi formi, ga ni mogoče premagati

Prvi resni test bo torkova etapa na Etno

4. maj 2017 ob 19:02

Milano - MMC RTV SLO

Na 100. Dirki po Italiji bosta v središču Vincenzo Nibali in Nairo Quintana. Že naslednji teden se na vzponu na Etno obeta prvi resni preizkus za favorite.

32-letni Nibali je lani drugič zmagal na Giru, ko je bil kapetan Astane. Letos bo vozil za ekipo Bahrain Merida, kjer bo eden izmed njegovih pomočnikov tudi Luka Pibernik.

Na lanski dirki je Nibali zadnji teden razmišljal o odstopu, nato pa je pokazal moč, ki ga je krasila na Giru 2013 in Touru 2014. Nadoknadil je kar štiri minute in 43 sekund zaostanka v zadnjih dveh gorskih etapah.

Tudi drugo ali tretje mesto je uspeh

"Mislim, da se vsi zavedate, kakšne cilje imam na letošnjem Giru. Moj glavni cilj so stopničke v Milanu. Celotna ekipa je garala, da bomo v teh treh tednih najbolje pripravljeni. Mislim, da je letošnja trasa težja od preteklih let. Izziv je zelo velik, vseh 21 dni moraš biti maksimalno osredotočen. Težko je napovedovati še pred uvodno etapo. Vsak dan se na cesti zgodi ogromno stvari in analize je treba delati dnevno. Tudi drugo ali tretje mesto v skupnem seštevku je uspeh," je pojasnil veliki italijanski adut.

"Giro je za Italijane vedno nekaj posebnega. Počutimo se zelo domače. Vsako leto, ko nisem vozil na domači dirki, sem nekaj pogrešal," je razlagal Nibali, ki ga že prvi teden čakajo posebni izzivi. V torek je na sporedu vzpon na Etno, v sredo pa je cilj v Messini, kjer je doma. Še posebej bi Nibalija razveselilo, če bi lahko v Messino pripeljal v rožnati majici.

"Take priložnosti verjetno ne bo nikoli več. Etapa s ciljem v Messini bo prav posebna, prišlo bo veliko navijačev in tudi vsi sorodniki in prijatelji. Seveda imam v mislih že etapo na Etno, ki je zelo zahtevna. To bo prvi resni test. Pred šestimi leti je Contador dobil etapo na Etno, a po popolnoma drugačni trasi. Letos je vzpon precej strmejši," je povedal zmagovalec šestih etap na Giru.

Tudi Quintana ima v treh tednih slab dan

Večina strokovnjakov meni, da je velik favorit Nairo Quintana, ki je blestel že na dirki Tirreno-Adriatico. Kolumbijec je prepričljivo dobil Giro leta 2014, njegov veliki cilj pa je zmaga na Dirki po Franciji, ki pa se mu zadnja leta vztrajno izmika. Chris Froome z močno ekipo Sky prevladuje na največji dirki na svetu.

"Moj glavni tekmec je vsekakor Quintana. Včasih se zgodi, da ima v treh tednih tudi slab dan. Ko je v pravi formi, ga na strmih odsekih ni mogoče premagati. Zelo težko je razbrati z njegovega obraza, ali se dobro počuti," je glavnega tekmeca opisal Nibali, ki pa je naštel še nekatere druge favorite: "V mislih imam tudi Mikela Lando in Gerainta Thomasa. Seveda so to le napovedi pred začetkom dirke. Steven Kruijswijk in Tom Dumoulin sta nas lani presenetila, vendar bodo letos bodo vsi bolj pazili, tu sta še Bauke Mollema in Tejay van Garderen."

Nibali je še vedno pretresen zaradi smrti dolgoletnega prijatelja Micheleja Scarponija. Organizatorji Gira bodo vzpon na sloviti Mortirolo posvetili njemu v čast.

