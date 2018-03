Nič kaj spodbudno: Le ena zmaga Slovenije na ekipnih tekmah

518. del rubrike Športni SOS

16. marec 2018 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ekipna tekma alpskih smučarjev obstaja dobro desetletje, v tem času slovenski smučarji niso bili preveč uspešni, saj so se v 11 nastopih veselili ene same zmage.

Ta teden v Areju poteka zadnje dejanje svetovnega pokala alpskih smučarjev. Ravno danes bo na sporedu 20. ekipna tekma v zgodovini treh največjih tekmovanj. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.126. Kakšno je razmerje zmag in porazov slovenskih alpskih smučarjev na ekipnih tekmah (z zmagami in porazi mislim dvoboje država proti državi in ne posamezniki)? Lahko bi pogledali vse tekme (svetovni pokal, SP, OI).

Jernej Rus

Na kratko - ne prav dober.

Slovenski alpski smučarji so do finala te sezone v Areju na ekipnih tekmah na izpadanje sodelovali 11-krat, veselili pa so se ene same zmage. Ta je bila dosežena leta 2013, ko so na svetovnem prvenstvu v Schladmingu v osmini finala premagali Norveško (2:2, odločal je boljši seštevek časov). Nato so v naslednji fazi tekmovanja morali priznati premoč Avstriji, ki je pozneje osvojila zlato medaljo.

Slovenski alpski smučarji so na teh tekmah sicer največkrat izgubili proti Italiji (3), Norveški in Švedski (po 2-krat), po en poraz pa so utrpeli proti Avstriji, Kanadi in Nemčiji.

1.127. Ali je Avstrija najbolj uspešna država na ekipnih tekmah?

Mihael Fartek

Tako je, Avstrija ima na ekipnih tekmah - kamor poleg tistih na izpadanje štejemo še pet tekem, kjer so o končnih uvrstitvah odločale točke - največ uspeha, saj se je na kar 14 od 19 uvrstila na zmagovalni oder. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država 1 2 3 Skupaj Avstrija 6 4 4 14 Švica 4 2 3 9 Nemčija 3 2 1 6 Švedska 2 4 6 12 Francija 2 0 3 5 Italija 1 2 1 4 Češka 1 0 0 1 ZDA 0 2 0 2 Norveška 0 1 1 2 Kanada 0 1 0 1 Slovaška 0 1 0 1



Opomba: V stolpcih 1, 2 in 3 je število uvrstitev na stopničke na vseh tekmah v svetovnem pokalu, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah.

Slavko Jerič