Nič od derbija - Toronto povsem nadigral Clipperse

Preostali tekmi dobila San Antonio in Houston

12. december 2018 ob 07:07,

Težko pričakovani obračun med LA Clippersi in Torontom se je končal s sprehodom Raptorsov, ki so v Staples Centru poteptali gostitelje s 123:99.

Košarkarji Toronta so slavili 22. v sezoni. Foto: Reuters

Edina ekipa iz Kanade je do visoke zmage prišla celo brez poškodovanega Kawhija Leonarda. Prvo ime tekme je bil Serge Ibaka (25 točk in devet podaj), Kyle Lowry je dodal 21 točk, zadel je štiri od 14 trojk svoje ekipe. Najočitnejša razlika je bila v točkah iz protinapadov (28:4).

Leti, leti ... Boban Marjanović! Foto: Reuters

Največ točk za rezervista

Clippersi so izgubili z najvišjo razliko v letošnji sezoni. Ko je bilo jasno, da bodo izgubili, so na parket poslali drugo peterko. Največ točk sta tako dosegla rezervista Boban Marjanović (18) in Tyrone Wallace (15).

Clippersi si že dolgo ogledujejo Leonarda

Pred tekmo se je sicer veliko govorilo ravno o teh klubih, Clippersi naj bi si namreč naslednje poletje v svoje vrste močno želeli pripeljati dva superzvezdnika - Kevina Duranta in prav Leonarda. Tako je iz vrst Toronta prišla novica, da naj bi bili predstavniki Clippersov prisotni na kar tri četrtinah njihovih tekem, med obiskovalci pa je tudi Lawrance Frank. Sila redko se tekem v rednem delu namreč udeležujejo ključni možje.

Paul dosegel trojnega dvojčka

Houston je ugnal Portland s 111:104, kar sedem gostiteljev je bilo dvoštevilčnih, najbolj učinkovit je bil James Harden (29). Organizator igre Chris Paul je dosegel trojnega dvojčka (11 točk, 11 skokov in 10 podaj). "Moramo biti agresivni, to je edina pot do zmage," je po tekmi razmišljal Harden.

Forbsu uspelo to, kar mu ni niti kot otroku

V preostali tekmi se je San Antonio poigral s Phoenixom (111:86). Pri Spursih je bil najbolj vesele volje Bryn Forbes, ki se je sploh prvič veselil dvojnega dvojčka (24 točk in 11 skokov). Ta dosežek mu ni uspel niti v šolskih tekmovanjih. "Res je, celo življenje igram košarko, a tega mi res nikoli ni uspelo doseči, zategadelj sem res vesel, še bolj pomembno pa je, da je ekipa zmagala."

Bryn Forbes je bil navdušen nad rekordnim dosežkom. Foto: Reuters

Liga NBA, tekme 11. decembra:

HOUSTON - PORTLAND 111:103

Harden 29, Gordon 14, Green in Capela po 13, Paul 11, 11 skokov in 10 podaj; Lillard 34, McCollum 22, Nurkić 15 in 10 skokov, Aminu 10 in 15 skokov.

SAN ANTONIO - PHOENIX 111:86

Forbes 24 in 11 skokov, Aldridge 18, Cunningham 14; Warren 23, Melton 17, Ayton 12 in 11 skokov.

LA CLIPPERS - TORONTO 99:123

Marjanović 18, Wallace 15, Gallinari 11; Ibaka 25, Lowry 21, Valančiunas 16, Siakam 13, Wright in Anunoby po 12.

S. J.