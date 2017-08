Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Wesley Sneijder je že prispel na Azurno obalo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nica brez odškodnine pripeljala Sneijderja

V zadnjem predkrogu Lige prvakov proti Napoliju

7. avgust 2017 ob 19:36

Vodstvo Nice nadaljuje z nakupi zvezdnikov. Enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno je podpisal 33-letni nizozemski reprezentant Wesley Sneijder.

Potem ko je pred dvema letoma na Azurno obalo prišel francoski reprezentant Hatem Ben Arfa, lani pa zloglasni Italijan Mario Balotelli in Brazilec Dante, se nadaljuje gradnja močne ekipe.

Nica za zveznega igralca, ki je leta 2010 z Interjem osvojil Ligo prvakov, z nizozemsko reprezentanco, za katero je odigral rekordnih 131 tekem, pa je bil svetovni podprvak, ni plačala odškodnine, saj je bil prost igralec, potem ko se ga je po koncu lanske sezone odrekel Galatasaray.

"Zdaj imamo v svojih vrstah poleg Danteja in Balotellija še tretjega igralca, ki je osvojil Ligo prvakov. Smo zelo ponosni in pa tudi veseli, da smo se s Sneijderjem, ki je danes uspešno opravil zdravniške preglede, hitro dogovorili," so sporočili iz kluba, ki je lani v francoskem prvenstvu zasedel tretje mesto. Začetek v novo sezono ni bil uspešen, saj je bil v uvodnem krogu St. Etienne boljši z 1:0.

Nica se bo letos poskušala prebiti v Ligo prvakov, v zadnjem predkrogu jo čaka Napoli.

