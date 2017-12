Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je bila znova razred zase. Foto: EPA Rezultati so težko razumljivi, saj so bile predstave na treningih v zadnjih dveh dneh čisto drugačne. Zadevo moramo še podrobno analizirati, da bomo točno vedeli, kaj se je zgodilo. Danes je bila sprememba v tem, da je bilo zjutraj tu polno snega, tako da se ni dalo ogrevati, bila je le ena majhna enostavna progica. Ni bilo ogrevalk, tako da so punce prišle direktno na start in očitno jih je to zmedlo. Delati moramo na temu, da četudi ni ogrevalk, da pridejo na štart zbrane. To se danes ni zgodilo. Denis Šteharnik, glavni trener slovenske ženske ekipe Ana Bucik je takole odstopila po prvem merjenju vmesnega časa v prvi vožnji. Foto: EPA VIDEO Shiffrinova se po novi zm... VIDEO Slalom: Zadnjih pet nasto... Dodaj v

Ničla Slovenk ob novi suvereni zmagi Shiffrinove

Druga vožnja brez slovenskega nastopa

28. december 2017 ob 08:36,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 14:56

Lienz - MMC RTV SLO

Američanka Mikaela Shiffrin je še enkrat potrdila izjemno formo. V Lienzu je brez večjih težav dobila slalom za svetovni pokal. Druga je bila Švicarka Wendy Holdener. Slovenke so ostale brez točk.

Že v prvi vožnji je Shiffrinova opravila svoje delo z odliko, pred najbližjo zasledovalko, Švedinjo Frido Hansdotter, je imela sekundo in 14 stotink naskoka, v finalu je nabrano prednost mirno ohranila in vnovič slavila.

Alphandova pridobila kar 18 mest

Finalno vožnjo je odlično odsmučala Švedinja Estelle Alphand, še posebej izjemna je bila v spodnjem delu, kjer je uspela nabrati ogromno stotink sekunde, zaradi katerih se je dolgo časa obdržala popolnoma na vrhu. 22-letnica je v drugi vožnji pridobila kar 18 mest, z vrha jo je izrinila šele Bernadette Schild, peta po prvi vožnji. Ciljno črto je prečkala s prednostjo petih stotink sekunde.

Shiffrinova mirno odsmučala do zmage

Na štartu so bile samo še najboljše štiri slalomistke na svetu, Slovakinja Petra Vlhova, Švicarka Holdener, Švedinja Hansdotter in Američanka Shiffrin. Prvo mesto je z 88 stotinkami sekunde prevzela Holdenerjeva, ki je na koncu čakala le še na nastop Shiffrinove. Mlada Američanka je imela na štartu sekundo in 28 stotink prednosti, ta se je ves čas počasi topila, a zaloga je bila zadostna za novo zmago v svetovnem pokalu.

Slovenska reprezentanca brez točk

Slovenke so nastopile pod pričakovanji. Ana Bucik je imela v prvi vožnji ugodno številko osem, vendar je kmalu po merjenju prvega vmesnega časa naredila napako in odstopila že v zgornjem delu. Prve vožnje ni končala niti Klara Livk. Maruša Ferk je izgubljala od štarta do cilja in je z zaostankom več kot treh sekund za las ostala brez finala, zasedla je 31. mesto. Meta Hrovat je končala izven petdeseterice (+5,79). Slovenke so prvič v letošnji sezoni v tehničnih disciplinah ostale brez točk za svetovni pokal.

Šteharnik: Dan za pozabo

"Rezultati so težko razumljivi, saj so bile predstave na treningih v zadnjih dveh dneh čisto drugačne. Zadevo moramo še podrobno analizirati, da bomo točno vedeli, kaj se je zgodilo. Danes je bila sprememba v tem, da je bilo zjutraj tu polno snega, tako da se ni dalo ogrevati, bila je le ena majhna enostavna progica. Ni bilo ogrevalk, tako da so punce prišle direktno na start in očitno jih je to zmedlo. Delati moramo na temu, da četudi ni ogrevalk, da pridejo na štart zbrane. To se danes ni zgodilo. Ana je bila na notranji smučki, Maruša je bila v zgornjem delu dobro na poti, v spodnjem pa je nehala smučati napadalno. Za Klaro in Meto je s temi številkami bilo težko priti med trideset. Za te številke so bili malo slabši pogoji kot ponavadi. Ta dan moramo čim prej pozabiti, punce se morajo spočiti. Stanje pa je drugačno, kot se je danes zgodilo. Morda morajo priti tudi takšni dnevi, da nas na nek način streznijo. Z razpletom nisem zadovoljen, bomo pa jutri vsekakor poskušali popraviti vtis," je bil z razpletom nezadovoljen glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

Slalom (Ž), Lienz

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:43,87 2. W. HOLDENER ŠVI +0,89 3. F. HANSDOTTER ŠVE 1,22 4. B. SCHILD AVT 1,77 5. P. VLHOVA SLK 1,82 . E. ALPHAND ŠVE isti čas 7. K. GALLHUBER AVT 2,01 8. C. GEIGER NEM 2,21 9. M. MEILLARD ŠVI 2,31 . D. FEIERABEND ŠVI isti čas ... Brez finala: 31. M. FERK SLO 3,37 54. M. HROVAT SLO 5,79 Odstop: Bucik, Livk

Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 51,03 2. F. HANSDOTTER ŠVE +1,14 3. W. HOLDENER ŠVI 1,28 4. P. VLHOVA SLK 1,58 5. B. SCHILD AVT 1,70 6. M. MEILLARD ŠVI 1,71 7. C. COSTAZZA ITA 1,82 8. C. GEIGER NEM 2,05 9. N. HAVER LOESETH NOR 2,08 10. M. WALLNER NEM 2,09

Skupni vrstni red (13/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 821 2. V. REBENSBURG NEM 430 3. T. WEIRATHER LIE 374 4. P. VLHOVA SLK 349 5. M. GISIN ŠVI 323 6. T. WORLEY FRA 286 7. R. MOWINCKEL NOR 283 8. W. HOLDENER ŠVI 278 9. S. GOGGIA ITA 269 10. L. GUT ŠVI 238 ... 44. A. DREV SLO 56 48. T. ROBNIK SLO 53 50. A. BUCIK SLO 51 61. M. FERK SLO 38 83. M. HROVAT SLO 21 Slalom (4/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 380 2. P. VLHOVA SLK 305 3. W. HOLDENER ŠVI 185 4. F. HANSDOTTER ŠVE 181 5. D. FEIERABEND ŠVI 126 6. B. SCHILD AVT 122 7. I. CURTONI ITA 98 . M. MEILLARD ŠVI 98 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 90 10. K. GALLHUBER AVT 80 ... 18. A. BUCIK SLO 51 25. M. FERK SLO 36

R. K., M. L.