Nielsen dobil šprint trojice, v glavnini vse mirno

V ponedeljek prost dan, nato pa v Pireneje

22. julij 2018 ob 12:25,

zadnji poseg: 22. julij 2018 ob 18:00

Carcassonne - MMC RTV SLO

Astani je na Dirki po Franciji uspelo zmagati drugi dan zapored. V srednjeveškem mestu Carcassonne je bil v ciljnem šprintu trojice daleč najmočnejši Magnus Cort Nielsen.

Še ena transferna etapa, s katero se je končal drugi teden dirkanja na Dirki po Franciji, je bila pričakovano po meri ubežnikov, Nielsen pa je po dveh etapnih zmagah na Vuelti prvič slavil še na Touru. V Astani so že pred dnevi načrtovali, da je ta etapa po njegovi meri in tako kot v soboto, ko je bil najboljši Omar Freile, so načrt izpeljali v popolnosti. Gre za 19. etapno zmago kakega danskega kolesarja na Touru, a prvo po letu 2009. Drugo mesto je na 181 km dolgi trasi osvojil Jon Izagirre, tretji pa je bil Bauke Mollema.

Velika pomoč moštvenega kolega Valgrena

"Sanje so se mi uresničile. Prvič sem na Touru in tako sem vesel, da mi je uspelo! Moram se zahvaliti ekipi, ki mi je dala priložnost in je verjela vame. Posebej pa hvala Michaelu Valgrenu za pomoč v zaključku. Vse je bilo perfektno, športni direktor je verjel vame. V ekipi smo taktiko za danes skovali že pred dnevi, saj smo vedeli, da je to etapa zame in da moram biti v begu z Valgrenom. Vse se je izšlo," je povedal Cort Nielsen, ki je po sobotni zmagi Freileja dobil dodatno mero samozavesti, da je vse mogoče.

Majka poskušal, a neuspešno

V prvi zasledovalni skupini (z okrog pol minute zaostanka) je bila peterica kolesarjev, med njimi tudi Rafal Majka, ki je napadel že slabih 50 km pred ciljem in je na ozki cesti in v nasprotnem vetru prvi prikolesaril na zadnji klanec, 1.205 metrov visoki Pic de Nore (12,3 km dolg klanec z višinsko razliko okrog 800 metrov; povprečen naklon 6,3-odstoten). Toda do cilja je bilo predaleč, tako da ga je v dolgem spustu v dolino sedmerica zasledovalcev (15 km pred ciljem) ujela.

Sagan še ni osvojil zelene majice

Glavnina, v kateri ni bilo pretresov (napadel je resda desetouvrščeni Dan Martin, vendar brez uspeha), se ni naprezala, v cilj je prišla s 13 minutami zaostanka. V skupnem seštevku med najboljšimi ni sprememb. Rumeno majico je zadržal Geraint Thomas, Primož Roglič, ki je včeraj napadel na zadnjem klancu, pa ostaja četrti. Tudi Peter Sagan, ki je že stoti dan nosil zeleno majico, je etapo končal v glavnini, tako da potrebuje še nekaj točk, da bo dokončno (že šestič) osvojil zeleno majico.

Po prostem dnevu v Pireneje

V ponedeljek bo na Dirki po Franciji prost dan, nato pa so v štirih dneh na sporedu tri pirenejske etape. V torek se bodo kolesarji spopadli s petimi kategoriziranimi vzponi. Zadnja dva bosta prve kategorije. V sredo bo etapa dolga le 65 km, a bodo večinoma vozili navkreber. Cilj etape je vzpon najvišje (hors) kategorije, dolg 16 km in z 8,7-odstotnim povprečnim naklonom. Po četrtkovi ravninski etapi bo odločitev o končnem zmagovalcu padla v petek v Pirenejih, s šestimi vzponi, dva od teh najvišje kategorije, ko bodo prečkali tudi sloviti Tourmalet, in na sobotnem kronometru.

15. etapa, Millau-Carcassonne, 181,5 km: 1. M. C. NIELSEN DAN 4:25:52 2. J. IZAGIRRE ŠPA isti čas 3. B. MOLLEMA NIZ +0:02 4. M. VALGREN DAN 0:29 5. T. SKUJINS LAT 0:34 6. D. POZZOVIVO ITA isti 7. L. CALMEJANE FRA čas 8. R. MAJKA POL 0:37 9. N. ARNDT NEM 2:31 10. J. BERNARD FRA 2:38 ... 29. C. FROOME VB 13:11 34. G. THOMAS VB 36. T. DUMOULIN NIZ vsi 43. R. BARDET FRA isti 62. P. ROGLIČ SLO čas 136. K. KOREN SLO 23:36 Po 15. etapi: 1. G. THOMAS VB 62:49:47 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. P. R. LATOUR FRA 17:28 15. G. VAN AVERMAET BEL 18:22 ... 84. K. KOREN SLO 1:45:16

SKUPNI VRSTNI RED Po 15. etapi: 1. G. THOMAS VB 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. M. NIEVE ŠPA 16:22 15. P. R. LATOUR FRA 17:28 76. K. KOREN SLO 1:34:51

T. O.