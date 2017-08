Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mikel Nieve (prvi z leve) je na letošnji Dirki po Franciji Chrisu Froomu še pomagal pripeljati rumeno majico do Pariza, od naslednje sezone pa bo dirkal za avstralsko ekipo Orica-Scott. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nieve zapušča Sky; podpisal za Orico-Scott

Landa najverjetneje v Movistar

3. avgust 2017 ob 16:23

Ljubljana - STA

Chris Froome naslednje leto na Dirki po Franciji ne bo mogel računati na pomoč Mikela Nieveja, saj se španski kolesar seli k ekipi Orica-Scott.

33-letni Nieve je z avstralsko ekipo Orica-Scott, za katerega kolesari tudi Luka Mezgec, podpisal dveletno pogodbo.

Nieve, zmagovalec dveh etap na Giru, na katerem je osvojil tudi majico za najboljšega na gorskih ciljih, se zaveda, da bo tudi v novi ekipi pogosto v vlogi pomočnika, saj bo garal za Kolumbijca Estebana Chavesa ter brata Adama in Simona Yatesa.

"To so mladi in talentirani kolesarji, upam, da bom ekipi lahko pomagal do odmevnih zmag. Želim biti pomemben v gorskih etapah, želim biti blizu njih in jim pomagati," je povedal Nieve, drugi vrhunski kolesar, ki letos zapušča britansko ekipo Sky. Britanec Peter Kennaugh se bo preselil v ekipo Bora-Hansgrohe.

Da bo zapustil Frooma in kolega, je pred časom napovedal tudi Mikel Landa, ki bo najverjetneje dirkal za Movistar.

