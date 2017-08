Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nik Kapun

25. avgust 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Enostavno se nimamo česa bati, ker ima naš napad dovolj dinamita, da prebije še tako trdne "bunkerje". Bolj kot z Mariborom se ukvarjamo z našo igro. Ta mi vliva samozavest in mi dovoljuje visoka pričakovanja. Tudi iz psihološkega zornega kota je naše izhodišče ugodno.

Sprva je bilo premalo časa, da bi se še bolj uigrali in spoznali. V Evropi smo še plačali davek, potem pa so se sadovi dela že začeli poznati. Mislim, da je vse spremenila zmaga v Novi Gorici. Z njo smo začeli verjeti v svoje sposobnosti in nam je dala zagon.

Nik Kapun je optimističen pred nedeljskem derbijem v Stožicah. Vodilna Olimpija in Maribor, ki se je uvrstil v Ligo prvakov, se bosta srečala prvič v letošnji sezoni. 23-letni vezist je odigral že 100 tekem v Prvi ligi, Delo.

A. G.