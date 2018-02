Nika Križnar s 7. mestom rešila čast slovenskih skakalk...........

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 39 glasov Ocenite to novico! Maren Lundby, vodilna v svetovnem pokalu, je bila v obeh serijah najboljša, v finalu je pristala celo pri 110 metrih. Foto: Reuters Nika Križnar je bila tako na treningih kot tudi na tekmi najboljša Slovenka. Z le 17 leti je mladinska svetovna prvakinja rešila čast Slovenk. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Trener skakalk Baloh: Kar... VIDEO Nastopi zadnjih treh skak... VIDEO Odličen finalni skok Nike... Dodaj v

12. februar 2018

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 17:07

Pjongčang

Olimpijska tekma skakalk se je razpletla pričakovano: zmagala je Maren Lundby, druga je bila z zaostankom 12 točk Katharina Althaus, do medalje pa se je vendarle prikopala še Sara Takanaši.

Od štirih Slovenk je odlično nastopila le 17-letna Nika Križnar, ki je osvojila sedmo mesto in je prva v 71-članski slovenski olimpijski odpravi, ki se je v Pjongčangu uvrstila med deseterico. Sedma je bila (101,0 metra) že po prvi seriji, tretji dosežek finalne serije in kar 104 metre dolg skok pa ji ni prinesel napredovanja po lestvici. Ema Klinec je bila 12., medtem ko se Špela Rogelj (22.) in Urša Bogataj (30.) nista ujeli s srednjo skakalnico.

DALJAVE SLOVENK 1. serija 2. serija Špela ROGELJ 80,0 m 90,5 m Nika KRIŽNAR 101,0 m 104,0 m Ema KLINEC 91,5 m 89,0 m Urša BOGATAJ 84,5 m 81,0 m

Priznala, da je razmišljala o medalji

"V prvi seriji sem naredila napako s poznim odskokom. V drugi seriji sem to popravila, naredila lep skok in lep doskok ter dobila lepe ocene. Vsak razmišlja o medalji. A tudi sedmo mesto je lep rezultat, tega se bom skušala veseliti. Po poskusni seriji sem si rekla, da ne bom ponovila iste napake. Ko sem v prvi seriji skočila, se mi je kamen odvalil in sem si rekla, to je to. A to ni bil maksimum. Škoda za preostala dekleta, ker so imela slabe razmere v zraku," je povedala Križnarjeva. Podobno kot v soboto na moški tekmi je nagajal veter, bilo je kar nekaj prekinitev (že prva serija s 35 nastopajočimi je trajala več kot eno uro), a se je tekma v hudem mrazu (-11 stopinj) le končala pred polnočjo.

Lundbyjeva skakala s precej nižjega zaletišča

Ko je mladinska svetovna prvakinja Nika Križnar krepko presegla stotico, je žirija znižala zaletno mesto. Tako niti Takanašijeva ni presegla daljave Križnarjeve (103,5), je pa bila najboljša skakalka vseh časov zelo vesela dosežka, saj je dve skakalki pred koncem prevzela vodstvo in si po štirih skupnih zmagah v svetovnem pokalu zagotovila svojo prvo olimpijsko medaljo, potem ko je bila v Sočiju četrta. Po skoku Takanašijeve so spet znižali zaletno mesto, Althausova z enega mesta nižjega naleta (106 m) in Lundbyjeva s kar treh mest nižjega (110 m) naleta pa sta spet potrdili, da sta to sezono razred zase.

Nervoze ni čutila

Po prvi seriji je bil na prvih treh mestih vrstni red enak kot na koncu, a je imela Norvežanka Maren Lundby le dobri dve točki prednosti pred Katharino Althaus. Prva favoritinja tekme in vodilna v svetovnem pokalu ni klonila pred težo olimpijskega nastopa, z daljavo dneva 110 metrov je Althausovo na koncu prekosila za 12 točk. "Na vrhu se bila mirna, imela sem dober občutek. Izjemen občutek je bil, ko sem preletela zeleno črto in zmagala."

Končni vrstni red: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 105,5/110,0 264,6 2. K. ALTHAUS NEM 106,5/103,5 253,6 3. S. TAKANAŠI JAP 103,5/103,5 243,8 4. I. AVAKUMOVA RUS 99,0/102,0 230,7 5. C. VOGT NEM 97,0/101,5 227,9 6. D. IRASCHKO AVT 101,5/99,0 225,9 7. N. KRIŽNAR SLO 101,0/104,0 223,2 8. R. STRAUB NEM 98,5/98,5 210,5 9. J. ITO JAP 94,0/93,0 203,9 10. J. SEYFARTH NEM 102,5/90,0 194,3 ... 14. E. KLINEC SLO 91,5/89,0 181,6 22. Š. ROGELJ SLO 80,0/90,5 154,5 30. U. BOGATAJ SLO 84,5/81,0 135,2 Po prvi seriji: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 105,5 125,4 2. K. ALTHAUS NEM 106,5 123,2 3. S. TAKANAŠI JAP 103,5 120,3 4. I. AVAKUMOVA RUS 99,0 114,7 5. D. IRASCHKO AVT 101,5 113,3 6. C. VOGT NEM 97,0 108,6 7. N. KRIŽNAR SLO 101,0 108,5 8. J. SEYFARTH NEM 102,5 108,3 9. J. ITO JAP 94,0 105,1 10. R. STRAUB NEM 98,5 104,4 ... 12. E. KLINEC SLO 91,5 94,2 25. U. BOGATAJ SLO 84,5 71,2 28. Š. ROGELJ SLO 80,0 64,3

T. O., foto: Reuters