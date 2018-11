Nikitović: Mladi košarkarji si morajo minute zaslužiti

"Najprej je treba definirati vloge"

23. november 2018 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Brez dvoma ima ta ekipa velik potencial. Po mojih informacijah so se za te mlade borili skoraj vsi najboljši evropski klubi," je na predstavitvi povedal novi trener Petrola Olimpije Saša Nikitović.

"Zaradi slabih rezultatov smo se odločili za zamenjavo trenerja. Upamo, da ni bilo predolgo. Zahvalili bi se Zoranu Martiću za trud in delo, ki ga je korektno opravljal, a je preprosto izgorel," je v uvodu na predstavitvi novega trenerja dejal direktor kluba Roman Lisac, ki je dodal, da je bila sicer prva želja slovenski strokovnjak. Pogovarjal se je s Tomom Mahoričem in Juretom Zdovcem, glede finančnih okvirjev pa je bil na koncu prva izbira Nikitović, njegova pogodba – podpisana je do konca sezone – je podobna Martićevi. Pomočnikom Marku Anđelkoviću, Gregorju Hafnarju in Stipetu Modriću se je pridružil še Goran Tadić, v klub pa je prišel tudi Mirko Pavlović, ki je bil v preteklosti športni direktor Crvene zvezde, Lisac, ki je poudaril, da so se z Martićem razšli sporazumno in korektno, pa je njegovo vlogo v Stožicah vpisal kot koordinator med ekipo, strokovnim štabom in vodstvom kluba.

39-letni srbski strokovnjak je po desetih letih prvi tujec na ljubljanski klopi. Zadnji je bil njegov rojak Aleksandar Džikić, ki je v zmajevo gnezdo prišel s podobno predzgodbo. "Privilegij je biti med kandidati za klop Olimpije in velika čast, da sem bil izbran. Olimpija je velik klub z bogato zgodovino in brez razmišljanja sem sprejel ponudbo. Združili smo moje osebne ambicije s klubskimi, ki želi najti osebo, ki je več kot 15 let v velikih sistemih, kot so Partizan, Crvena zvezda in reprezentančne selekcije. Vem, kako je delovati v veliki sredini, kot je Olimpija, ki je, kar se tiče organizacije, okolja in objektov v evropskem vrhu, da sploh ne govorimo za regijo. Pogoji so odlični, klub nima finančnih težav. Dobil sem poziv praktično vseh klubov v Srbiji, a sem jim dejal, da nisem pravi za njihov sistem. Imel sem srečo, da sem deloval v velikih sistemih in Olimpija je tako res pravo mesto zame," je ob prevzemu funkcije povedal Nikitović, ki je med drugim sodeloval s tako priznanimi trenerskimi imeni, kot sta Duško Vujošević in Dušan Ivković, s katerim sta s Srbijo osvojila srebro na EuroBasketu 2009.

"Najprej je treba definirati vloge"

Januarja je Martić prevzel Olimpijo, potem ko se je poslovil Gašper Okorn, ki je poskrbel za prvi državni naslov po osmih letih. Martiću sicer najprej ni uspelo osvojiti pokalne lovorike, a je pozneje – sicer po veliki drami s Krko – ubranil naslov prvaka in vodstvo kluba se je odločilo za nadaljevanje sodelovanja. Uvod v novo sezono pa je bil zelo slab. Do zamenjave trenerja so Ljubljančani na osmih tekmah Lige ABA zmagali le dvakrat, v Fibini ligi prvakov pa na šestih le enkrat. V Ligi Nova KBM so bili sicer s štirimi zmagami in dvema porazoma uspešnejši, a so vmes visoko izgubili proti Krki in Šenčurju, Sixt Primorska pa jih je nadigrala na uvodu sezone v superpokalu. Toda še bolj kot neuspešni rezultati v oči bode zares slaba slika na parketu. Mlada ekipa oziroma po besedah direktorja "najbolj nadarjena zasedba v Evropi", ki naj bi "letela" po igrišču in navduševala s hitro igro, je povsem anemična in statična. V napadu je brezidejna in brez repa in glave, v obrambi, ki je redno prejemala več kot 90 točk, pa brez prave borbenosti in želje. Opaziti je bilo mogoče šum v komunikaciji med strokovnim vodstvom in igralci, nekako pomanjkanje avtoritete, kar je še posebej v moštvu s številnimi mladeniči nujen pogoj.

"Rezultati niso adekvatni ambicijam kluba. Smo na dnu lestvice, kar ni realno. Verjamem, da lahko pridemo na mesta, ki so začrtana kot cilji. Odkar smo prišli, s strokovnim štabom delamo 18 ur na dan, da stabiliziramo stanje in gremo naprej," je poudaril Nikitović, ki želi temelj napredku ekipe postaviti že na sobotni tekmi s FMP-jem. Sicer je bil v drugem polčasu proti Bešiktašu že zadovoljen z nekaterimi stvarmi, ko je bil korak k boljši igri, kot je dejal novi trener zmajev, postavljen že s kontrolo skoka. Tega so do zdaj zmaji ves čas izgubljali: "Nekaj stvari smo že postorili, najprej pa moramo definirati vloge v ekipi. Ko sem gledal tekme Olimpije, je bila ekipa vedno drugačna. Vloge morajo biti jasno razporejene in jih morajo igralci tudi dobro poznati. Tega ni bilo definiranega." Ob tem je potrdil, da bodo v državnem prvenstvu več priložnosti dobili mladi igralci, ki si bodo na ta način skušali zagotoviti mesto v moštvu za mednarodni tekmovanji: "Poskušali bomo najti rešitev za igranje v bistvu v štirih tekmovanjih, saj se bliža tudi pokal. V januarju bomo imeli na primer 21 tekem. Želimo, da imajo košarkarji kakovosten trening takrat, ko ne igrajo tekem oziroma niso v ekipi za tekmo. Moramo tako organizirati, da imamo v vsakem primeru, če na primer pride do poškodbe ali česar koli, "žive" igralce. Igralci morajo sprejeti svoje vloge."

Igralskih sprememb ne bo

"Moja filozofija je, da izkoristiš, kar imaš. Ko sem prevzel ekipo, smo jasno definirali, da je naša največja prednost, kar se tiče kakovosti in izkušenj, Mirza Begić. Moramo najti način, kako lahko naredi največ in kako ga čim bolje izkoristiti. Ko njega ni v igri, moramo biti z mladimi igralci agresivni. Kar se tiče načina igre, je moja filozofija hitra igra s hitrimi odločitvami, hkrati pa čvrsta in agresivna obramba – na telo. Imamo visoko ekipo, tudi atletsko z Lazićem, Šamanićem, Simonovićem, Sanonom, Begićem …" je o svojih varovancih še povedal Nikitović, o nadarjenih mladeničih pa dodal: "Da bi mladim bile minute kar dane, je proti moji logiki. Morajo biti zaslužene. Zaslužiti si morajo priložnost. Brez dvoma pa ima ta ekipa velik potencial. Po mojih informacijah so se za te mlade igralce borili skoraj vsi najboljši evropski klubi, a so se odločili za Olimpijo. Verjamem, da zaradi načrta. Ekipa ima perspektivo in kakovost. Crvena zvezda, ki je v zadnjih letih najboljša v regiji, nima take perspektive."

Čeprav se je s slabimi izidi Olimpija znašla daleč od začrtanih ciljev, prioritete ostajajo iste in "ne bodo izbirali tekem": "Gremo korak za korakom. Naslednja tekma je s FMP-jem v Ligi ABA, nato državno prvenstvo. Rekel sem igralcem, da nismo stavničarji, da bomo rekli, to tekmo bomo pa dobili. Trdo bomo delali in jo poskušali dobiti. Razmišljati moramo pozitivno." Že nekaj časa je direktor Lisac razmišljal o menjavi trenerja, toda iskanje strokovnjaka, ki bi prevzel precej "razbito vojsko" iz Stožic, ni bilo lahko. Razmišljal je (tudi že pred tem) o priznanih imenih iz regije, ki bi bila tudi velika obremenitev proračuna. Med domačimi strokovnjaki bi bila to Zdovc, ena glavnih želja, a je slovenski košarkar z do zdaj največ trofejami jasno povedal, da ga igranje v treh tekmovanjih, kar je izkusil lani z zagrebško Cedevito, ne zanima. Liščev kandidat je bil že dolgo pred tem tudi legendarni Olimpijin trener Zmago Sagadin, za katerega pa zelene luči niso prižgali pokrovitelji.

Spremembe so bile v zmajevem gnezdu nujne, čeprav je jasno, da Martić ni bil edini krivec za nastali položaj. Razlogov – med njimi tudi objektivnih – je več. Del odgovornosti je razumljivo in pričakovano kot glavni operativec kluba prevzel direktor Lisac, ki je priznal, da se je uštel pri sestavi moštva, ko je verjel, da bo za zahtevno igranje na "treh frontah" dovolj širok kader. Toda dejstvo je, da je Olimpija bolj gledala na kvantiteto kot na kvaliteto, mešanica izkušenih in talentiranih košarkarjev, pa se za zdaj ni izkazala za posrečeno. Čeprav vidno manjka kakšen kakovosten in izkušen košarkar, je Lisac ob imenovanju novega trenerja napovedal, da igralskih sprememb ne bo. Prepričan je, da je ekipa vendarle dovolj kakovostna, da izpolni cilje. Dejstvo je, da je cilj v evropskem tekmovanju praktično nedosegljiv, z nizanjem porazov pa se tudi vse bolj odmikajo želena mesta v Jadranski ligi. Če sprememb in boljših rezultatov s trenersko menjavo ne bo, je vprašanje, kako se bo odzvala uprava kluba, ki ima ambiciozne želje in cilje, ki so oziroma bodo iz leta v leto višji.

Tilen Jamnik