Niko Kovač bo nasledil Heynckesa na klopi Bayerna

Bavarci bodo v Frankfurt nakazali 2,2 milijona evrov

12. april 2018 ob 23:32

München - MMC RTV SLO

Niko Kovač se je izkazal na klopi Eintrachta iz Frankfurta, 1. julija pa bo sedel na precej bolj vroč stolček. Prevzel bo Bayern, ki je v soboto potrdil že šesti zaporedni naslov prvaka.

Bavarci so razred zase v Nemčiji, po 29. krogu imajo kar 20 točk prednosti pred Schalkejem in 28. naslov v zgodovini kluba je že zagotovljen. Legendarni Jupp Heynckes bo naslednji mesec drugič odšel v pokoj, vitrino pa želi pred tem še oplemenititi. Dve možnosti za lovoriko sta še na voljo, v polfinalu nemškega pokala je v torek na sporedu gostovanje v Leverkusnu, nato pa sledi polfinale Lige prvakov.

Odškodnina 2,2 milijona evrov

46-letni Kovač je bil pred dvema tednoma na sestanku v Münchnu, kjer je s predsednikom Ulijem Hoenessom sklenil dogovor, danes pa je to sporočil tudi špotnemu direktorju Eintrachta Frediju Bobiču. Bayern bo plačal tudi 2,2 milijona evrov odškodnine za Hrvata, ki ima pogodbo v Frankfurtu do 30. junija 2019, a ima tudi klavzulo za prestop k Bayernu ali v tujino. Hoeness je na vse pretege skušal prepričati dolgoletnega prijatelja Heynckesa naj podaljša še za eno sezono, a mu ni uspelo.

Dve sezoni igral za Bayern

Kovač je rojen v Berlinu, v Bundesligi je igral za berlinsko Hertho, Bayer Leverkusen, Hamburger SV in med letoma 2001 in 2003 tudi za Bayern. Kariero je končal leta 2009 v Salzburgu. Za hrvaško reprezentanco je med letoma 1996 in 2008 na 83 tekmah dosegel 14 golov.

Na klopi Hrvaške neuspešen

Med letoma 2013 in 2015 je bil hrvaški selektor. Na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Braziliji ni izpolnil pričakovanj, saj se Hrvati niso prebili v izločilne boje po porazih proti Braziliji (1:2) in Mehiki (1:3). Oktobra 2015 je bil odpuščen po porazu v Oslu proti Norveški z 0:2.

Precej bolje mu je šlo v Frankfurtu. Ekipo je prevzel 8. marca 2016 in jo obdržal med elito v dodatnih kvalifikacijah proti Nürnbergu (1:1 in 1:0). Odločilni zadetek je na povratni tekmi dosegel Haris Seferović. Letos je Eintracht vseskozi pri vrhu lestvice in ima lepo priložnost celo za preboj med četverico, ki bo igrala v Ligi prvakov.

Ribery bo podaljšal še za eno sezono

Zelo dobro kaže tudi pri podaljšanju pogodbe Francka Riberyja. Francoz, ki je prejšnjo soboto praznoval 35. rojstni dan, bo podpisal pogodbo do 30. julija 2019.

"Pripravljen sem se boriti za mesto v začetni enajsterici," je dejal Ribery, ki se bo za mesto na krilnem položaju boril z rojakom Kingsleyjem Comanom in Sergom Gnabryjem, ki se bo vrnil iz Hoffenheima, pri katerem igra kot posojen igralec.

Vodstvo Bayerna je sicer potrdilo, da so se za Francoza zanimali kitajski, katarski in turški klubi, a želi ostati, v klubu pa bodo njegovo željo spoštovali. Ribery za Münchenčane igra že več kot deset let, leta 2007 je prišel iz Marseilla. Od takrat je zbral 380 nastopov, dosegel je 117 golov. Osvojil je osem naslovov nemškega prvaka, pet nemških pokalov, Ligo prvakov in naslov svetovnega klubskega prvaka.

Pogajanja potekajo tudi z Arjenom Robbnom. Oba sta zaznamovala izjemno zadnje desetletje Bayerna, ki je bilo najuspešnejše v 118-letni zgodovini kluba.

