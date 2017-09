"Nikogar nisva poznala, a sva imela drug drugega, soigralce in vodstvo Olimpije"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Košarkar Petrola Olimpije Erjon Kastrati (levo) in SIXT Primorske Gëzim Morina brusita svoj talent na slovenskem parketu skoraj deset let. Foto: Petrol Olimpija, SIXT Primorska Nikoli ne bi mogel pozabiti od koder prihajam, iz Kosova, in sem ponosen na to. Seveda, rad bi nastopal tudi za Slovenijo, ki mi je veliko dala, in ki sem ji hvaležen. Vendar nič se ne more meriti z občutkom, ko predstavljaš svoj rojstno deželo in rojake v mednarodni košarkarski areni. Oba sva bila zelo srečna, da je to bilo omogočeno s pomočjo sporazuma med košarkarskima zvezama Kosova in Slovenije. Erjon Kastrati, Gëzim Morina Krilni igralec Petrola Olimpije Erjon Kastrati je priljubljen med navijači. Foto: Petrol Olimpija Na začetku ni bilo enostavno, Erjon in jaz sva bila sama in drug drugemu v oporo. Prvič sem bil brez družine, na tujem. Potreben je bil čas navaditi se na novo okolje in kulturo. Nikogar nisva poznala, a sva imela drug drugega in tudi soigralce in vodstvo kluba, katerim lahko rečem hvala, saj sem se z njimi počutil kot doma. Gëzim Morina Morina v akciji pod košem za kosovsko košarkarsko reprezentanco. Foto: Osebni arhiv V Sloveniji in SKZ so veliko naredili zame in se za to iskreno zahvaljujem. A potem je Kosovo postalo članica FIBE in prišlo je vabilo. Mislim, da je za vsakega športnika najvišji dosežek predstaviti svojo domovino, in tudi jaz sem se brez pomislekov odločil za to. Pogoj je bil, da se košarkarski zvezi Kosova in Slovenije dogovorita, in potem, ko sta se dogovorili, sem zaigral za kosovsko reprezentanco. Erjon Kastrati Gëzim Morina ponosno kaže dres kosovske reprezentance. Foto: Osebni arhiv Če zdaj pogledam nazaj, je bila moja odločitev, da odidem v Slovenijo, pravilna. S poklicnega stališča se je vse spremenilo. Denimo, na Kosovu smo trenirali trikrat na teden, v Olimpiji pa dvakrat dnevno. Tako je nastal način življenja, ko sem se popolnoma posvetil košarki. Treniraš zjutraj, potem počivaš, treniraš zvečer, skratka ne preostane ti veliko časa za kaj drugega. To je bila velika sprememba. Osebna, človeška plat tega je bila, da sem moral prvič v življenju skrbeti za stvari, o katerih nisem, ko sem živel doma, kjer sem imel mamo. Ona je skrbela za praktične stvari, zdaj pa sem moral sam poskrbeti za prehrano, pomivanje, pranje... Tudi to je bila velika sprememba, a čez nekaj časa sem se naučil opraviti tudi to. Zdaj sem odrasli moški, ki zna poskrbeti zase in opraviti domača opravila. Mislim, da je to dober dosežek. Gëzim Morina Erjon Kastrati in Gezim Morina prijateljujeta izven igrišča in sta drug drugemu opora. Foto: Osebni arhiv Sorodne novice Saša Dončić: Celotno prvenstvo sem navijal za Slovenijo in Srbijo

28. september 2017 ob 09:41

Ljubljana,Koper - MMC RTV SLO

Ko sta košarkarja Gëzim Morina in Erjon Kastrati kot najstnika s Kosova prišla v Slovenijo, sta premostila veliko več kot le prilagajanje novemu okolju. Morala sta dozoreti, se osamosvojiti in tudi profesionalizirati.

Tudi ta zgodba se začne s tisto začimbico, ki nam popestri življenje, z nizom naključij, ki so ju popeljala po nepričakovani življenjski poti. Tako pripovedujeta dva mlada slovenska košarkarja kosovskega porekla, Gëzim Morina in Erjon Kastrati, ki sta za oddajo Naglas pripovedovala o svoji življenjski poti ob košarkarski žogi. Štiriindvajsetletni Gëzim Morina s svojimi 204 centimetri, krilni center SIXT Primorske in dvaindvajsetletni Erjon Kastrati, s 198 centimetri, krilni igralec Petrola Olimpije, sta začela »zabijati žogo« zaradi - višine.

Zgodbo o talentiranih košarkarjih s Kosova, ki devet let košarko igrata v slovenskih klubih in sta zaigrala tudi za mlajšo slovensko reprezentanco, si lahko ogledate v oddaji NaGlas! spodaj.

»Kot sem bil še otrok, sem najprej sem igral nogomet, treniral sem že polprofesionalno mojem rojstnem mestu, v nogometnem klubu Balkan Suhareka. Potem pa sem zrastel in nisem več mogel igrati nogometa. Košarko sem začel igrati po naključju, saj so nekateri moji sošolci trenirali košarko in so me povabili na trening. Košarka mi je bila všeč in od tistega dne sem postal košarkar«, pravi Gëzim Morina. Podobno se je pripetilo tudi Erjonu Kastratiju: »Vedno sem bil najvišji med prijatelji. Vsi moji prijatelji so igrali košarko in tudi jaz z njimi, malo zaradi družbe, malo pa tudi zaradi športa. Potem sem še malo zrastel in v košarki mi je šlo čedalje bolje, nato se mi je odprla možnost igrati v Sloveniji.«

Prihod v Slovenijo, leta 2008, je eden od dogodkov v sosledju teh naključij. Takrat petnajsletni Gëzim Morina je delal družbo prijatelju: »Moj prijatelj, ki se je odpravil na poskusni trening za Olimpijo, ki so ga organizirali menedžerji za skavte, me je povabil, da grem igrati zraven kot podpora.« Poskusna tekma v Skopju je zaintrigirala tudi Erjona: »Po tekmi v Skopju, je k meni pristopil skavt Olimpije, Dragan Janjić, ki me vprašal če bi prišel igrati poskusno en teden za Olimpijo. Seveda, kot trinajstletnik in navdušen košarkar, sem bil takoj za, prišel sem in po pretečenem tednu so mi v Olimpiji ponudili, da bi ostal.«

Vsak začetek je težek

Tako oba, Gëzim Morina in Erjon Kastrati, v spremstvu staršev, sta pred devetimi leti prispela v Slovenijo in - ostala. Sledili so časi sprememb in prilagajanja, spomini pa so še vedno zelo sveži za oba. »Prišli smo 11. avgusta 2008. Čas je minil zelo hitro. To je bilo pomembno in zanimivo obdobje mojega življenja. Na začetku ni bilo enostavno, Erjon in jaz sva bila sama in drug drugemu v oporo. Prvič sem bil brez družine, na tujem. Potreben je bil čas navaditi se na novo okolje in kulturo. Nikogar nisva poznala, a sva imela drug drugega in tudi soigralce in vodstvo kluba, katerim lahko rečem hvala, saj sem se z njimi počutil kot doma.«, pravi Gëzim Morina. »Vsak začetek je težak, in tudi tukaj, brez družine mi je … bilo zelo težko« se spominja Erjon Kastrati, »na srečo, nisem bil čisto sam, tudi Gëzim je bil z mano od prvega dne in sva to obdobje skupaj prebrodila. V Sloveniji so naju zelo lepo sprejeli tako trenerji in soigralci kot tudi prebivalci. Hitro sva se navadila«.

Pogrešala sta predvsem družino

Dva nadebudna mladeniča, priznata, da nista imela težav ne s slovenščino, in tudi ne z zahtevni treningi. Le eno je nepogrešljivo, pravi Erjon Kastrati kot iz topa: »Definitivno mi je bilo najtežje, ker sem bil ločen od družine. Bil sem mlad in sam v tuji deželi, tudi jezika nisem še znal. A v klubu so nam precej olajšali zadeve. Danes se v Sloveniji počutim kot doma.« Tudi Gëzim se strinja: »Seveda, najbolj sem pogrešal družino in prijatelje, ljudi mojega vsakdana. Edino to sem pogrešal.«

Sledila so leta rednega treninga in letos mineva devet let od kar dva košarkarja trenirata v Sloveniji. Najprej sta oba igrala za mlajšo selekcijo Olimpije. Erjon Kastrati je kot posojen igralec iz Olimpije igral za Škofja Loko, potem pa igral 5 sezon v Krki, v kateri je postal dvakrat državni prvak in trikrat pokalni zmagovalec. Gëzim Morina je nadaljeval kot posojen igralec Olimpije v Polzeli, nato pa igral za Helios Suns tri leta in za kratek čas tudi v Mariboru. Z Olimpijo je postal pokalni prvak. Letos je Erjon Kastrati vesel, da se je spet vrnil v Petrol Olimpijo, Gëzim Morina pa se je premestil v Koper, kjer trenira za Sixt Primorsko. Kastrati ugotavlja, da so njegovi soigralci tudi njegova druga družina: »Niimava veliko časa za hobije in drugo, veliko potujeva, imava veliko treningov. Moje življenje se suka okoli košarke. V košarki je tako, da se pogosto premestiš iz enega mesta v drugo, in ko prideš tja ne poznaš nikogar, razen soigralcev. S trenutnimi soigralci v Olimpiji se zelo dobro razumemo in pričakujem dobro igro.«

Slovenija je nama veliko dala

Morina in Kastrati sta branila barve mlajše slovenske reprezentance. A lani se je zgodila ena pomembnejših prelomnic za oba košarkarka. Namreč Kosovo je postalo član FIBE in od tega trenutka je lahko tekmovala na mednarodnih tekmah. Ker sta rojena na Kosovu, istočasno pa sta naturalizirana Slovenca, sta imela edinstveno priložnost izbrati eno ali drugo reprezentanco. Gëzim Morina pripoveduje, da je v medijih spremljal podobno situacijo pri ustanavljanju kosovske nogometne reprezentance, saj med številnimi mladimi Kosovarji, ki živijo v Evropi, znašlo tudi uspešni nogometaši. Tako Gëzim Morina kot Erjon Kastrati sta se o tem pogovarjala in racionalno pretuhtala možnosti. Vendar je končna odločitev bila čustvena. Prednost sta dala svojim koreninam, ki jih ne moreš izruvati, meni Gëzim Morina: »Nikoli ne bi mogel pozabiti od koder prihajam, iz Kosova, in sem ponosen na to. Seveda, rad bi nastopal tudi za Slovenijo, ki mi je veliko dala, in ki sem ji hvaležen. Vendar nič se ne more meriti z občutkom, ko predstavljaš svoj rojstno deželo in rojake v mednarodni košarkarski areni. Oba sva bila zelo srečna, da je to bilo omogočeno s pomočjo sporazuma med košarkarskima zvezama Kosova in Slovenije.«

Erjon Kastrati poudarja, da odločitev ni bila lahka, ker je v čustvenem smislu slovenski košarki dal velik del sebe in še več sprejel. Toliko bolj, ker je kot mlajši igralec in slovenski državljan je tekmoval za Slovenijo v mlajših ligah U18 (mlajši od 18) in U20 (do 20 let). »V Sloveniji in SKZ so veliko naredili zame in se za to iskreno zahvaljujem. A potem je Kosovo postalo članica FIBE in prišlo je vabilo. Mislim, da je za vsakega športnika najvišji dosežek predstaviti svojo domovino, in tudi jaz sem se brez pomislekov odločil za to. Pogoj je bil, da se košarkarski zvezi Kosova in Slovenije dogovorita, in potem, ko sta se dogovorili, sem zaigral za kosovsko reprezentanco.«

Naj se Kosovo in Slovenija bolje spoznata

Čeprav Slovenija in Kosovo nista tako daleč na razen, oba košarkarja čutita, da se oba naroda še ne poznata dovolj. Dobra plat članstva v FIBO je tudi ta, da bodo tako nastale možnosti za medsebojne tekme. S tem tudi potovanja in obiski navijaških skupin.

Gëzim Morina pripoveduje o svojih izkušnjah na to temo, saj so ga soigralci veliko spraševali o tem kakšna je košarka na Kosovu in kakšno je življenje tam pogovarjali, sploh na začetku. A strinja se, da je bilo popolnoma drugače, ko so kolegi imeli priložnost se prepričati na lastne oči:

»Ko sem igral v mlajši slovenski reprezentanci, je naneslo, da smo imeli tekmo proti Kosovu. Nestrpno sem čakal na naš odhod na Kosovo, ker me je zanimalo, kako bodo soigralci reagirali, saj sem poprej iz njihovih besed ugotovil, da imajo povsem drugačno percepcijo o Kosovu. Na koncu so vsi po vrsti bili prijetno presenečeni nad Kosovom, načinom življenja, gostoljubnostjo, saj si Kosova niso tako predstavljali. Zelo me veseli, da je tekma pripomogla k temu, da so moji soigralci lahko pobližje spoznali deželo, od koder prihajam.«

Košarka terja disciplino

Če želiš biti uspešen v košarki moraš imeti veliko discipline, pri čemer Erjon Kastrati poudarja, da poleg rednih in dolgotrajnih treningov, so potrebna odrekanja in tudi veliko samodiscipline. »Moramo biti previdni tudi pri prehranjevanju, sploh pred treningom, pride v poštev samo lahka hrana« in doda, »včasih pogrešam 'pito' (domača različica bureka, op.a)), ki jo pripravi mami« ter se nasmehne. Gëzim Morina vidi svoje življenje v Sloveniji in košarko kot eno celoto: »Če zdaj pogledam nazaj, je bila moja odločitev, da odidem v Slovenijo, pravilna. S poklicnega stališča se je vse spremenilo. Denimo, na Kosovu smo trenirali trikrat na teden, v Olimpiji pa dvakrat dnevno. Tako je nastal način življenja, ko sem se popolnoma posvetil košarki. Treniraš zjutraj, potem počivaš, treniraš zvečer, skratka ne preostane ti veliko časa za kaj drugega. To je bila velika sprememba. Osebna, človeška plat tega je bila, da sem moral prvič v življenju skrbeti za stvari, o katerih nisem, ko sem živel doma, kjer sem imel mamo. Ona je skrbela za praktične stvari, zdaj pa sem moral sam poskrbeti za prehrano, pomivanje, pranje... Tudi to je bila velika sprememba, a čez nekaj časa sem se naučil opraviti tudi to. Zdaj sem odrasli moški, ki zna poskrbeti zase in opraviti domača opravila. Mislim, da je to dober dosežek.«



Poškodbe lahko pokvarijo načrte

Čeprav aktivna košarkarja že eno destletje, Gëzim in Erjon sta še zelo mlada, a kljub temu razmišljata o prihodnosti. »Moj načrt je igrati košarko tudi v prihodnosti, a upam, da ne bom imel kakšnih poškodb. Poškodbe ti lahko vedno pokvarijo načrte. Upam, da se jim bom izognil in tako nadaljeval s košarko v naslednjih petih, desetih letih oz. kolikor bo šlo.« je previden Erjon Kastrati. Gëzim Morina razmišlja, da bo prišel čas, ko bo lahko tudi prispeval za druge: »Kosovo je šele na začetku svoje košarkarske poti. Je precej košarkarjev, kot jaz in Erjon, z izkušnjami iz tujine, denimo Turčije in Finske. Razmišljati moramo dolgoročno, da bi svoje poklicno znanje in izkušnje nekoč prenesli mladim na Kosovu. Mislim, da je kosovska reprezentanca na dobri poti, saj jo sestavljamo relativno mladi igralci, ki lahko tekmujemo skupaj še deset let – seveda, če smo zdravi, saj je pri tem športu dobro zdravje zelo pomembno – in nas čaka svetla prihodnost. To velja tudi za druge športe.«

Pot do zmage v košarki ni lahka, pripovedujeta športnika. Zato je prva zlata kolajna Slovenije na evropskem prvenstvu zagotovo navdih tudi za vso kosovsko košarko.

S. B. L., Alma Bejtullahu, naglas@rtvslo.si