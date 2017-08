Nikolić: Igrati za reprezentanco je preprosto užitek

Izbrana vrsta ima potencial in kakovost

1. avgust 2017 ob 06:37

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Aleksej Nikolić je pred tremi leti z reprezentanco že potoval na svetovno prvenstvo, letos pa se 22-letni košarkar poteguje za mesto drugega organizatorja igre v izbrani vrsti, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu.

191 centimetrov visoki Postojnčan je ob Luki Dončiću, Anthonyju Randolphu in Jaki Blažiču eden izmed štirih igralcev Igorju Kokoškovu na voljo, saj so letos izkusili Evroligo. Nikolić ima za sabo dve sezoni igranja v Nemčiji, kjer je član Broseja. Mladi organizator igre je bil dvojno registriran in hkrati igral za prvo ekipo iz Bamberga ter drugoligaša Baunach. Z bavarskim klubom, s katerim je v obeh sezonah osvojil nemško prvenstvo, ima še dveletno pogodbo, od zdaj naprej pa bo ves čas član le prvega moštva.

Nikolić, Šiško ali Rebec?

Na položaju ena, kjer igra Aleksej, je največ neznank in tudi največ kandidatov. Jasno je, da je vloga prvega "playa" rezervirana za Gorana Dragića, organizacija igre pa bo prav tako v rokah Dončića, ki pa zaradi višine igra tudi na položajih dve in tri ter tako organizira napade. Za mesto rezervne enke se, potem ko je Kokoškov že s seznama prečrtal Luko Rupnika, ob Nikoliću potegujeta še njegov vrstnik Matic Rebec in dve leti mlajši Žan Mark Šiško, ki se po evropskem prvenstvu do 20 let članski reprezentanci priključuje z avgustom tako kot Dragić.

"Vsak, ki je tu, si jasno želi priti med dvanajst. Vsi trdo delamo in si normalno želimo nastopiti na prvenstvu. Borim se in upam, da mi bo uspelo. Za nami je šele prva pripravljalna tekma, tako da je do prvenstva še kar nekaj časa, čaka nas še dolga pot in še veliko dela," je povedal Nikolić, ki je dodal, da Kokoškov, čeprav se je dvema košarkarjema že zahvalil za sodelovanje, na treningih ne daje prednosti nobenemu in je tako še težko sklepati, kdo je morda trenutno bližje preboju v končno moštvo.

Na prvem preizkusu proti univerzitetni ekipi Rusije (79:63) je Nikolić začel v prvi peterki: "Po dobrem uvodnem tednu priprav so pričakovano nekoliko težke noge. Pričakovali smo, da bomo malce utrujeni. Nismo pa podlegli čemur koli, da morda ne bi zmogli ali kar koli. Odziv je bil proti agresivni ruski ekipi pravi in smo pokazali čvrsto igro. Je pa jasno to še daleč od tistega, kar pričakujemo. Vendar pa se trudimo. Analizirali bomo zadnjo tekmo in ugotovili, kakšne napake delamo in kje so še glavne pomanjkljivosti. Gremo naprej trenirat in pilit igro, da se bomo enostavno ves čas skozi priprave fizično in taktično dvigali."

Najpomembneje, da je v minuli sezoni napredoval

Nikolić je na prvi tekmi korektno opravil svoje delo in znova pokazal, da gre za organizatorja igre, ki ima dober pregled nad igro in je zanesljiv z žogo, zna tudi izvajati čvrst pritisk v obrambi, obenem pa v napadu, ko se mu ponudi priložnost, tudi zadene. Kot sam pravi, ima za sabo uspešno sezono in je v Bambergu zelo zadovoljen, a je zdaj povsem osredotočen na reprezentanco: "Sezona je bila dobra, saj sem veliko igral. Bil sem v drugi ekipi, a dobil tudi precej priložnosti v prvi. Sem napredoval, kar je po mojem mnenju najpomembneje."

V nemškem prvenstvu je dobro izkoristil minute in je v povprečju v 19 minutah na parketu dosegal dobrih osem točk in tri podaje na tekmo. Nekoliko manj je igral v Evroligi, kjer je zaigral na devetih tekmah, v povprečju po 11 minut, dajal pa je nekaj manj kot štiri točke in dve podaji na dvoboj. Predvsem velja poudariti predstavi proti Crveni zvezdi v Beogradu, ko je organiziral igro Broseja, ki je skoraj naredil velik preobrat. Tedaj je prispeval devet točk. Dobro pa je igral tudi na dvoboju proti Baskonii, ko je srečanje končal z osmimi podajami. V prihodnosti se nadeja večje minutaže, a se zaveda, da si bo moral vsako minuto izboriti. Konkurenca je pri Broseju močna. Veliko se je do zdaj naučil od Nikosa Zisisa, pred prihajajočo sezono pa je prišlo tudi do nekaj sprememb, saj sta nemške prvake na položaju ena in dve okrepila Ricky Hickman in Daniel Hackett.

Tudi v reprezentanci pa se bo znova lahko veliko naučil od Gorana Dragića, saj bo od torka naprej končno reprezentanca v polni postavi: "Že pred tremi leti je bilo igranje z njim lepa izkušnja. Vsi ga z veseljem pričakujemo in čakamo, da lahko z vsemi začnemo pravo uigravanje. Nedvomno on pomeni veliko okrepitev za nas." Kot je dejal Nikolić, je bil v izbrani vrsti že pred tremi leti, ko ga je Jure Zdovc uvrstil v ekipo za svetovno prvenstvo, kjer sicer ni veliko igral.

"Reprezentanca ima potencial in kakovost"

Na zadnjih dveh akcijah reprezentance je manjkal. Lani je imel težave s poškodovanim gležnjem, pred dvema letoma pred zadnjim EuroBasketom, kjer je nato zaigral njegov starejši brat Mitja, pa je njegova odpoved dvignila kar nekaj prahu, a se je potem izkazalo, da njegova poškodba ni bila nedolžna, saj je moral na operacijo: "Vesel sem, da sem znova v reprezentanci. Če sem zdrav, sem vedno tu, o tem ni nobenega dvoma. Vedno sem in vedno rad pridem v reprezentanco. S soigralci se že od nekdaj dobro razumemo in tudi kemija je prava. Preprosto je igrati za reprezentanco užitek in verjamem, da bo tako tudi skozi vse priprave."

"Prvih deset dni priprav smo delali 'na polno' in zelo zavzeto. Tudi selektor je zelo zadovoljen z našim delom. Vzdušje je na treningih in tudi zunaj igrišč odlično. Drug drugega podpiramo in se dvigujemo. To je zelo pomembno, da lahko iz dneva v dan postajamo boljši. Mislim, da ima ta ekipa potencial in tudi določeno kakovost. Ta moramo izkoristiti in lahko naredimo dober rezultat. Nas pa čaka še veliko trdega dela," je povedal Nikolić.

Ko je pred tremi leti oblekel slovenski dres, je bil zadnjič poleg tudi Erazem Lorbek, ki se zdaj skuša vrniti na parket. O izkušenem soigralcu, ki je bil svoj čas eden najboljših evropskih visokih igralcev, pa je dodal: "Erazem je zelo pozitiven in daje svoj maksimum. Lepo ga je videti nazaj. Tudi njega vsi soigralci zelo podpiramo in nas veseli, da se vrača. Za zdaj se še malo lovi, toda mislim, kot pravi tudi sam, da bo počasi prišel v formo. Takrat je moral zaradi kolena na dolgo rehabilitacijo, zdaj pa pravi, da je in bo v redu."

Tilen Jamnik