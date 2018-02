Nilssonovi zlato v klasičnem šprintu, Lampičeva sedma

Klaebo na vzponu do olimpijskega naslova

Švedinja Stina Nilsson je postala olimpijska zmagovalka v klasičnem šprintu smučark tekačic. Od Slovenk se je najbolje odrezala Anamarija Lampič, ki je nastopila v polfinalu, na koncu pa je bila sedma.

Skozi kvalifikacijsko sito so se v izločilne boje šprinta uvrstile tri slovenske tekačice, najbolje je svoj nastop opravila Katja Višnar, ki je dosegla 5. mesto, za zmagovalko kvalifikacij, Švedinjo Stino Nilsson (3:08,74), je zaostala za šest sekund in pol.

Anamarija Lampič je bila 11. (+7,83), Alenka Čebašek pa 29. (+14,64). Brez izločilnih bojev je ostala Nika Razinger, kvalifikacije je sklenila na 52. mestu (+26,37).

Lampičeva iz čakalne vrste v polfinale

Prva se je v četrtfinalu predstavila Lampičeva, ki je v prvi skupini tekla z zmagovalko kvalifikacij Nilssonovo. Švedinja je brez večjih težav dobila obračun, Lampičeva je večji del nastopa tekla na četrtem mestu, v zaključku je smuknila mesto višje, v ciljnem šprintu ji je zmanjkalo moči, da bi prehitela še Finko Kristo Parmakoski. Vseeno se je kot najhitrejša tretjeuvrščena tekmovalka uvrstila v polfinale. V drugi skupini sta nato ob Maiken Caspersen Falli nastopili še Višnarjeva in Čebaškova. Slednja je že po polovici šprinta precej zaostala in ostala brez možnosti za uvrstitev v polfinale, Višnarjeva, ki je tekla na drugem mestu, je popustila v drugi polovici in prav tako izpadla. Šprint je v svoji skupini končala na četrtem mestu (+8,51), Čebaškova je bila šesta (+18,89).

Konec slovenskih nastopov v polfinalu

Lampičeva je nastopila v drugi polfinalni skupini z Rusinjama Natalijo Neprjajevo in Julijo Belorukovo, Američanko Jessico Diggins, Norvežanko Heidi Weng in Švicarko Laurien van der Graaff. Šprint je začela dobro, zasedla je tretje mesto, ob prvem vzponu so jo tekmice na sredini zaprle, padla je na četrto mesto, ki ga je obdržala do konca. Zmagala je Belorukova, druga je bila Digginsova, tretja Neprjajeva. Četrtouvrščeni Lampičevi se za uvrstitev v finale po času ni izšlo. Kot srečni poraženki sta se na zaključni del uvrstili Neprjajeva in Švedinja Hanna Falk.

V finalu so bile vse oči uperjene v Fallo in Nilsonovo, slavila je slednja, ki je diktirala silovit tempo, še posebej na vzponu, pritekla si je ogromno prednost in jo zadržala do konca. Druga je bila Falla, ki je branila zlato odličje iz Sočija, tretja je bila Belorukova.

Čez 4 ali 8 let bo Lampičeva spet napadla

Lampičeva je bila izjemno zadovoljna. "Vse je šlo po načrtu. Najprej sem se dobro ogrela in odpeljala kvalifikacije. S trenerjem sva izbrala prvo skupino, ker sva vedela, da bo hitra in grem lahko iz te skupine po času naprej. V polfinalu me je na klancu malo zmanjkalo. Vseeno sem vesela, čez štiri ali osem let pa spet napadem," je bila po tekmi vesela in odločna najboljša Slovenka.

Klasični šprint brez Fabjanove

Italijanski trener v slovenski tekaški reprezentanci Stefano Saracco na tekmo ni uvrstil zastavonoše Vesne Fabjan. Čeprav je Fabjanova pred štirimi leti v Sočiju osvojila bronasto medaljo, tokrat ni nastopila. "Težko je izpustiti kakovostno tekmovalko. To je del športa, izidi so glavni," je za Televizijo Slovenija povedal Saracco. Fabjanova je razočarana nad komunikacijo. "Ko sem prišla sem na prizorišče, sem dobila informacijo, da nisem v ekipi. Glavni trener mi je razložil, kako in kaj. Da se je odločil na podlagi rezultatov," pravi Fabjanova, ki se sicer zaveda, da ne bi imela večjih možnosti za vrhunsko uvrstitev, a vseeno ostaja grenak priokus.

Šimenc ob izločilne boje za 26 stotink sekunde

Kvalifikacije so opravili tudi smučarji tekači, dobil jih je Finec Ristomatti Hakola (3:08,54). Nastopila sta tudi dva Slovenca, a sta ostala brez izločilnih bojev. Mihi Šimencu se je nadaljevanje tekmovanja izmuznilo za 26 stotink sekunde (zasedel je 32. mesto z zaostankom 9 sekund in 41 stotink), Janez Lampič je preizkušnjo na 1,4 km končal na 47. mestu (+13,49).

Klaebo se je izstrelil do zlata

V finalu je bil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo razred zase. Najmlajši olimpijski zmagovalec med smučarji tekači je napadel na vzponu in si prigaral zlata vredno prednost. Drugo mesto je osvojil Italijan Federico Pellegrino, tretji je bil Rus Aleksander Bolšunov.

Šprint (Ž), klasični korak: 1. S. NILSSON ŠVE 3:03,84 2. M.-C. FALLA NOR +3,03 3. J. BELORUKOVA RUS 3,37 ... 7. A. LAMPIČ SLO 16. K. VIŠNAR SLO 30. A. ČEBAŠEK SLO 52. N. RAZINGER SLO

Šprint (M), klasični korak: 1. J.-H. KLAEBO NOR 3:05,75 2. A. BOLŠUNOV RUS +1,34 3. F. PELLEGRINO ITA 1,36 ... 32. M. ŠIMENC SLO 47. J. LAMPIČ SLO

