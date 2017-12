Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! www.alesfevzer.com /Nina Zulić Dodaj v

Nina Zulić

3. december 2017 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nasmešek mi sploh ne gre z obraza, tako sem srečna. Na SP smo prišli s takšno zasedbo kot jo imamo, ničesar ne moremo izgubiti.

Veliko je mladih igralk, vsaka se želi dokazati. To so odlične izkušnje za nas. In smo si rekle: zakaj ne bi zmagale te tekme, če lahko? In to se je zgodilo. Igrale smo svojo igro, delale smo to, kar smo se pripravljale in rezultat je tu.

Slovenska rokometna reprezentantka Nina Zulić je bila presrečna po nepričakovani zmagi Slovenk nad Francijo na svetovnem prvenstvu.

Vir: Val 202.

R. K.