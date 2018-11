Kei Nišikori je ujel pravi ritem v drugem nizu. Foto: Reuters Federer je razočaral in bo imel zelo težko nalogo v naslednjih dveh obračunih. Foto: Reuters Kevin Anderson je s 13 asi prišel do uvodne zmage v Londonu. Foto: Reuters VIDEO Gledalci v Londonu zapeli... VIDEO Anderson v uvodnem obraču... Dodaj v

Nišikori unovčil 34 neizsiljenih napak raztresenega Federerja

Anderson dobil uvodni obračun mastersa

11. november 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 22:02

London - MMC RTV SLO

V Londonu se je začel zaključni masters teniške sezone. Kei Nišikori je presenetil Rogerja Federerja s 7:6 in 6:3. V prvem dvoboju je Kevin Anderson premagal Dominica Thiema s 6:3 in 7:6.



V prvem nizu sta oba tekmeca zadržala začetne udarce, priložnosti za brejk sploh ni bilo. Japonec je v podaljšani igri povedel s 6:1, nato se je Federer malce zbral in znižal na 6:4, več pa mu ni uspelo.

Nišikori je v drugem nizu izgubil servis že v uvodni igri, a je takoj izenačil na 1:1. Ključni brejk mu je uspel v šesti igri, nato pa je gladko dobil zadnji dve igri na svoj servis. Federer je bil popolnoma nemočen. Dvoboj je trajal uro in 27 minut.

37-letni Švicar je naredil kar 34 neizsiljenih napak, Nišikori pa 22. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 66:58 v korist Japonca.

"Vedno je velik izziv igrati proti vzorniku Federerju. Nikoli ni lahko igrati prvega obračuna na zaključnem mastersu. V zadnjih dveh mesecih sem dvakrat izgubil proti njemu, zato sem moral nekaj spremeniti. V prvem nizu sva igrala bolj slabo, precej bolje sem se odrezal v drugem nizu," je bil vesel Nišikori.

Anderson s 13 asi strl Thiema

Anderson, ki je julija igral v finalu Wimbledona, je v prvem nizu prišel do edinega brejka v četrti igri. Vse igre na svoj začetni udarec je zanesljivo dobil.

Zelo napet je bil drugi niz. Oba igralca sta brez težav zadržala igre na svoj servis. V podaljšani igri je imel Thiem dve priložnosti za izenačenje na 1:1 v nizih (7:6 in 9:8), a se je Anderson rešil z močnim servisom. Visoki Južnoafričan je nato unovčil četrto zaključno žogo za 12:10. Anderson je serviral 13 asov. Dvoboj je trajal uro in 47 minut.

Đoković začenja v ponedeljek

V ponedeljek se bodo gledalcem predstavili še igralci, ki tekmujejo v skupini Guge Kuertna – to so Alexander Zverev, Marin Čilić, Novak Đoković in John Isner.

Udeleženci zaključnega mastersa – v Londonu nastopa tudi osem najboljših dvojic sezone – si bodo razdelili 8,5 milijona ameriških dolarjev.

Skupina Lleyton Hewitt:

ANDERSON (JAR/4) - THIEM (AVT/6)

6:3, 7:6 (10)



NIŠIKORI (JAP/7) - FEDERER (ŠVI/2)

7:6 (4), 6:3



Skupina Guga Kuerten, ponedeljek ob 15.00:

ZVEREV (NEM/3) - ČILIĆ (HRV/5)

Ob 21.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ISNER (ZDA/8)

A. G.