NK Maribor se opravičuje za izpad Zahoviča; protestno pismo DŠNS-ja

"Izgubili smo točke, ne smemo pa spoštovanja"

18. marec 2018 ob 14:15

Maribor - MMC RTV SLO

NK Maribor obžaluje besede Zlatka Zahoviča na novinarski konferenci po porazu s Krškim. Na svoji spletni strani so zapisali, da so se oddaljili od vrednot, za katere se zavzemajo.

Športni direktor Zlatko Zahovič je na vprašanje, ali je razočaran zaradi slabega obiska tekme Maribor - Krško, novinarju, ki je pred kratkim v zločinu izgubil očeta, odgovoril: "Počasi, sine, ne provocirat. Imaš še dovolj časa. Pred kratkim se ti je zgodila tragedija, kajne? Te je kaj izučila? Mislim, da te ni nič izučila. Še vedno hočeš provocirati in si nesramen."

V sporočilu za javnost je dan po incidentu NK Maribor med drugim zapisal: "Odziv športnega direktorja zahteva opravičilo, ki ga NK Maribor tudi izreka. Novinarju Ekipe SN in vsem preostalim predstavnikom medijev, ki so v Ljudskem vrtu vedno dobrodošli. Izgubili smo točke v športnem boju, ne smemo pa spoštovanja. Ohraniti moramo ugled in pokončno držo ne glede na razmere, vmesna vprašanja javnosti ali morebitne pretekle zgodbe."

"Omenjanje družinske tragedije, s katero se je moral soočiti poročevalec, ni način komunikacije, ki je v skladu z načeli delovanja slovenskega prvaka in kluba z največjim številom navijačev v državi. NK Maribor je v svoji zgodovini prestal vzpone in padce, doživljal ekstaze zmag in grenkobo porazov. Tokratni dogodek v konferenčni sobi se je oddaljil od vrednot, za katere se zavzemamo, in klub se od izjav športnega direktorja ograjuje ter jih obžaluje."

Društvo športnih novinarjev ogorčeno

Odzvali so se tudi v Društvu športnih novinarjev Slovenije: "Obsojamo verbalni in osebno žaljiv napad športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahoviča na novinarja Ekipe SN Dejana Mitrovića na novinarski konferenci. Novinar Mitrović je namreč le zastavil profesionalno vprašanje, v skladu z novinarskimi standardi, in nato doživel verbalni napad direktorja domače ekipe Zahoviča."

"Vsak napad na novinarje, fotoreporterje in snemalce pomeni napad na javnost, saj medijski soustvarjalci služimo javnosti. In nikomur drugemu, zato so nedopustni vsi pritiski na opravljanje novinarskega dela. Uporaba nasilja, tudi verbalnega, pomeni neposreden napad na svobodo - svobodo obveščanja in javne besede," so še dodali pri DŠNS-ju.

Mlačen odziv Nogometne zveze Slovenije

Odzvali so se tudi pri Nogometni zvezi Slovenije. "NZS se skozi svoj vpliv in doseg zaveda sporočil in zgledov, ki jih s svojim delovanjem prenaša v širše družbeno okolje, zato podobno držo pričakuje tudi od ostalih nogometnih deležnikov. V luči tega in v povezavi z nedavnimi dogodki želi NZS poudariti, da je vsakršno delovanje, ki pomeni kršitev zapisanih pravil nedopustno, zato organizacija pri svojem delovanju in odločanju sledi pravilom in predpisom, ki so sprejeti in veljajo v našem okolju," so med drugim zapisali pri NZS.

"Prav tako pa želi Nogometna zveza Slovenije poudariti, da je ne le v nogometnem svetu, ampak tudi širše, nedopustna vsakršna nepremišljena ali namerna reakcija, ki pomeni žalitev dostojanstva posameznikov in družbe, zato pozivamo k medosebnemu spoštovanju vseh akterjev nogometne igre od igralcev, sodnikov, trenerjev, klubskih funkcionarjev, novinarjev, navijačev, kot tudi širše. Le z upoštevanjem pravil in uveljavljenih moralnih ter etičnih norm bomo skupaj z vsemi svojimi deležniki uspešno dosegali tisto, kar je cilj družbe in nogometa," so še dodali pri NZS.

T. O.