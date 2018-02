Nocoj bo znan scenarij za slovenski četrtfinale

Danes tudi tekma Poljska - Kazahstan

1. februar 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovenske ljubitelje dvoranskega nogometa bo tretji dan evropskega prvenstva v Ljubljani v središču pozornosti obračun med Srbijo in Italijo.

Tekma v skupini A, v kateri so se v torek na uvodni tekmi Slovenci in Srbi razšli z neodločenim izidom 2:2, se bo v Stožicah začela ob 20.45.

Srbi, ki branijo četrto mesto z domačega EP-ja pred dvema letoma, so vlogo favorita prepustili Italijanom. Azzurri so nastopili na vseh dosedanjih EP-jih in bili prvaki v letih 2003 in 2014.

"Italija je vedno Italija. Prvenstvo začenjamo z mislijo, da ga tudi osvojimo. Zdaj imamo precej mladih igralcev, ki še niso igrali na EP-ju. Prva tekma bo tako zelo težka, ampak razmišljamo o tekmi za tekmo. Ne razmišljamo še o četrtfinalu, polfinalu, finalu. Mislimo na tekmo s Srbijo, pozneje se bomo osredotočili na Slovenijo. Seveda smo se tudi že njej posvetili, toda moramo biti povsem osredotočeni na prvi obračun. Če ne bomo, potem bomo izpadli," pred tekmo pravi kapetan Italije Gabriel Lima.

Po nocojšnjem obračunu bo znano, kakšen izid potrebujejo Slovenci na sobotni tekmi proti Italiji, če se želijo uvrstiti v četrtfinale. Iz vsake skupine napredujeta po dve ekipi.

Ob 18.00 pa se bosta v skupini B srečali Poljska in Kazahstan. Poljaki so v torek presenetljivo odvzeli točko favoriziranim Rusom. Tekma se je končala z 1:1, potem ko so Poljaki izenačili devet sekund pred koncem tekme. Favoriti bodo Kazahstanci, ki na tem EP-ju branijo tretje mesto. V svojih vrstah imajo atraktivnega vratarja Higuito, ki se rad priključuje napadu.

SKUPINA A



Četrtek ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA



Sobota ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA



SLOVENIJA - SRBIJA 2:2 (2:1)

Fetić 4., Vrhovec 15.; Ramić 18., Kocić 40.

SKUPINA B

Četrtek ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN



Sobota ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



RUSIJA - POLJSKA 1:1 (0:0)

Čiškala 35.; Kubik 40.



V četrtfinale se uvrstita po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

