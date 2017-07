Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Petar Franjić je Celjanom zabil dva zadetka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nogomet, 2. krog Prve lige TS: Gorica - Olimpija 0:1

Domžale niso imele težav s Celjani

23. julij 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes se s še dvema obračunoma zaključuje drugi krog Prve lige TS. Domžale so bile prepričljive proti Celju (4:0). Od 20.20 Gorica - Olimpija.

Trenutni izid je 0:1.

Domžalčani so hitro popravili spodrsljaj iz uvodnega kroga, ko so izgubili proti Rudarju, in se po evropskih tekmah tudi v državnem prvenstvu vrnili na zmagovita pota. Celjani, ki so bili povsem nemočni, so po Olimpiji doživeli še drug, še bolj prepričljiv poraz. Do spremembe izida je prišlo v 32. minuti, ko je Matija Rom na desni strani ušel tekmecem in podal žogo v sredino. Celjska obramba jo je sicer odbila, vendar slabo, saj je prišla do Jureta Matjašiča. Ta je streljal z leve strani kazenskega prostora, Rozman je bil na pravem mestu, a mu žoge ni uspelo zadržati, odbitek je v gol poslal Petar Franjić. Štiri minute kasneje je kot izvedel Balkovec, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Žan Žužek, ki je z glavo poslal žogo v mrežo.

Domžale prevladovale tudi v drugem delu

Gostitelji so prevladovali tudi v drugem delu. Domžalčani so bili še naprej nevarnejši, v 65. minuti je bil mladi Alan Gnezda Čerin blizu prvega prvoligaškega zadetka, a je Rozman po njegovem strelu s skrajnimi močmi žogo odbil v kot. Zato pa se je v 67. minuti med strelce vpisal drugi mladec v domžalski ekipi Matija Rom. Lovro Bizjak je od Žužka prejel žogo v prazen prostor, sam stekel proti Rozmana, ga premagal, toda gol mu je preprečila vratnica. Toda žoga se je odbila do Roma, ki mu je ni bilo težko potisniti v mrežo. Končni izid je v 90. minuti po lepi akciji s svojim drugim zadetkom postavil Franjić.

Že včeraj sta slavila Maribor in Rudar, ki se je z zmago proti Ankaranu prebil na vrh lestvice.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

TRIGLAV - MARIBOR 2:3 (0:0)

1.700; Majcen 55., Poplatnik 60.;

Mešanović 71., Bohar 86., Tavares 88.

RUDAR - ANKARAN HRVATINI 3:1 (1:0)

550; Radić 36., Mary 64., Vizinger 88.;

Vodeb 77.

ALUMINIJ - KRŠKO 4:2 (1:0)

400; Mensah 33., Mesec 81., Krajcer 83./ag, Nunić 86.; Škrbić 57., 63.

DOMŽALE - CELJE 4:0 (2:0)

750; Franjić 32., 90., Žužek 35., Rom 67.

Domžale: Milić, Klemenčič, Matjašič (61./Bizjak), Žužek (79./Žinko), Ibričić (70./Hodžić), Dobrovoljc, Balkovec, Franjić, Ožbolt, Rom, Gnezda Čerin.

Celje: Rozman, Džinić, Cvek, Travner, Pišek, Dangubić, Požeg, Vancaš, Kesić (81./Pečnik), Jazbec, Gatarić (46./Šušnjara), Lupeta (75./ Šauperl).

Sodnik: Bojan Mertik

Danes ob 20.20:

GORICA - OLIMPIJA 0:1 (0:1)

Abass 40.

Gorica: Sorčan; Gregorič, Kavčič, Jogan, Celcer; Kapić, Grudina, Kolenc, Marinič; Osuji, Filipović.

Olimpija: Vidmar; Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec; Brkić, Čanađija, Savić, Alves, Kapun; Abass.

Sodnik: Dragoslav Perić

Lestvica RUDAR 2 2 0 0 5:2 MARIBOR 2 2 0 0 4:2 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 DOMŽALE 2 1 0 1 5:2 OLIMPIJA 1 1 0 0 3:1 KRŠKO 2 1 0 1 4:5 TRIGLAV 2 0 1 1 2:3 ANKARAN HRVATIN 2 0 1 1 1:3 GORICA 1 0 0 1 1:2 CELJE 2 0 0 2 1:7

Ž. K.