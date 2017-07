Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pred nogometaši Maribora je naporen razpored. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Sorodne novice Aluminij ob koncu tekme do popolnega preobrata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nogomet, 2. krog Prve lige TS: Triglav - Maribor 0:0

Zvečer sledi obračun Rudarja in Ankarana

22. julij 2017 ob 16:51

Kranj - MMC RTV SLO

Od 16.50 se s tekmo med Triglavom in Mariborom nadaljuje 2. krog Prve lige TS. Trenutni izid v Kranju je 0:0.

Kranjčani so na prvi tekmi sezone iztržili neodločen izid, državni prvaki pa so pred domačimi gledalci ugnali Aluminij (1:0). Vijoličasti so sred tedna v kvalifikacijah za Ligo prvakov izločili zrinski Mostar, tudi v nadaljevanju sezone pa jih v prihodnjih tednih čaka zgoščen razpored. Kako bo trener Darko Milanič razporedil moči?

Zvečer sledi še obračun Rudarja in Ankarana, v nedeljo pa Domžale - Celje in Gorica - Olimpija.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

Danes ob 16.50:

TRIGLAV - MARIBOR 0:0 (-:-)

Ob 20.00:

RUDAR - ANKARAN HRVATINI

Nedelja ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE

Ob 20.20:

GORICA - OLIMPIJA

Že odigrano:

ALUMINIJ - KRŠKO 4:2 (1:0)

400; Mensah 33., Mesec 81., Krajcer 83./ag, Nunić 86.; Škrbić 57. , 63.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Čagalj ( 74./Krajnc), Vezjak, Muminović, Petrovič ( 68./Vrbanec), Škoflek, Mesec, Tahiraj ( 70./Nunić), Mensah.

Krško: Zalokar, Jakolić , Gorenc, Krajcer, Šturm, Dušak ( 46./Kovačič), Jovanović ( 46./Diyoke), Mujan, Mandić ( 88./Nakić), Jurina, Škrbić.

Lestvica OLIMPIJA 1 1 0 0 3:1 3 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 3 RUDAR 1 1 0 0 2:1 3 MARIBOR 1 1 0 0 1:0 3 KRŠKO 2 1 0 1 4:5 3 ANKARAN 1 0 1 0 0:0 1 TRIGLAV KRANJ 1 0 1 0 0:0 1 DOMŽALE 1 0 0 1 1:2 0 GORICA 1 0 0 1 1:2 0 CELJE 1 0 0 1 1:3 0

Ž. K.