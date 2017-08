Nogomet: Olimpija - Maribor 0:0

Krško nadigralo Domžale, razburljivo v Kidričevem

27. avgust 2017 ob 10:45,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

7. krog Prve lige TS se zaključuje z večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Obračun v Stožicah se je začel ob 20.20.

Trenutni izid je 0:0.

Domači trener Igor Bišćan je priložnost v tekmi ponudil preverjenim imenom z mladim Gancem Issahom Abassom, ki je dosegel že pet zadetkov, v napadu. Gostujoči trener Darko Milanič po fantastičnem preboju v Ligo prvakov sredi tedna v obrambi in vezni liniji ni osvežil moštva, v napadu sta Martin Kramarič in Jasmin Mešanović. Marcos Tavares je na klopi.

Krško nadigralo Domžale

Predtem sta v popoldanski tekmi za eno lepotic kroga poskrbela Krško in Domžale, ki so v gosteh klonile z 2:4. Gostitelje je v vodstvo povedel Miljan Škrbić po samostojnem predoru ter natančnem strelu z osmih metrov. Še bolj razgiban je bil drugi polčas, podjetno so ga odprli Domžalčani, terensko premoč pa kronali v 54. minuti, ko je po predložku rezervista Rubina Hebaja z leve strani iz ozadja pritekel Matjaž Širok in v polnem teku ter iz voleja natančno zadel za 1:1. Le dve minuti kasneje je bilo znova nevarno pred domačimi vrati, a se je po strelu Jureta Matjašiča izkazal Marko Zalokar, ki pa je v 58. minuti vendarle drugič "kapituliral". Pobudnik akcije gostov je bil Senijad Ibričić, po njegovem predložku z desne strani pa je v kazenskem prostoru najvišje skočil Hebaj in po strelu z glavo povišal na 2:1.

Preobrat v drugem polčasu

V trenutkih absolutne premoči izbrancev gostujočega trenerja Simona Rožmana je "neumnost" naredil Miha Blažič, ki je v razmaku dveh minut prejel dva rumena kartona in v 63. minuti predčasno končal tekmo v Posavju. To je povsem porušilo domžalski ritem, kar so gostitelji pridoma izkoristili in uprizorili pravi preobrat. V 68. minuti je po predložku Marina Jurine z desne strani in napačnem posredovanju Dejana Milića izenačil Tonči Mujan, le dve minuti kasneje pa so gostitelji znova vodili. Po kotu z leve strani je bil Jurina najvišji v kazenskem prostoru in z glavo povišal na 3:2. V končnici tekme so zdesetkani Domžalčani skušali doseči izenačujoči gol. Še najbližje temu so bili v 83. minuti, ko se je Luka Volarič znašel v lepi priložnosti, a se je izkazal domači vratar Zalokar. V izdihljajih tekme so gostitelji dosegli še četrti gol, po hitrem nasprotnem napadu ga je dosegel rezervist Luka Gajič.

Razburljiv zaključek tekme v Kidričevem

Prva tekma dneva med Aluminijem in Triglavom se je po razburljivem zaključku končala z zmago gostiteljev z 2:0. V 76. minuti je Aluminij v vodstvo s strelom iz obrata z roba kazenskega prostora povedel Vedran Mesec. V končnici tekme so gledalci spremljali še bolj razburljivo tekmo. V 87. minuti so imeli domači na voljo enajstmetrovko, izvedel jo je Žiga Škoflek, Elvis Džafić pa je strel ubranil. Takoj v nasprotnem napadu je v svojem kazenskem prostoru prekršek nad Žigo Ovsenekom storil Nemanja Jakšić, z bele točke je streljal Matej Poplatnik, toda tudi njemu ni uspelo zadeti, izkazal se je Matija Kovačič.

Le malce zatem so gostje po drugem rumenem kartonu Vlada Šmita na igrišču ostali le z desetimi igralci, kar je v peti minuti sodniškega dodatka izkoristil Damir Bartulovič za končnih 2:0, ko je v mrežo poslal odbito žogo po strelu Alena Krajnca.

Prva liga, 7. krog, danes ob 20.20:

OLIMPIJA - MARIBOR 0:0 (0:0)

Olimpija: Vodišek, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Čanađija, Tomić, Kapun, Alves, Oduwa, Abass.



Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Rajčević, Milec, Kabha, Vrhovec, Bohar, Ahmedi, Kramarič, Mešanović.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

ALUMINIJ - TRIGLAV 2:0 (0:0)

150; Mesec 76., Bartulović 95.

RK: Šmit 89./Triglav

Aluminij: Kovačič, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec, D. Mensah, I. Mensah (69./Krajnc), Petrovič (90./Čagalj), Mesec, Škoflek (90./Bartulovič), Nunić.

Triglav: Džafić, Šmit, Zec, Bojić, Arh Česen, Udovič, Robnik (84./Ovsenek), Bukara (78./Suljević), Gajić (62./Gvardjančič), Mlakar, Poplatnik.

Škoflek (Aluminij) je v 87. zapravil 11-m. Poplatnik (Triglav) je v 88. minuti zapravil 11-m.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

KRŠKO - DOMŽALE 4:2 (1:0)

600; Škrbić 43., Mujan 68., Jurina 70.,Gajić 88.; Širok 54., Hebaj 58.

RK: Blažič 63./Domžale

Krško: Zalokar, Krajcer, Mandić (63./Nakić), Mujan (90./Sokler), Dušak, Šturm, Kovačič, Ejup, Jovanović, Škrbić, Jurina (82./Gajič).

Domžale: Vetrih, Klemenčič, Širok, Bizjak, Matjašič (60./Volarič), Ibričić (76./Žužek), Blažič, Balkovec, Ožbolt (46./Hebaj), Husmani.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Že odigrano:

GORICA - RUDAR 1:0 (0:0)

500; Filipović 90.

CELJE - ANKARAN HRVATINI 4:1 (2:1)

300; Žinko 16./11-m, Dangubić 20., Pišek 83., Požeg Vancaš 86.; Meledje 21.

Lestvica OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 KRŠKO 7 3 2 2 14:13 11 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 DOMŽALE 7 2 3 2 13:10 9 RUDAR 7 3 0 4 7:10 9 ALUMINIJ 7 2 2 3 10:12 8 CELJE 7 2 2 3 10:13 8 TRIGLAV 7 0 4 3 5:10 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

T. J., Ž. K.