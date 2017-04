Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nogometašice bodo kvalifikacije za EP začele v Nemčiji

Junija prijateljski tekmi proti Albaniji

25. april 2017 ob 20:20

Nyon - MMC RTV SLO/STA

Žreb kvalifikacij za ženski SP v nogometu v Nyonu, ki ga bo leta 2019 gostila Francija, je določil, da se bodo Slovenke v skupini 5 merile z evropskimi prvakinjami Nemkami, Islandkami, Čehinjami in predstavnicami Ferskih otokov.

Na prvenstvo se neposredno uvrstijo zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.

Kvalifikacije bodo potekale od 11. septembra 2017 do 4. septembra 2018. Na prvenstvu bo skupaj nastopilo 24 reprezentanc, naslov bodo branile Američanke.

"Vse ekipe z izjemo Ferskih otokov poznamo. Nemke so menjale postavo in selektorico, proti Islandiji smo igrale v zadnjih kvalifikacijah za Euro, s Češko pa na prijateljskih obračunih. Zavedamo se, da sta Nemčija in Islandija v tem hipu kvalitetnejši od nas. A ni nujno, da vedno zmaga favorit. Tudi mi napredujemo, vse več igralk ima pomembno vlogo v tujh klubih," je povedala kapetanka reprezentance Tjaša Tibaut.

Tekme Slovenije:

16. septembra 2017: Nemčija - Slovenija

20. oktobra 2017: Slovenija - Češka

24. novembra 2017: Slovenija - Ferski otoki

6. aprila 2018: Slovenija - Islandija

10. aprila 2018: Slovenija - Nemčija

7. junija 2018: Ferski otoki - Slovenija

11. junija 2018: Islandija - Slovenija

31. avgusta 2018: Češka - Slovenija

Slovenija bo pred začetkom kvalifikacij junija odigrala še dve prijateljski tekmi proti Albaniji.

Kvalifikacijske skupine:

Skupina 1: Anglija, Rusija, Wales, Bosna in Hercegovina, Kazahstan

Skupina 2: Švica, Škotska, Poljska, Belorusija, Albanija

Skupina 3: Norveška, Nizozemska, Irska, Slovaška, Severna Irska

Skupina 4: Švedska, Danska, Ukrajina, Madžarska, Hrvaška

Skupina 5: Nemčija, Islandija, Češka, Slovenija, Ferski otoki

Skupina 6: Italija, Belgija, Romunija, Portugalska, Moldavija

Skupina 7: Španija, Avstrija, Finska, Srbija, Izrael

