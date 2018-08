Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Kitajski navijači največ zanimanja kažejo za Neymarja, čeprav ga po svetu spremlja val kritik zaradi simuliranja in prehitrega padanja ter valjanja po tleh. Foto: Reuters Monaco čaka velik izziv, saj je v vseh tekmovanjih izgubil že zadnjih šest obračunov s PSG-jem! Nazadnje 15. aprila je bilo v Parizu kar 7:1, s čimer so Parižani tudi predčasno potrdili osvojitev državnega naslova. Foto: Reuters Dodaj v

Nogometna sezona evropske elite se začenja na Kitajskem

Danes francoski, v nedeljo angleški superpokal

4. avgust 2018 ob 12:20

Šenžen - MMC RTV SLO

Šenžen na jugu Kitajske je kraj francoskega superpokala, ki že deseto leto zapored gostuje na tujem. V obračunu državnega in pokalnega prvaka, s katerim se tradicionalno začenja sezone, se bosta pomerila PSG in Monaco.

Zadnjih pet dvobojev med državnim in pokalnim prvakom je dobil PSG, ki je lani v Tangerju v Maroku z 2:1 že premagal Monaco. Parižani se ponašajo s 7 superpokali, Monačani pa s 4, pri čemer PSG igra dvanajsti , Monaco pa sedmi superpokal. Zgodovinsko najuspešnejši v Trophee des champions, kot se udarno imenuje francoski superpokal, je Lyon z osmimi lovorikami.

Tekma v enem izmed gospodarskih središč Kitajske se bo začela ob 14.00, oba kluba, ki zadnja leta dominirata v Franciji pa bosta nekoliko oslabljena, zlasti na račun igralcev, ki po igranju zaključnih bojev na SP-ju v Rusiji še niso zaključili z dopustom ali pa so se na treninge vrnili šele pred dnevi.

V ospredju debi Buffona

Pri Parižanih bo na klopi debitiral Thomas Tuchl, vprašanje pa je, če bo Neymar začel tekmo, saj se je soigralcem pridružil šele v četrtek in je opravil samo par skupnih treningov. V postavi prvakov Francije zagotovo ne bo treh svetovnih prvakov, vratarja Alphonsa Areola, bočnega branilca Presnela Kimpembeja in mladega superzvezdnika Kyliana Mbappeja kot tudi ne napadalca Edisona Cavanija, ki še ni povsem okreval po poškodbi v osmini finala mundiala. Zato je pa predviden debi 40-letne vratarske ikone Gianluigija Buffona.

Razprodali trojico vezistov

Če PSG letos za razliko od zadnjih let res ni veliko nakupoval, pa je Monaco znova dobro prodajal svoje ključne igralce. Zaradi mamljivih ponudb so v kneževini ostali brez trojice na sredini: Fabinho (Liverpool), Moutinho (Wolverhampton) in Thomas Lemar (Atletico Madrid) so zapustili Monaco. Vseeno so trenerju Leonardu Jardimu pripeljali ustrezne menjave - ruskega reprezentanta Saša Golovina, ki je blestel na domačem SP-ju, in Jeana-Eudesa Aholouja, doslej ključnega moža Strasbourga. A Rusa na Kitajskem še ni, tako kot tudi ne vratarja Danijela Subašića in bočnega branilca Djibrila Sidibeja. Na klopi bo tekmo bržkone začel tudi napadalec Falcao.

Če Francozi zdaj že tradicionalno, desetič zapored, igrajo superpokal v tujini, ostajajo Angleži zvesti svoji tradiciji. V nedeljo se bosta tako na Wembleyju v Londonu pomerila Chelsea in Manchester City. Preostali trije superpokali iz elitne peterice evropskih lig bodo na sporedu naslednji konec tedna, ko bodo v Franciji in Angliji že štartali z novim državnim prvenstvom.

FRANCOSKI SUPERPOKAL

ŠENŽEN, Kitajska

Danes ob 14.00:

PARIS SG - MONACO

To. G.