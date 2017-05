Nora ekspedicija Kostelića in Podgornika: pri -34 s smučmi (in ozeblinami) čez Grenlandijo

Oba sta dobila hude ozebline

7. maj 2017 ob 15:17

Reka, Nuuk - MMC RTV SLO

"Operacija Grenlandija: Zadelo naju je že drugo neurje v treh dneh z vetrovi do 90 km/h." Tri dni pozneje pa: "Po treh dneh strašne kalvarije s slabim vremenom sva danes končno ugledala luč na koncu predora." Ivica Kostelić, ki je zaradi poškodb verjetno smučarsko kariero že končal, je zdaj s slovenskim kolegom Miho Podgornikom osvojil Grenlandijo. Ne brez posledic.

Grenlandska ekspedicija pač ni mačji kašelj, 37-letni Kostelić pa je ledeni otok prečkal z 28-letnim vzdržljivostnim športnikom in nekdanjim biatloncem Podgornikom, sinom pokojne rekreativne športnice Ruth Podgornik Reš, ki jo je leta 2012 v Julijskih Alpah zasul plaz.

Hrvaško-slovenski dvojec se je podobnega podviga lotil že lani, ko sta v 15 dneh s smučmi prečkala Islandijo, za letos pa sta si zadala še težjo nalogo - osvojiti še Grenlandijo, kar sta v 18 dneh in 10 urah tudi storila, ko sta izmučena in pozebla 30. aprila dosegla vas Isortoq na vzhodni strani otoka. Veliko pove zaneseni naslov v Jutarnjem listu: "Kosteliću znova uspelo, legendarni Hrvat osvojil Grenlandijo pri -34. Obraz ima dodobra uničen, kljub temu pa na njem še vedno žari znani Ivičev ponos!"

Ključni podatki grenlandske odprave

Dolžina poti: 582 kilometrov

Čas poti: 18 dni, 10 ur in 52 minut

Povprečna dnevna kilometrina: 36 km

Najdaljša dnevna kilometrina: 80 km Najkrajša dnevna kilometrina: 11 km Najvišja točka: 2485 m

Najnižja točka: 0 m

Najnižja temperatura: –34 °C



582 kilometrov z vetrovi do 120 km/h

Pot je bila dolga 582 kilometrov, na njej pa sta premagovala hud mraz in udarce vetra tudi do 120 km/h. V povprečju sta prehodila po 36 kilometrov na dan, pri čemer sta najdlje en dan prehodila 80 kilometrov, najmanj pa 11 kilometrov. Najvišja točka, ki sta jo osvojila, je merila 2485 metrov.

Svojo odisejado sta Kostelić in Podgornik popisovala na Facebooku in na spletni strani, prek katere sta tudi zbirala sredstva za društvo obolelih z Downovim sindromom iz Međimurske županije. Zapisi niso bili ravno spodbudni - en dan je dobitnik štirih olimpijskih medalj tarnal, kako se borita s sveže zapadlim snegom, drugi dan (znova) s snežno nevihto, tretji dan z zloglasno grenlandsko burjo, imenovano piteraq.

Kostelić in Podgornik sta kot prva smučarska odprava letos (razmere na Grenlandiji so namreč še zimske) prečkala Grenlandijo, pa tudi ena redkih, ki jima je to uspelo aprila, ko se sicer sezona odprav tam začne. "Niti približno si nisem predstavljal, da bo tako naporno. Kot kaže, sva se na pot odpravila nekoliko zgodaj. Tako sva prva odprava, ki je prehodila pot v tej sezoni (sicer to prečkanje opravi okoli 20 odprav letno). Zima je bila del trase še prehuda. Ko sešteješ temperature pod -30 in veter čez 100 km/h, ti je kmalu jasno, da ni bilo lahko. Ponagajal nama je še novozapadli sneg, ki je močno upočasnil napredovanje. A morala sva garati, tudi v slabih razmerah, saj sva imela hrane le za 20 dni. Za konec naju je čakalo še nezmrznjeno morje in nepričakovana nočna kalvarija čez fjorde do izolirane vasice Isortoq," pa je na svojem Facebooku zapisal Podgornik.

Bo potrebna amputacija prstov?

Kot je po osvojenem cilju na svojem Facebooku zapisal Hrvat, je bila transverzala brutalna - celo tako naporna, da je zdaj opustil svoj dolgoletni sen po Islandiji in Grenlandiji osvojiti še južni in severni tečaj.

"Na žalost so ekstremno nizke temperature v kombinaciji z nevihtnim vetrom pustile posledice. Tako Miha kot jaz sva utrpela ozebline na obrazu in prstih na roki ter nogi. Mihove ozebline so resnejše in zahtevajo zdravniško nego in nadaljnje terapije. Upamo, da se bo vse končalo dobro," je zapisal ob objavi fotografij ožganih, a srečnih obrazov.

Dejstvo je - česar ne skriva niti Kostelić, ki je tudi med svojo smučarsko kariero nemalokrat premagoval meje zdravega razuma -, da sta fanta pri svojem podvigu skoraj presegla meje svojih zmogljivosti. Za nameček pa sta še tri dni po končani poti obtičala v Isortoqu, vasi s 60 prebivalci, brez spleta in zdravnikov.

Stanje je celo tako resno, da sta morala oba po prihodu domov v hiperbarično komoro. "Po več kot 600 potopih z jeklenko in 24 letih podvodnega ribolova si nikdar ne bi mislil, da bom v komori končal zaradi - ozeblin!" je očitno ironijo zaznal tudi Kostelić in se zahvalil ekipi Centra za podvodno in hiperbarično medicino na Reki. Ob tem je svoje sledilce seznanil tudi s stanjem slovenskega kolega, za katerega je zapisal, da so prvi rezultati ohrabrujoči, da pa še vedno ni jasno, ali mu bodo morali dva prsta amputirati.

Ni pa Hrvat odgovoril tistim, ki so ga pod objavami spraševali: "Pa kaj vama je bilo tega treba?" in "Mar bi raje bil z ženo in otrokoma" (žena Elin je drugega sina, Leona, rodila julija lani, op. a.).

Mimogrede, Kostelić konca smučarske kariere še vedno ni naznanil, ga pa letos, v olimpijski sezoni, prvič ni na seznamu članov hrvaške reprezentance.

Faces of Greenland A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic) on May 5, 2017 at 6:05am PDT

Kaja Sajovic