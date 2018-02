Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! 21-letna Anita Horvat ima 18. izid sezone, pred njo pa je deseterica Američank. Foto: BoBo Dodaj v

Nore norme IAAF-ja; v Birmingham le Janežič in Horvatova

22. februar 2018 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu, bosta slovenske barve zastopala Luka Janežič (Kladivar) in Anita Horvat (Mass Ljubljana).

Oba sta v tej sezoni izboljšala slovenska rekorda na 400 m. Predtem bosta tekmovala še na zadnji tekmi dvoranskega svetovnega izziva IAAF-ja 25. februarja v Glasgowu in nato ostala v Veliki Britaniji do dvoranskega SP-ja. "V Glasgowu želim še enkrat teči tako, kot sem na zadnjih treh tekmah," je za naslednjo tekmo napovedal Janežič, Horvatova pa ga je pred predzadnjim tekmovanjem zime dopolnila: "Tudi sama si želim čim bolje teči in znova postaviti državni rekord."

V Portlandu prestopil, zdaj je dosegljiv tudi finale

Janežiču se nastop na prejšnjem dvoranskem SP-ju 2016 v Portlandu ni najbolje iztekel, saj zaradi prestopa ni končal tekmovanja. "Malo bolj sem izkušen, kot sem bil pred dvema letoma v Portlandu. Dobro smo se pripravili na dvoransko sezono, kar kažejo doseženi izidi. Tekmoval sem na zelo visoki ravni, tekel sem tri tekme 46,02, 46,03 in 46,07 sekunde. Tako da je realen cilj polfinale, finale pa tudi ni nedosegljiv," napoveduje Janežič. "Dvakrat sem pozimi že tekla državni rekord, sem zelo dobro pripravljena in si želim priti v polfinale," pa je na novinarski konferenci dejala Horvatova.

Takšne norme niso dobre za razvoj atletike

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je navdušen nad izidi, ki sta jih v tej zimi dosegala Horvatova in Janežič. "Letošnja zima je za atletiko sezona dvoranskega SP-ja, norme, ki jih je postavila Mednarodna atletska zveza, so izjemno ostre, prav nore. To gotovo ni dobro za razvoj atletike v svetu, kako bomo usmerili mlade v ta šport, če je za uvrstitev na dvoranski SP treba doseči veliko boljši izid, kot za olimpijske igre, posebej v tehničnih disciplinah. Ponosni smo lahko, da sta dva naša predstavnika normi dosegla, in to v sprintih. Ko pogledamo prečiščene mednarodne lestvice tistih, ki bi nastopili na SP-ju, sta na 11. mestih. To pomeni, da lahko prideta v naslednji krog tekmovanja, za kaj več pa je treba tudi sreča," je napovedal predsednik strokovnega sveta AZS-ja Vladimir Kevo.

Janežič je na prejšnji tekmi najvišje dvoranske serije IAAF-ja 16. februarja zmagal v Torunju na Poljskem in s časom 46,03 sekunde je za stotinko zaostal za svojim državnim rekordom in premagal tudi dvakratnega zaporednega svetovnega prvaka (2014 in 2016) Pavla Maslaka iz Češke (46,18). Horvatova je bila z 52,75 četrta. Zmagala je Lea Sprunger iz Švice (51,28); bronasta leta 2016 v Amsterdamu na 400 m ovire s 30 točkami tudi vodi v skupnem seštevku svetovnega dvoranskega izziva pred Horvatovo, ki ima 14 točk; moški tek na 400 m letos ne šteje za skupni seštevek.

Horvatova ima 18. izid sezone

Dvaindvajsetletni Janežič, lani je osvojil naslov evropskega prvaka do 23 let, je trenutno 24. po izidih sezone na svetu, pred njim pa je tudi 16 tekačev iz ZDA. Še višje na lestvici je 21-letna Horvatova, ki je na 18. mestu, pred njo pa je deseterica Američank.

Horvatova je 8. februarja v Madridu s časom 52,22 sekunde izboljšala svoj državni rekord in osvojila drugo mesto. Prav tako drugi je bil Janežič in je s 46,08 sekunde dosegel tretji izid kariere. Horvatova je prejšnji državni rekord (52,24) postavila 27. januarja na Dunaju, kjer je tedaj slovenski rekord postavil tudi Janežič s časom 46,02 sekunde. Bil je drugi in je tudi prehitel Maslaka, štirikratnega zaporednega evropskega dvoranskega prvaka.

