Finn Haagen Krogh je prvi pritekel v cilj moške štafete. Foto: Reuters

Norveška devetica: zlate medalje od Lahtija 2001 do Lahtija 2017

Odločitev padla ob koncu 3. predaje

3. marec 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 14:09

Lahti - MMC RTV SLO

Norveški smučarji tekači so še devetič zapored na svetovnem prvenstvu osvojili zlato medaljo v štafeti, srebro so osvojili Rusi, bron pa Švedi.

Vikingi so zlati niz začeli prav v Lahtiju leta 2001 in ga na istem prizorišču podaljšali tudi 16 let pozneje.

Odločitev o zmagovalcu je padla ob koncu tretje predaje, ko se je vodilni v svetovnem pokalu Martin Sundby otresel Alekseja Červotkina in si v dveh kilometrih nabral 17 sekund prednosti. V zadnji predaji je Finn Haagen Krogh nadzoroval Sergeja Ustjugova in mu ni dovolil, da bi se mu preveč približal.

V boju za bron so v ciljni šprint pritekle štafete Švedske, Finske in Švice. Domačin Matti Heikkinen je v zadnjem zavoju nerodno padel in omogočil Calleju Halfvarssonu, da je Švede popeljal na zmagovalni oder.

Danes bo na sporedu še šprinterska ekipna tekma nordijskih kombinatorcev.

Štafeta, 4 x 10 km: 1. NORVEŠKA 1:37:20,1 2. RUSIJA +4,6 3. ŠVEDSKA 2:31,8 4. ŠVICA 2:32,0 5. FINSKA 2:42,4 6. NEMČIJA 2:42,8 7. FRANCIJA 3:52,0 8 ITALIJA 5:29,8 9. KAZAHSTAN 5:30,6 10. ZDA 5:31,8

S. J.