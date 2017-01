Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ruhpolding je peta postaja letošnje sezone svetovnega pokala. Foto: BoBo

Norveška štafeta najmočnejša v Ruhpoldingu

V petek naj bi prvič nastopil Jakov Fak

11. januar 2017 ob 14:28,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 17:00

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Biatlonska tekmovanja v Ruhpoldingu so se začela z moško štafeto. Tekmo so dobili Norvežani pred Rusi in Nemci. Slovenija je osvojila 15. mesto.

V Nemčiji naj bi prvič v sezoni nastopil Jakov Fak, ki je okreval po bolezni. Najboljši slovenski biatlonec v Ruhpoldingu trenira in naj bi sezono začel v petek, ko je na sporedu šprint.

V štafeti ni nastopil, Slovenija je nastopila v postavi Klemen Bauer, Lenart Oblak, Rok Tršan in Miha Dovžan. Slovenija je začela z Dovžanom, ki je predal na 16. mestu, Bauer je tekel v tempu vodilnih in predal na 8. mestu, tudi Tršan je končal na osmem mestu, nato pa je Oblak tekmo končal na 15. mestu.

S Fakom bi bila deseterica realna

"Z današnjo predstavo smo kar zadovoljni. Do konca tretje predaje smo bili minuto in pol za vodilnimi, kar mislim, da je zadovoljivo. Če bi imeli še Jakova Faka, bi bila deseterica realna. Oblak ni bil stoodstoten in končno mesto je realno, čeprav bi bili ob njegovem boljšem stanju lahko v deseterici. Pomembno je, da se tekma odteče tako, kot je treba, in uspe posameznikom narediti svoj maksimum ali se mu približati. To je tisto, kar najbolj pričakujemo," je tekmo ocenil glavni trener slovenskih biatloncev Tomaš Kos.

Glede petkovega nastopa Jakova Faka je dejal: "Imamo v načrtu, da bo skušal nastopiti. Za zdaj vse kaže na to."

V četrtek bo v Ruhpoldingu še ženska štafeta brez slovenske udeležbe, v petek in soboto sta na sporedu sprinta, ki jima sledita zasledovalni preizkušnji v nedeljo. Pred februarskim svetovnim prvenstvom v Hochfilznu bodo biatlonci nastopili še prihodnji konec tedna v Anterselvi.

Biatlon, Ruhpolding

Štafeta (M), 4 x 7,5 km: * 1. NORVEŠKA 1:13:40,7 (0+5) 2. RUSIJA +5,1 (0+2) 3. NEMČIJA 23,5 (1+9) 4. UKRAJINA 28,0 (0+6) 5. ČEŠKA 32,6 (1+9) 6. ŠVEDSKA 1:09,9 (0+8) 7. AVSTRIJA 1:13,7 (2+9) 8. BOLGARIJA 1:14,3 (1+7) 9. FRANCIJA 1:43,2 (0+9) 10. ITALIJA 1:53,0 (1+6) ... 15. SLOVENIJA 2:47,5 (0+5) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

