Peter Prevc končal na sedmem mestu

V finalu trije Slovenci

13. marec 2018 ob 16:58,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 18:51

Lillehammer - MMC RTV SLO

Za smučarji skakalci je v Lillehammerju peta preizkušnja norveške oziroma t. i. Raw Air turneje. Peter Prevc je končal na sedmem mestu, kar je njegov tretji najboljši izid v tej sezoni.

Prev je bil po prvi seriji na desetem mestu, v finalu pa je pridobil tri mesta. Prepričljivo, s skoraj 30 točkami prednosti, je zmagal Poljak Kamil Stoch, drugi je bil njegov rojak Dawid Kubacki, tretji pa Norvežan Robert Johansson.

Izmed Slovencev sta v finalu skakala še Tilen Bartol (24.) in Nejc Dežman (28.).

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5/141,0 306,4 2. D. KUBACKI POL 139,0/140,5 278,7 3. R. JOHANSSON NOR 137,0/136,5 273,7 4. A. STJERNEN NOR 134,5/133,5 272,5 5. R. FREITAG NEM 135,0/141,5 271,1 6. J. A. FORFANG NOR 137,0/131,5 268,0 7. P. PREVC SLO 134,5/135,0 263,4 8. S. KRAFT AVT 135,5/126,5 262,2 9. S. HULA POL 139,5/129,0 261,7 10. D. A. TANDE NOR 135,5/125,0 257,7 ... 24. T. BARTOL SLO 131,0/124,5 235,6 28. N. DEŽMAN SLO 128,0/123,0 229,5 ------------ zunaj finala: ------------ 35. T. ZAJC SLO 124,0 108,5 40. J. DAMJAN SLO 121,5 105,8 48. A. SEMENIČ SLO 110,5 83,0

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5 153,0 2. D. KUBACKI POL 139,0 138,6 3. S. HULA POL 139,5 136,2 4. R. FREITAG NEM 135,0 136,1 5. R. JOHANSSON NOR 137,0 134,9 6. J. A. FORFANG NOR 137,0 134,4 7. S. KRAFT AVT 135,5 134,3 8. D. A. TANDE NOR 135,5 133,6 9. A. STJERNEN NOR 134,5 133,1 10. P. PREVC SLO 134,5 131,7 ... 19. T. BARTOL SLO 131,0 121,1 29. N. DEŽMAN SLO 128,0 115,3 ------------ zunaj finala: ------------ 35. T. ZAJC SLO 124,0 108,5 40. J. DAMJAN SLO 121,5 105,8 48. A. SEMENIČ SLO 110,5 83,0

