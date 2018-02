Norveški smukaški uspeh se bo poznal na plači serviserja

Utrinki z novinarske konference junakov olimpijskega smuka

15. februar 2018 ob 15:24

Pjongčang - MMC RTV SLO

Današnja junaka alpskega programa sta Norvežana Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud, ki sta skupaj z Beatom Feuzem uprizorila izjemen boj za olimpijsko smukaško zlato. 18 stotink je ločilo prve tri!

Norvežana pa nista ukradla le šova na snegu, ampak tudi na novinarski konferenci. Začela se je s preprostim izzivom da je Aksel Lund Svindal prvi Norvežan z zlato kolajno na olimpijskem smuku. Odgovor sta ponudila izmenjaje v dialogu, dolgem tri minute, ki so ga pripravili tudi za olimpijski Val 202.

Svindarl: "Očitno, da je super dobiti zlato medaljo. Ne morem govoriti za oba, ampak mislim, da ko prideš v cilj in vidiš, da si med dobitniki kolajn celo na prvem mestu, ne razmišljaš o almanahih. Veliko je čustev, tekmovati na olimpijskih igrah in biti sposoben osvojiti zlato prinese toliko čustev, ki so zame močnejši kot karkoli, kar je spisala zgodovina. Veliko se je govorilo o tem. On ima srebro, jaz sem že osvojil srebro, Aamodt in Kjus imata srebro, ampak mene to ni zanimalo. Želel sem zmagati in vem, da je želel zmagati tudi Kjetil, ampak ne zato, ker Norveška še ni imela zlata v smuku."

Jansrud: "Točno tako, vsak dan se želimo boriti za zmago. To je res nekaj posebnega. Smo majhna ekipa in dva sediva tu pred vami. Še posebej na olimpijskih igrah se lahko izstreliš med zvezde, vsak dan se želiš boriti. Zgodovina je nepomembna. In to se nama je zgodilo na najpomembnejšem tekmovanju."

Svindal: "To je vse, kar vam lahko dava. Smučava po svojih najboljših močeh. Na svetovnem pokalu imaš več možnosti, tu pa si po dolgem čakanju rečeš: gremo na glavo. Njegov zgornji del je bil izjemen, jaz pa sem stopnjeval v srednjem in spodnjem delu proge. Uspelo nama je že v svetovnem pokalu, ampak ne na olimpijskih igrah. Sva drugačna smučarja, zato je bil Kjetil boljši zgoraj in jaz spodaj. In tudi proga je bila narejena tako."

Jansrud: "In to je naredilo izjemno tekmo, še zdaleč ne lahko, z velikimi skoki, ne lahkimi."

Svindal: "Na treningih je bilo lažje, danes pa je šlo hitreje. Skoki so bili daljši."

Jansrud: "Bilo je razburljivo, zares ne morem verjeti, da nam je uspelo. Moraš biti najboljši ta dan in to je posebnost olimpijskih iger."

Svindal: "On (serviser) je tvorec najinih uspehih, je najin serviser in ima najboljša smukača na svetu, Švicarjem je to uspelo pred leti, pa se sprašujem če je že kakšen serviser imel dvojno zmago v smuku, imel je presneto dober dan."

Jansrud: "Zares je imel izjemen dan."

Potem pa sta v smehu pristavila še da se bo poznalo na njegovi plači in poskrbela za aplavz zbrane publike v šotoru za medije. Odgovorila sta še na nekaj vprašanj, ki se ne bi končala, če seveda organizatorji po protokolu ne bi prekinili novinarske konference. Oba namreč danes čaka še slovesna podelitev kolajn, jutri pa nova supervesleslalomska olimpijska preizkušnja.

T. O., Boštjan Reberšak (Radio Slovenija)