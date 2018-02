Norvežan Tande "utišal" Willingen; Bartol deseti

V nedeljo ob 10.20 v Willingenu še ena tekma

3. februar 2018 ob 15:36,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 18:13

Willingen - MMC RTV SLO

Norvežan Daniel Andre Tande je dobil tekmo smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Willingenu v Nemčiji. Domačega aduta Richarda Freitaga je ugnal za 0,8 točke. Najboljši Slovenec je bil Tilen Bartol na desetem mestu.

24-letni Tande se je na vrh zavihtel s četrtega mesta po prvi seriji. V finalu, ki so ga zaznamovale nekoliko zahtevnejše razmere, je skočil 146,5 m. To je bilo dovolj, da je za 0,8 točke premagal vodilnega v svetovnem pokalu Freitaga (141,5 m), ki je bil po prvi seriji drugi. Tande se je tako veselil četrte zmage v karieri.

Pritiska finala pa tokrat ni povsem vzdržal vodilni po prvem skoku Poljak Kamil Stoch (137,5 m), ki je padel na četrto mesto. Pred njim je končal še rojak Dawid Kubacki.

Slovenci v finalu izgubljali

Slovencem se tekma ni najbolje posrečila. V finalu so vsi po vrsti izgubljali. Na koncu deseti Bartol je izgubil dve mesti. Po lestvici so padli tudi 15. Anže Semenič, 17. Timi Zajc, 20. Peter Prevc, 22. Nejc Dežman, 24. Jernej Damjan, medtem ko se 40. Žiga Jelar ni uvrstil v finale.

"Sem kar zelo zadovoljen tako z včerajšnjimi kot tudi z današnjimi skoki. Škoda je le zaradi današnjega finalnega skoka, ki je bil malo slabši, naredil sem malce večjo napako in tako hitro izgubiš nekaj mest. Vsi smo želeli le še malo dodati tistemu iz prve serije, a se nam je vse malo podrlo. Tudi sicer so bili skoki v finalu precej krajši kot v prvi seriji. Morda so bili tudi pogoji malo slabši, mi pa tiste dobre pogoje znamo izkoristiti zelo dobro," je povedal Bartol.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Nejc DEŽMAN 138,5 126,0 Žiga JELAR 116,5 Timi ZAJC 142,5 129,0 Tilen BARTOL 145,5 135,0 Anže SEMENIČ 141,5 130,5 Peter PREVC 142,0 127,5 Jernej DAMJAN 133,0 122,0

Janus: V finalu so bili vsi pozni pri odskoku

"V finalni seriji so vsi po vrsti delali napake, bili so pozni pri odskoku. Sicer pa čestitke Tilnu za rezultat med deseterico. Šest fantov v finalu je v redu, a na tej veliki napravi napak ne smeš delati. Mi smo enostavno zamujali, kar se je videlo tudi ob pogledu posnetkov. Da so vsi po vrsti delali take napake, ni redkost, take stvari se dogajajo tudi na treningih. Za nas to ni kaj novega, se pa te stvari lepo lahko popravijo. Že jutri dopoldne, ko bo nova tekma in gremo naprej," je po tekmi izjavil slovenski trener Goran Janus.

V nedeljo bo v Willingenu še ena tekma, ki se bo začela že ob 10.20! To je zadnji test pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Prenos bo na TVS 2 in na MMC-ju.

SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH WILLINGEN, prva tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 148,0/146,5 261,3 2. R. FREITAG NEM 149,5/141,5 260,5 3. D. KUBACKI POL 145,0/139,5 254,8 4. K. STOCH POL 146,0/137,5 254,5 5. A. WELLINGER NEM 143,5/141,5 252,6 6. S. HULA POL 143,5/140,0 248,9 7. J. FORFANG NOR 143,0/144,0 247,6 8. R. JOHANSSON NOR 140,0/142,5 245,7 9. D. HUBER AVT 143,5/138,5 242,3 10. T. BARTOL SLO 145,5/135,0 235,4 ... 15. A. SEMENIČ SLO 141,5/130,5 223,7 17. T. ZAJC SLO 142,5/129,0 220,9 20. P. PREVC SLO 142,0/127,5 215,0 22. N. DEŽMAN SLO 138,5/126,0 213,2 24. J. DAMJAN SLO 133,0/122,0 197,9 40. Ž. JELAR SLO 116,5 79,0

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 146,0 135,9 2. R. FREITAG NEM 149,5 132,2 3. D. KUBACKI POL 145,0 128,4 4. D. A. TANDE NOR 148,0 128,1 5. A. WELLINGER NEM 143,5 127,7 6. D. HUBER AVT 143,5 126,7 7. S. HULA POL 143,5 125,5 8. T. BARTOL SLO 145,5 125,1 9. T. ZAJC SLO 142,5 121,7 . K. GEIGER NEM 143,0 121,7 11. R. JOHANSSON NOR 140,0 119,8 12. A. SEMENIČ SLO 141,5 119,0 ... 15. P. PREVC SLO 142,0 116,1 19. N. DEŽMAN SLO 138,5 113,5 22. J. DAMJAN SLO 133,0 108,0 40. Ž. JELAR SLO 116,5 79,0

SKUPNI VRSTNI RED Po 15. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 817 2. K. STOCH POL 783 3. A. WELLINGER NEM 710 4. D. A. TANDE NOR 665 5. S. KRAFT AVT 444 6. D. KOBAJAŠI JAP 434 7. J. A. FORFANG NOR 429 8. A. FANNEMEL NOR 401 9. R. JOHANSSON NOR 398 10. D. KUBACKI POL 379 14. J. DAMJAN SLO 283 16. P. PREVC SLO 271 19. A. SEMENIČ SLO 225 25. T. BARTOL SLO 127 28. T. ZAJC SLO 84 38. Ž. JELAR SLO 36 40. D. PREVC SLO 31 44. N. DEŽMAN SLO 15

A. V.