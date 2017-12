Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 19 glasov Ocenite to novico! Najboljši slovenski skakalec v letošnji sezoni Jernej Damjan je imel najslabše razmere, v prvi seriji je dobil celo 17,6 točke odbitka. Foto: EPA VIDEO Finalni skoki slovenskih... Dodaj v

Norvežani za las pred Poljaki, Slovenci četrti

V kvalifikacijah od Slovencev najboljši Jernej Damjan

9. december 2017 ob 15:55,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 17:45

Titisee-Neustadt - MMC RTV SLO

Slovenija je na ekipni tekmi skakalcev v Titisee-Neustadtu osvojila četrto mesto, kar je najbolje v letošnji sezoni. Zmagali so spet Norvežani pred Poljaki in Nemci.

Za Slovenijo so skakali Tilen Bartol, Peter Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan. V prvi seriji se je najbolj izkazal Bartol, ki je pristal pri 138,5 metra in Slovenija je po prvi skupini skakalcev vodila. Peter Prevc in predvsem Jernej Damjan (dobil je kar 17,6 točke pribitka za veter) sta imela slabše razmere, Slovenija pa je bila po prvi seriji četrta. Vodili so Poljaki pred Norvežani in Nemci, ki so imeli pred Slovenci dobrih enajst točk prednosti, tako da so bile stopničke dosegljive.

Freitag z daljavo dneva 143,5 metra

Andreas Wellinger je v finalu v tretji skupini skakalcev s 141,5 metra nemško prednost povečal na 26 točk, Richard Freitag pa je z daljavo dneva 143,5 metra potrdil nemške stopničke. Slovence so skoraj ujeli Avstrijci (vrnil se je Gregor Schlierenzauer), ki so na petem mestu za Slovenijo zaostali vsega šest desetink točk.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 138,5 m 132,0 m Peter PREVC 125,5 m 130,5 m Anže SEMENIČ 129,5 m 129,5 m Jernej DAMJAN 124,5 m 133,5 m

Vse tri ekipne tekme to sezono dobili vikingi

V boju za zmago je bilo na koncu zelo napeto. Johann Andre Forfang, zadnji nastopajoči, je v vetrovnih razmerah pristal le pri 129,5 metra, a to je bilo vseeno dovolj, da je Norveška, ki je zmagala že na ekipnih tekmah v Wisli in Ruki, zadržala prednost pred Poljsko (Zyla/Kot/Kubacki/Stoch). Razlike je bilo osem desetink točke! Norveška (poleg Forfanga so skakali še Johansson, Tande in Fannemel)je s tem v pokalu narodov na prvem mestu prehitela Nemčijo.

Bartol izkoristil dobre razmere

"Moj prvi skok je bil res dober, eden najboljših letos, tako da sem zelo vesel, da sem ga lahko pokazal na ekipni tekmi. V drugi seriji sem naredil manjšo napako na mizi, kar se mi je poznalo tudi pri metrih. Imel pa sem tudi dvakrat zelo lepe razmere in zato sem imel možnost skočiti daleč," je komentiral najbolj razpoloženi Slovenec na današnji tekmi Tilen Bartol. Tudi trener Goran Janus je bil zadovoljen: "Daljave so bile krajše zaradi razmer, a štejejo skoki in fantje so skakali dobro. Vidi pa se, da za stopničke moraš imeti štiri razpoložene skakalce ali pa, tako kot Nemci, dva v vrhunski formi ta trenutek."

Zajc in Lanišek neuspešna v kvalifikacijah

Ker je v petek skakalcem nagajal veter, so kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo izpeljali pred današnjo ekipno tekmo. Od Slovencev so se na tekmo prebili Jernej Damjan (17. izid kvalifikacij/128,5 metra), Anže Semenič (22.), Peter Prevc (30.) in Tilen Bartol (38.) V kvalifikacijah je bil s 140 metrov dolgim skokom najboljši Johann Andre Forfang.

Izidi: točke 1. NORVEŠKA 1.083,6 2. POLJSKA 1.082,8 3. NEMČIJA 1.054,7 4. SLOVENIJA 1.011,5 5. AVSTRIJA 1.010,9 6. JAPONSKA 957,4 7. FINSKA 864,9 8. ŠVICA 831,3 Po prvi seriji: točke 1. POLJSKA 573,3 2. NORVEŠKA 524,0 3. NEMČIJA 510,0 4. SLOVENIJA 499,4 5. AVSTRIJA 495,0 6. JAPONSKA 477,3 7. FINSKA 441,8 8. ŠVICA 419,1

Kvalifikacije: daljave točke 1. J. A. FORFANG NOR 140,0 141,8 2. D. KUBACKI POL 139,0 140,3 3. R. FREITAG NEM 136,5 138,7 4. P. ZYLA POL 135,0 132,5 5. K. STOCH POL 137,5 129,8 6. D. A. TANDE NOR 131,0 128,9 . S. HULA POL 135,0 128,9 ... 17. J. DAMJAN SLO 128,5 122,0 22. A. SEMENIČ SLO 129,5 119,8 30. P. PREVC SLO 130,5 114,2 38. T. BARTOL SLO 126,5 107,5 ------ brez uvrstitve na tekmo: ------- 56. T. ZAJC SLO 112,5 87,9 64. A. LANIŠEK SLO 106,5 66,1

T. O.