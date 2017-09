Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Maribor bo prvo tekmo v Ligi prvakov igral v sredo doma proti Spartaku iz Moskve. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nostradamus tudi za nogometno Ligo prvakov!

Prve tekme bodo v torek

8. september 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z uvrstitvijo Maribora v Ligo prvakov se vrača tudi Nostradamus, priljubljena aplikacija, v kateri napovedujete izide in tekmujete z ostalimi uporabniki.

Skupinski del Lige prvakov se bo začel v torek, 12. septembra. V napovedi izidov lahko sodeluje kdor koli, ki se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom (registracija je brezplačna). Za posamezno tekmo lahko izid napoveste (in tudi spremenite napoved) kadar koli do samega začetka tekme.



Natančno napovedan izid vam prinese tri točke. Če ste pravilno napovedali tip in število zadetkov ene ekipe, dobite dve točki. Pravilno napovedani tip vam prinese eno točko. V izločilnih dvobojih se točke štejejo dvojno.

Ves čas bo objavljena tudi lestvica igralcev, ki so zbrali največ točk. Najboljše tri čakajo nagrade, ki naj za zdaj ostanejo še skrivnost.

R. K.