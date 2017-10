Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je imela v karieri že štiri operacije kolena in gotovo je niti tokratna poškodba ne bo ustavila. Skupaj s svojo ekipo bo vse naredila za to, da se vrne še močnejša. Foto: Reuters Sorodne novice Ilka Štuhec po hudi poškodbi, kot kaže, že končala sezono!

Nov cilj Ilke Štuhec: vrniti se še močnejša

Smukaško kraljico bodo operirali v Švici

23. oktober 2017 ob 17:05,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne morem verjeti, kako je bila v glavi močna. Gleda v prihodnost deluje, kot da ima nov cilj: vrniti se še močnejša." Tako je Grega Koštomaj opisal dramo, ko se je Ilki Štuhec sezona na mah sesula v prah.

Dan po hudi poškodbi 26-letne Ilke Štuhec je njen trener Grega Koštomaj na novinarski konferenci pojasnil, kaj se je zgodilo na ledeniku Pitztal med slalomskim treningom, kjer si je Štuhčeva pri padcu strgala sprednje križne vezi.

"Na prvem pregledu je zadeva izgledala bolj pozitivno, mislili smo, da gre za poškodbo narastišča mišice ali stranske vezi. Smučala je še do restavracije, kjer smo poklicali reševalce. Želeli smo, da jo s helikopterjem prepeljejo v bolnišnico. Zaradi megle helikopterji niso mogli leteti. Ilko so odpeljali z rešilcem do bolnišnice. Diagnoza je bila šok."

Poškodba naj bi bila stvar naključja: "Tekmo v Söldnu smo odpovedali, mirni smo bili, fokusirani na priprave. Ni šlo za to, da bi iskali takšno poškodbo," je povedal Koštomaj, ki se je vrnil v domovino, medtem ko je Ilka Štuhec odšla na operacijo v Švico, kjer jo bodo operirali. Kdaj, še ni znano.

Operacijo bo opravil zdravnik, ki je svetovni smukaški prvakinji že pomagal, a tokrat gre za poškodbo na levem kolenu. "Vse štiri operacije do zdaj so bile na desnem kolenu, zadnja pred Sočijem 2014," je pojasnil Koštomaj.

Kaže, da bo morala svetovna prvakinja v smuku izpustiti večji del ali celo celotno sezono, s tem seveda tudi olimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji: "Nisem zdravnik, vse bo znano po operaciji. Ne bomo prehitevali, to bi bilo nesmiselno. Poskrbeli bomo, da bo stoodstotna, ker le takšen športnik je sposoben vrhunskih rezultatov. Če hočemo takšno sezono, kot je bila lanska, moramo počakati, da bo popolnoma pripravljena."

V beli karavani novica o veliki smoli Ilke Štuhec zelo odmeva (daljši članek tukaj). "Hudo mi je ob novici, da si je Ilka poškodovala kolenske vezi. To se je zgodilo tudi meni pred zadnjimi olimpijskimi igrami. Želim ti vse dobro, Ilka, dobro okrevaj," je na Twitterju zapisala Lindsey Vonn, medtem ko je bila Sofia Goggia na Facebooku kratka: "Ne prenehaj sanjati, draga Ilka."

V spodnjem posnetku si lahko ogledate novinarsko konferenco trenerja Grege Koštomaja.

