Nov Dončićev presežek - tokrat v številu podaj

Dragić zgrešil vseh sedem metov iz igre

11. november 2018 ob 06:25

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so utrpeli prvi poraz po sedmih zmagah, v Dallasu so bili nemočni, saj so gostitelji slavili s 111:96.

Pri Teličkih je spet blestel Luka Dončić, ki je zbral 22 točk. Izkazal se je s pogumnimi prodori (met za dve točki: 8/11), prvič v karieri pa je podelil osem podaj. Točko manj je dosegel veteran J. J. Barea, ki je samo v prvem polčasu dosegel 15 točk.

O Luki Dončiću in njegovem začetku v Ligi NBA smo govorili v zadnji epizodi podkasta SOS.-odmev. Vabljeni k poslušanju 5. epizode.

Carlisle: Barea je dal ton naši igri

Trener Dallasa Rick Carlisle je po tekmi pohvalil predvsem Bareo: "Bil je odličen, igral je zelo agresivno, podajal je, natančno je metal. Naši igri je dal brez dvoma pravi ton." Na drugi strani pa je Barea izpostavil Dončića: "Odličen je, sijajno zna zaključevati akcije, zna metati za tri točke, odličen pa je tudi v prodorih."

Utrdil se je v vodstvu strelcev

Luka Dončić je že sedmič v sezoni dosegel vsaj 20 točk, nobenemu drugemu novincu ni uspelo zbrati več kot štirih tovrstnih tekem. S tem se je utrdil tudi na prvem mestu strelcev med novinci, saj dosega po 20,3 točke na tekmo. V isti ligi sta le še Trae Young (18,4) in Deandre Ayton (16,1, ki pa je dvoštevilčen tudi pri skokih - 10,9).

Westbrook je spet manjkal

Pri poražencih sta imela najboljša igralca Paul George in Steven Adams popolnoma enak izkupiček – dosegla sta po 20 točk in 13 skokov. Prvi zvezdnik Oklahome Russell Westbrook je sicer izpustil tretjo tekmo zapored, težave ima z levim gležnjem.

Dragić zgrešil vseh sedem metov

Miami je doma klonil pred Washingtonom s 110:116. Goran Dragić se je vrnil po dveh tekmah neigranja, a je bil nerazpoložen, saj je v 21 minutah ostal brez točke (zgrešil je vseh sedem poskusov iz igre).

Liga NBA, tekme 10. novembra:

DALLAS - OKLAHOMA CITY 111:96

Dončić 22 (iz igre: 9/15), 6 skokov, 8 podaj, ukradena žoga in 4 izgubljene žoge), Barea 21; George in Adams oba po 20 točk in 13 skokov.

MIAMI - WASHINGTON 110:116

Richardson 24, McGruder 22, Dragić 0 (met: 0/7); Wall 28, Green 19.

LA CLIPPERS - MILWAUKEE * 128:126

Harrell 26, Beverley 21, Harris 20; Antetokounmpo 27 in 18 skkov, Brogdon 23.

MEMPHIS - PHILADELPHIA * 112:106

Conley 32, Gasol 18 in 12 skokov; Redick 20, Simmons 18 in 14 podaj.

* - po podaljšku

TORONTO - NEW YORK 128:112

Siakam 23, Valančiunas 19 in 10 skokov; Hardaway 27.

NEW ORLEANS - PHOENIX 119:99

Davis 26 in 13 skokov, Randle 22 in 15 skokov; Warren 25, Ayton 20, 12 skokov.



CHICAGO - CLEVELAND 99:98

LaVine 24; Thompson 22 in 12 skokov.



SAN ANTONIO - HOUSTON 96:89

Aldridge 27 in 10 skokov, White 14; Harden 25, Gordon 23.



GOLDEN STATE - BROOKLYN 116:96

Durant 28, Cook 27, Thompson 24; Harris 24, Napier in Dinwiddie po 14.



SACRAMENTO - LA LAKERS 86:101

Fox 21; James 25.

Vrhunci Luke Dončića proti Oklahomi:

Tekme 11. novembra:

DETROIT - CHARLOTTE

HOUSTON - INDIANA

NEW YORK - ORLANDO

DENVER - MILWAUKEE

PORTLAND - BOSTON

LA LAKERS - ATLANTA

S. J.