Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! V krvi Nadežde Sergejeve so že pred olimpijskimi igrami našli sledi meldonija, ki je na črni listi Mednarodne protidopinške agencije (Wada) pristal leta 2016. Foto: Reuters Dodaj v

Nov dopinški primer v Pjongčangu - na testu padla Rusinja Sergejeva

V vzorcu Sergejeve našli zdravilo za srčne težave

23. februar 2018 ob 11:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu so na dopinškem testu ujeli še eno športnico - rusko tekmovalko v bobu Nadeždo Sergejevo.

30-letnica je bila ena izmed 168 športnikov iz Rusije, ki so dobili dovoljenje za nastop v Južni Koreji. V vzorcu Sergejeve so našli sledi zdravila za srce, ki ji ga zdravniška služba ni predpisala in vsebuje prepovedano substanco.

Rusinja je morala v času olimpijskih iger dvakrat na dopinški test - 13. februarja je bil test negativen, pet dni kasneje po drugem testiranju pa pozitiven.

Sergejeva je sicer skupaj z Anastazijo Kočeržovo olimpijsko preizkušnjo v bobu dvosedu končala na 12. mestu.

M. L.