Nov finalni spopad večnih odbojkarskih tekmic

Začelo se bo 5. aprila

29. marec 2018 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V boj za naslov slovenskih prvakinj se znova podajajo odbojkarice Nove KBM Branik in Calcit Volleyja. Mariborčanke so z 2:0 v zmagah odpravile Alianso Šempeter, Kamničanke pa Formulo Formis.

Nova KBM Barnik je tudi na drugi tekmi premagala Alianso s 3:0, čeprav so imele Mariborčanke tokrat nekoliko več dela. Savinjčanke so z izjemo prvega niza, v katerem sta jih z dobrimi začetnimi udarci povsem onemogočili Marina Kaučič in Sara Najdič, z borbeno igro v obrambi in prodornimi napadalnimi akcijami gostjam nudile močan odpor. V razburljivih končnicah drugega in tretjega niza so varovanke Sama Miklavca unovčile bogate izkušnje in si prek razpoloženih Ize Mlakar in Ele Pintar zagotovile uvrstitev v finale.

V Hočah so ljubitelji odbojke pričakovali še eno napeto srečanje med domačo Formulo Formis in Calcit Volleyjem. Na prvi tekmi v Kamniku sta se ekipi razšli šele po petih nizih, tokrat pa je ekipa Gregorja Rozmana za zmago potrebovala le tri. V prvem nizu so povsem prevladovale Kamničanke, saj so Rogožanke slabo sprejemale začetne udarce, igra pa jim nikakor ni stekla niti v napadu. Preobrat in zmago v drugem nizu, v katerem je Formis vodil že s 13:7, so zrežirale Helena Mijoč, Alexandra Frantti in Tina Grudina. Omenjene odbojkarice so dobro igro prenesle tudi v tretji niz in skupaj zbrale kar 45 točk, na drugi strani mreže pa je bila Darja Eržen, ki je dosegla deset točk, premalo, da bi Formula Formis izsilila tretjo tekmo.

Mariborčanke, ki branijo naslov, bodo naskakovale že 15. lovoriko v državnem prvenstvu. Kamničanke bodo igrale v devetem finalu, skušale si bodo priigrati četrti naslov.

Finalna serija na tri dobljene tekme se bo začela 5. aprila v Mariboru.

DRŽAVNO PRVENSTVO (Ž)

1. DOL, polfinale



Drugi tekmi:

Aliansa Šempeter - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-13, -23, -22)



Formula Formis - CALCIT VOLLEY

0:3 (-15, -22, -19)

R. K.