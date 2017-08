Nov naslov ne bo dovolj, Ancelotti mora najti naslednike Robbna in Riberyja

17. avgust 2017 ob 15:55

München - MMC RTV SLO

V petek se začenja 55. sezona Bundeslige. Bayern, ki bo lovil že šesti zaporedni naslov prvaka, bo gostil Kevina Kampla in soigralce. V Dortmundu je muhasti zvezdnik Ousmane Dembele vnesel nemir v ekipo.

Vseh 18 trenerjev je pred sezono napovedalo prvaka. Le trener Bayerja iz Leverkusna Heiko Herrlich je dal prednost dortmundski Borussii, za katero je zelo uspešno igral med letoma 1995 in 2004. Preostalih 17 strokovnjakov je enotnih - velik favorit je znova Bayern.

Kdo bo nasledil Robbna in Riberyja?

Carlo Ancelotti lani ni popolnoma izpolnil ciljev, v prvenstvu ni bilo težav, v Ligi prvakov pa so Bavarci prvič po letu 2011 izpadli že v četrtfinalu, kar ni zadovoljilo visokih apetitov vodstva kluba. Italijana čaka težka naloga, saj sta 33-letni Arjen Robben in 34-letni Franck Ribery že pri koncu kariere, brez Nizozemca in Francoza pa si Bayerna sploh ni mogoče predstavljati na ključnih tekmah.

"Obeta se pomladitev moštva. Najpomembneje je, da še naprej dosegamo uspehe, čeprav bomo morali zamenjati dolgoletne nosilce igre. To je glavna naloga Ancelottija. Tega Pepu Guardioli ni bilo treba. Upam, da bo uspelo Carlu v udarno enajsterico uvrstiti mlade igralce, ki se bodo razvili, ob tem pa bomo vseeno osvojili prvo mesto v prvenstvu," je v pogovoru za televizijsko postajo Sky pojasnil predsednik Uli Hoeness, ki noče niti slišati o astronomskih številkah pri prestopih. "Neymar se mi sploh ne zdi zunajserijski igralec, ne bi ga pripeljali tudi za precej manj denarja, kaj šele za 222 milijonov evrov. Sploh ne morem razumeti, kako lahko en nogometaš stane toliko denarja. V našem klubu ne bo nobenega bogatega šejka. Veliko bogatih ljudi je že hotelo prevzeti klub, a smo jih gladko zavrnili."

Zelo pomembna zmaga v Dortmundu

Pripravljalno obdobje je bilo zelo slabo. Na azijski turneji in Audijevem pokalu so se porazi vrstili, igra je bila brez repa in glave. Prva uradna tekma na razprodanem stadionu Westfalen je bila pravi obliž na rane. Zmaga nad Borussio v nemškem superpokalu po streljanju enajstmetrovk je prišla v idealnem trenutku.

James hitro staknil poškodbo

Philipp Lahm je veljal za enega najboljših branilcev na svetu, Xabi Alonso pa je imel sijajen pregled nad igro. Dva nosilca igre, ki sta končala kariero, je težko nadomestiti. Douglas Costa, ki se v pretekli sezoni ni izkazal, je odšel k Juventusu. Sebastian Rudy in Niklas Süle sta pravi okrepitvi, a se morata še privaditi na veliko sceno. Corentin Tolisso je za 41,5 milijona evrov prišel iz Lyona, James Rodriguez pa kot posojen igralec madridskega Reala. Kolumbijec si je že poškodoval stegensko mišico in še nekaj tednov ne bo igral.

Hoeness: Salihamidžić kraljevska rešitev na mestu športnega direktorja

Novi športni direktor je Hasan Salihamidžić, ki je med letoma 1998 in 2007 igral za najuspešnejši nemški klub. "To niti slučajno ni izhod v sili ali pa začasna rešitev. Hasan je v dveh tednih poskrbel za red v moštvu, kar Matthiasu Sammerju ni uspelo v celotni sezoni. Mislim, da je bila to kraljevska rešitev na mestu športnega direktorja. On je pravi koordinator med ekipo in vodstvom kluba, zelo dobro pozna tudi delovanje v našem mladinskem centru. Ni mu težko delati 12 ur dan, in to šest dni v tednu," je nekdanjega reprezentanta BiH-a pohvalil Hoeness.

Če je lahko Trump pri 70 letih predsednik ZDA ...

65-letni predsednik je po prihodu iz zapora, kjer je preživel skoraj dve leti zaradi utaje davkov, znova v stari formi. Tako ostrega jezika nima nihče v nemškem nogometu: "Trump je pri 70 letih postal ameriški predsednik in s tem je zavzel najmočnejšo funkcijo na svetu. Torej lahko pri 65 letih še vedno vodim Bayern."

Afera Dembele povzročila velik nemir v Dortmundu

Borussia se želi že nekaj let približati Bayernu in narediti prvenstvo bolj napeto. Od zadnjega naslova je minilo že pet let. Glavna zgodba začetka nove sezone v Dortmundu je muhasti Ousmane Dembele, ki se je na družbenih omrežjih večkrat pohvalil z večno ljubeznijo do črno-rumenega dresa (Echte Liebe), a je prejšnji teden šokantno obrnil ploščo. Ko je Barcelona poklicala njegovega agenta, je izgubil glavo. Ne udeležuje se treningov in se že teden dni izogiba stikov z vodstvom kluba.

Direktor Hans-Joachim Watzke in športni direktor Michael Zorc sta ga suspendirala. 20-letnik je na domu v Dortmundu in sanja, da bo oblekel dres katalonskega velikana do 31. avgusta, ko se konča prestopni rok. V Dortmundu zelo dobro vedo, da ima Barcelona veliko denarja na računu, saj je bil prestop Neymarja v PSG vreden 222 milijonov evrov. Za Dembeleja zahtevajo kar 150 milijonov, Katalonci so jih pripravljeni odšteti 90.

Bosz na klopi nasledil Tuchla

Novi trener Peter Bosz, ki je maja popeljal Ajax v finale Evropske lige, se je znašel v zelo neprijetnem položaju. Nasledil je Thomasa Tuchla, ki je bil eden izmed najbolj cenjenih strokovnjakov v Nemčiji, a se je sprl z Watzkejem in moral je oditi po veličastnem pokalnem naslovu, potem ko je v polfinalu izločil Bayern na Allianz Areni (2:3).

Aubameyang že v pravi formi

Pierre Emerick Aubameyang je bil dolgo na izhodnih vratih, a najboljši strelec Bundeslige je ostal in v uvodnem krogu pokalnega tekmovanja že zabil hat-trick. Prišli so Ömer Toprak, Mahmoud Dahoud in Maximilian Philipp. Sven Bender je odšel v Leverkusen, kjer je združil moči z bratom Larsom. Mikel Merino je sprejel izziv Premier lige, pridružil se je Newcastlu.

Rdeče bike čaka izziv dveh tekem v tednu

RB Leipzig je lani sanjsko debitiral v Bundesligi. Končal je na drugem mestu, 15 točk za Bayernom in tri pred Borussio iz Dortmunda. Trener Ralph Hasenhüttl se je bal, da bi kakšen izmed evropskih velikanov odpeljal Tima Wernerja. Pravi dragulj nemškega nogometa je blestel tudi na pokalu konfederacij. Ostali so nosilci igre Emil Forsberg, Marcel Sabitzer in Willi Orban. Navijači čakajo, da se razigra tudi Naby Keita. Vezist Armindo Bruma je prišel iz Galatasaraya, Konrad Laimer pa iz Salzburga. Kader so razširili, saj jih čaka tudi Liga prvakov in zelo zanimivo bo videti, koliko moči jim bo še ostalo za Bundesligo, kjer bo težko ponoviti podvig.

Calhanoglu in Hernandez zapustila farmacevte

Kevin Kampl je odigral vseh 120 minut na pokalni tekmi v Karlsruheju, ki jo je Bayer dobil s 3:0 po podaljšku. Slovenski reprezentant je ostal pri farmacevtih, čeprav je imel ponudbe iz Kitajske. Novi trener Heiko Herrlich je ostal brez režiserja igre Hakana Calhanogluja, ki je odšel k Milanu. Napadalec Javier Hernandez se je vrnil v Premier ligo, okrepil je West Ham.

Tedesco odvzel kapetanski trak Höwedesu

Zelo pestro dogajanje je bilo poleti tudi pri Schalkeju. Novi trener je Domenico Tedesco. 31-letni strateg je obdržal Erzgebirge Aue v drugi nemški ligi. Zamenjal je dolgoletnega kapetana Benedikta Höwedesa, ki je tudi stalni član nemške reprezentance. Kapetanski trak bo zdaj nosil vratar Ralf Fährmann. Sead Kolašinac je odšel k Arsenalu, Eric Maxim Choupo Moting pa v Stoke. Klaas Jan Huntelaar se je vrnil v domovino k Ajaxu, Holger Badstuber pa se je odločil za Stuttgart. Obrambo sta okrepila Pablo Insua in Bastian Oczipka. V napadu sta Jevhen Konopljanka in Guido Burgstaller, ki je blestel v spomladanskem delu po prihodu iz Nürnberga.

Cordoba bo skušal nadomestiti Modesta v Kölnu

Köln je lani končal na petem mestu in se po dolgih letih uvrstil v Evropsko ligo. Priljubljeni trener Peter Stöger je ostal brez ostrostrelca Anthonyja Modesta, ki je odšel v Tianjin. Nasledil naj bi ga napadalec Jhon Cordoba, ki se je izkazal v Mainzu. Na uvodni tekmi pokala proti petoligašu Leherju (5:0) je Dominic Maroh sedel na klopi.

Hamburg začel sezono s polomom

Zelo zanimiv bo tudi boj za obstanek, saj sta Ingolstadt in Darmstadt maja izpadla, med elito pa sta se vrnila Hannover in Stuttgart, ki ne spadata med "majhne klube". V zadnjih letih je ves čas po robu hodil Hamburger SV, edini klub, ki je od ustanovitve Bundeslige leta 1963 med elito. Izbranci Markusa Gisdola so tudi novo sezono začeli katastrofalno. Osnabrück, ki je na predzadnjem mestu v tretji ligi, jih je izločil iz pokala s 3:1.

1. krog, petek ob 20.30:

BAYERN - BAYER LEVERKUSEN



Sobota ob 15.30:

HOFFENHEIM - WERDER

HERTHA - STUTTGART

HAMBURGER SV - AUGSBURG

MAINZ - HANNOVER

WOLFSBURG - BORUSSIA (D)

Ob 18.30:

SCHALKE - LEIPZIG



Nedelja ob 15.30:

FREIBURG - EINTRACHT

Ob 17.30:

BORUSSIA (M) - KÖLN

