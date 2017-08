Nov poraz Slovenk za konec, na SP gredo Nizozemke in Bolgarke

Slovenke dodatni kvalifikacijski turnir končale na petem mestu

27. avgust 2017 ob 20:18

Rotterdam - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je dodatni kvalifikacijski turnir za nastop na svetovnem prvenstvu končala z novim porazom, s 3:0 v nizih so jih ugnale Čehinje.

Slednje so bile na tekmi, ki ni imela večjega pomena, prepričljivo boljše.

Nizi so bili za Slovenke predolgi, saj so prav v vseh dobro začele, vodile, a nato so se začele težave. Predvsem pri sprejemu, posledično pa tudi v napadu. Posebno razpoložene igralke ni imela, Čehinje pa so bile odlične v bloku in v napadu. V svoji vrsti so imele razpoloženo Aneto Kocmanovo Havličkovo, ki je bila s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekme, pri Sloveniji jih je Iza Mlakar dosegla osem.