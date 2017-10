Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veličasten pogled na Tržaški zaliv. 49. Barkolane se je udeležilo več kot 2000 jadrnic, najhitrejša pa je bila italijanska Spirit of Portopiccolo. Foto: Enej Česnik Dodaj v

Nov rekord Barkolane: 2.101 jadrnica na štartni črti

Maxi Jena ni bila konkurenčna jadrnici bratov Benussi

8. oktober 2017 ob 13:25

Trst - MMC RTV SLO, STA

Spirit of Portopiccolo je zmagovalec 49. Barkolane, slovite jadralske regate, ki je bila letos rekordna po udeležbi. Slovenska Maxi Jena je v cilj prišla druga.

Nobenih presenečenj v Tržaškem zalivu, torej. Zmago na regati, poimenovani po Barkovljah, stari slovenski ribiški vasi pri Trstu, je dosegla italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo, ki je zmagala s časom ene ure, 17 minut in 12 sekund, druga je bila slovenska lepotica Maxi Jena krmarja Mitje Kosmine, ki je bil že trinajstič drugi. Zadnjič je zmagal leta 2009.

Prireditelji tradicionalne regate za jesenski pokal so si letos zadali visok cilj, vsaj 2000 jadrnic na regati. In tega so presegli. Ob 10.30, ko je topovska salva označila začetek regate, je bila v regatnem polju v Tržaškem zalivu kar 2101 jadrnica vseh razredov in velikosti. To je celo svetovni rekord, potem ko je bilo leta 1984 na Novi zelandiji na štartu 2072 jadrnic.

Tokratna zmaga ni bila niti najmanj vprašljiva. Jadrnica bratov Benussi, Furia in Gabrielleja, je vodila od starta do cilja. Največja slovenska jadrnica, prenovljena 24-metrska Maxi Jena, ki je na Barkolani zmagala leta 2009, leta 2015 in 2016 pa je bila druga, slovenskega krmarja Mitje Kosmine, je ves čas lovila zmago, a enostavno ni bila konkurenčna. Za zmagovito jadrnico je ob prečkanju ciljne črte zaostala 11 minut.

Tretje mesto je pripadlo jadrnici Pendragon, za krmilom katere je bil Lorenzo Bodini. Takšna končna razvrstitev je bila tudi na lanski Barkolani, torej italijanska jadrnica Alfa Romeo bratov Benussi, Maxi Jena Mitje Kosmina in Pendragon.

T. O.