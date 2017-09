Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Dušan Kosič je stabiliziral obrambo Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Nov remi Celjanov - tokrat tudi z zadetkom

Derbi kroga bo v nedeljo v Stožicah

29. september 2017 ob 18:45,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 20:40

Celje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 11. kroga Prve lige so se Celje in Domžale razšli z remijem (1:1). Domžalčani so prekinili črn niz, Celjani pa so zadeli prvič pod vodstvom Dušana Kosiča.

Celjani so niz neporaženosti podaljšali na pet zaporednih tekem, pod vodstvom Kosića pa še niso izgubili. Nadgradili so remija v Ljudskem vrtu in prejšnji teden proti Olimpiji, tokrat pa so tudi zatresli mrežo. Domžalčani so po izpadu iz Pokala Slovenije in domačem porazu proti Rudarju (0:1) prikazali precej boljšo predstavo.

Dangubić kronal uvodno premoč Celja

Obračun v knežjem mestu so bolje začeli Celjani. Filip Dangubić je v 3. minuti z razdalje z voleja streljal mimo desne vratnice. V 12. minuti je z desne strani v kazenski prostor podal Amadej Brecl, do odbite žoge je prišel Dangubić in z dobrih 12 metrov žogo v mrežo poslal tik ob bližnji vratnici.

Husmani izenačil z 20 metrov

Gostje so zatem prevzeli nadzor, a Metod Jurhar je bil ob dveh strelih Domžal na mestu. Nemočen je bil v 27. minuti, ko je Nermin Hodžić priboril žogo na celjski strani igrišča, jo podal do Lovra Bizjaka, ki je preigraval, domača obramba pa je žogo po njegovem predložku odbila. Prišla je do Zenija Husmanija, ki je mojstrsko z 20 metrov zadel v levi kot. Izbranci Simona Rožmana so do konca prvega polčasa zapretili še dvakrat, a brez uspeha.

V drugem polčasu so najprej zapretili gostje. Hodžić je podal na desno stran do Marka Alvirja, ki si je žogo nastavil na robu kazenskega prostora in meril proti drugi vratnici, a premalo natančno. V 65. minuti so poskusili tudi Celjani. Rudi Požeg Vancaš je z desne podal v kazenski prostor Domžal, s kakšnih 10 metrov je sprožil Dangubić, meril pa je mimo leve vratnice.

V 73. minuti se je po strelu Luke Volariča iz bližine z obrambo izkazal Metod Jurhar, ki je žogo odbil v prečko. Gostje so bili spet nevarni šest minut pozneje, ko je zaključil Dario Melnjak, Jurhar se je spet izkazal z obrambo.

V soboto bodo na sporedu še tri tekme 11. kroga, derbi pa bo v nedeljo ob 16.50 v Stožicah, ko bo Olimpija gostila Gorico.

11. krog:

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Travner , Vidmajer, Pungaršek ( 77./Cikaqi), Pišek , Lupeta, Predragović ( 55./Kesić), Štraus ( 52./Požeg Vancaš ), Dangubić .

Domžale: Milić, Dobrovoljc, Husmani, Klemenčič , Širok, Ibričić ( 68./Hebaj), Hodžić , Vetrih, Melnjak, Alvir ( 59./Volarič), Bizjak ( 80./Žužek).

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Sobota ob 15.00:

ANKARAN HRVATINI - RUDAR



Ob 17.00:

KRŠKO - ALUMINIJ



Ob 20.20:

MARIBOR - TRIGLAV



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 10 5 1 4 10:11 16 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

A. G.