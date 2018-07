Nov sanjski dan Thomasa: v rumeni majici prvi na Alpe d'Huezu

Drzen beg Kruijswijka brez končne nagrade

19. julij 2018 ob 11:56,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 17:54

Alpe d'Huez

Geraint Thomas je na vrhu Alpe d'Hueza dobil šprint peterice in z zmago na spektakularni 12. etapi povečal skupno prednost na Dirki po Franciji, medtem ko je Primož Roglič osvojil šesto mesto.

Kar 70-kilometrski samostojni beg Stevena Kruijswijka se je končal dobre tri kilometre pod vrhom legendarnega klanca z 21 serpentinami in sledili so številni napadi favoritov za rumeno majico. Na koncu je o etapni zmagi na kraljevski etapi odločalo pet kolesarjev. Thomas je bil v šprintu daleč najmočnejši, drugi je bil (z dvema sekundama zaostanka) Tom Dumoulin, tretji pa Romain Bardet (+0:03), ki je upal, da bo kariero začinil s prestižno etapno zmago, a njegova bojevita vožnja ni dala želene nagrade.

Nibali odstopil, Roglič skupno četrti

Primož Roglič, ki je bil vso etapo v skupini okrog rumene majice Gerainta Thomasa, je približno štiri kilometre pred ciljem izgubil stik z vodilnimi. To je bilo tik za "slovenskim ovinkom", kjer je bilo ogromno slovenskih zastav. Rogliča je, kot kaže, ustavil padec Vincenza Nibalija, ki ga je zakrivil policist na motorju (po etapi je moral Nibali v bolnišnico, zaradi poškodbe vretenca je dirka zanj končana). Roglič in Nibali sta nato divje lovila vodilne in skoraj bi jima uspelo, če ne bi Mikel Landa 700 metrov pred ciljem ritma navil do konca.

Froome napadel, a nato popustil

Nekaj trenutkov se je zdelo se je, da bo etapo dobil štirikratni zmagovalec dirke Chris Froome, ki je napadel v ključnem trenutku, ob padcu Nibalija, vendar ni naredil posebne razlike in je v cilj prišel četrti (+0:04). Peto mesto je osvojil Landa (0:05). V skupnem seštevku med prvo peterico ni nobene spremembe, je pa Thomas prednost pred moštvenim kolegom iz ekipe Sky Froomom na račun bonifikacij povečal za 14 sekund, na minuto in 39 sekund. Roglič je zaradi odstopa Nibalija skupno že četrti, za Thomasom zaostaja 2:46.

Na Madeleine prvi prišel Alaphilippe

Zadnji del alpske trilogije 105. Dirke po Franciji je bil res razburljiv. Etapa je bila dolga 175,5 km, imela je štiri gorske cilje, od katerih so bili kar trije ekstra kategorije (hors categorie). Štart je bil v Bourg-Saint-Mauricu, prvo polovico etape je zaznamoval vzpon na prelaz Madeleine (2000 m; 25,3 km; 6,2 %), na katerega je pobegnila skupina 25 kolesarjev, med njimi tudi Rogličev kapetan Kruijswijk. Prelaz je prvi prekolesaril nosilec pikčaste majice Francoz Julien Alaphilippe, ki je ugnal rojaka in drugega v posebni razvrstitvi hribolazcev Warrena Barguila ter tretjega v seštevku gorskih ciljev Belgijca Serga Pauwelsa.

Izjemno dolg beg Kruijswijka

Sredi etape je bil slikovit vzpon druge kategorije Lacets de Montvernier (782 m; 3,4 km; 8,2 %), s 17 zavitimi in ozkimi serpentinami, ki jih je v samostojni vožnji prvi prekolesaril Pierrre Rolland, pred sedmimi leti že zmagovalec etape na Alpe d'Huez. Sledil je vzpon na prelaz Croix de Fer (2067 m; 29 km; 5,2 %), na katerem se je za samostojno akcijo odločil Steven Kruijswijk. Nizozemec si je pred rumeno majico privozil več kot šest minut prednosti, s čimer je bil virtualno vodilni na dirki. Toda Kruijswijk je že dobrih 70 km pred ciljem ostal sam in uspel bi mu izjemen podvig, če bi zdržal do konca. V drugi polovici vzpona na Alpe d'Huez je plačal davek izjemno napornega dnega in njegovih upov na etapno zmago je bilo konec.

Quintana med poraženci dneva

Zaključna poslastica, Alpe d'Huez, je ponudila vse tisto, kar so pričakovali milijoni kolesarskih navdušencev po svetu. Izjemen boj kolesarskih gladiatorjev, dramo, padec Nibalija in tudi trpljenje nekaterih favoritov (Nairo Quintana je zaostal 47 sekund) ... Nor vzpon od vasice Bourg d'Oisans prek 21 oštevilčenih serpentin, ki se odštevajo, do Alpe d'Hueza. V zadnjih 43 izvedbah se je francoska pentlja kar 29-krat povzpela na Alpe d'Huez, letos se je vrnila prvič po letu 2015. Gre za 13,8 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,1 odstotka, ki se začne na 726 metrih, konča pa v smučarskem središču na 1850 metrih. Na gori se je zbralo neverjetna množica ljudi, po nekaterih ocenah milijon!

Gremo lahko kar v Pariz?

Castroviejo, Kwiatkowski in predvsem Bernal so bili kolesarji ekipe Sky, ki so vodili Thomasa in Frooma proti vrhu. Kar kmalu je z napadom poskušal Nibali, pa nato Quintana, a sta bila oba premalo odločna. Več bi se lahko izcimilo iz napada Bardeta, a so mu pošle moči. Kruijswijk je dobrih osem kilometrov pod vrhom izgubil virtualno rumeno majico, po padcu Nibalija in napadu Frooma pa je izgubil še vodstvo na etapi. Froome nekaj metrov prednosti ni znal zadržati in na koncu je odločal šprint peterice, ki ga je zanesljivo dobil Thomas: "Nimam besed. Ne vem, kaj naj rečem. Nisem si predstavljal, da lahko zmagam. Sledil sem Bardetu. Nibali je imel smolo, tudi jaz bi skoraj padel. Lahko gremo kar v Pariz?"

Sagan ima odprto pot do zelene majice

Etapa se je začela brez lani drugouvrščenega Rigoberta Urana, saj kapetan Cannondala ni dobro okreval po padcu v 9. etapi, da bi lahko normalno nadaljeval dirko. Med etapo so odstopili Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen (na letošnjem Touru sta oba dobila po dva ciljna šprinta) in Andre Greipel, tako da je med šprinterji alpsko trpljenje "preživel" le Peter Sagan, ki je tako v odličnem položaju, da spet osvoji zeleno majico.

Dirka po Franciji, 12. etapa Bourg Saint Maurice-Alpe d'Huez, 175km 1. G. THOMAS VB 5:18:37 2. T. DUMOULIN NIZ +0:02 3. R. BARDET FRA 0:03 4. C. FROOME VB 0:03 5. M. LANDA ŠPA 0:07 6. P. ROGLIČ SLO 0:13 7. V. NIBALI ITA 0:13 8. J. FUGLSANG DAN 0:42 9. N. QUINTANA KOL 0:47 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:53 11. E. BERNAL KOL 1:41 12. D. MARTIN IRS 1:45 13. B. JUNGELS NIZ 3:09 14. A. VALVERDE ŠPA 4:29 15. I. ZAKARIN RUS 4:29 ... 116. K. KOREN SLO 31:45 Skupni vrstni red po 12. etapi: 1. G. THOMAS VB 49:24:43 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. V. NIBALI * ITA 2:37 5. P. ROGLIČ SLO 2:46 6. R. BARDET FRA 3:07 7. M. LANDA ŠPA 3:12 8. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:43 9. N. QUINTANA KOL 4:13 10. D. MARTIN IRS 5:11 11. J. FUGLSANG DAN 5:45 12. A. VALVERDE ŠPA 9:07 13. B. JUNGELS NIZ 9:09 14. I. ZAKARIN RUS 9:37 15. M. NIEVE ŠPA 15:28 ... 111. K. KOREN SLO 1:48:18

* - odstop

