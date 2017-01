Nov šok na Anfieldu: slovo Liverpoola od FA-pokala

Gostje prvi polčas dobili z 0:2

28. januar 2017 ob 17:19,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 17:29

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so doživeli še tretji zaporedni domači poraz v zadnjih osmih dneh. V 4. krogu Pokala FA jih je z 1:2 presenetljivo izločil Wolverhampton.

Prejšnjo soboto so redsi v Premier ligi na Anfieldu z 1:3 izgubili proti Swanseaju, v sredo jih je v polfinalu ligaškega pokala z 0:1 šokiral Southampton, tokrat pa je bil zanje usoden drugoligaš Wolverhampton, ekipa, ki je trenutno na 18. mestu v Championshipu.

Gostje so povedli že v 1. minuti, ko je po podaji Helderja Coste s prostega strela z desne strani na daljši vratnici z glavo mrežo zatresel Richard Stearman. Pet minut pred koncem prvega polčasa je po hitrem protinapadu, ko je Liverpool izgubil žogo v kazenskem prostoru gostov, na 0:2 povišal Andreas Weimann. Predtem se je s prodorom in podajo znova izkazal Costa. Končni izid je v 86. minuti postavil Divock Origi. Trener Liverpoola Jürgen Klopp je spočil kar nekaj udarnih mož.

"Odgovoren sem za to, katere igralce pošljem na zelenico. To je bila zelo slaba predstava, že začeli smo slabo in tudi v nadaljevanju nam ni šlo nič bolje," je povedal Klopp.

FA-pokal, 4. krog:

DERBY COUNTY - LEICESTER 2:2 (2:1)

Bent 21., Bryson 40.; Bent 8./ag, Morgan 87.

Liverpool - WOLVERHAMPTON 1:2 (0:2)

Origi 86.; Stearman 1., Weimann 41.



Danes ob 16.00:

BLACKBURN - BLACKPOOL

CHELSEA - BRENTFORD

FULHAM - HULL CITY

MIDDLESBROUGH - ACCRINGTON

OXFORD - NEWCASTLE

ROCHDALE - HUDDERSFIELD

TOTTENHAM - WYCOMBE

LINCOLN CITY - BRIGHTON

BURNLEY - BRISTOL CITY



Ob 17.30:

SOUTHAMPTON - ARSENAL

Nedelja ob 13.00:

MILLWALL - WATFORD



Ob 15.00:

SUTTON - LEEDS UNITED



Ob 17.00:

MANCHESTER UNITED - WIGAN



CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY

M. R.