Nov šov Kristoffersena, do točk prvič Kranjec

Hirscher zaostal 33 stotink

22. december 2016 ob 17:44,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 21:39

Madonna di Campiglio - MMC RTV SLO

Novo poglavje slalomskega rivalstva Kristoffersen - Hirscher je spet dobil Norvežan, ki je v Madonni di Campiglio slavil 12. zmago kariere.

Henrik Kristoffersen je na tretjem slalomu sezone svetovnega pokala vodil že po prvi vožnji, najhitrejši pa je bil tudi v finalu, ko je z brezhibno vožnjo na podoben način kot v Val d'Iseru odgovoril na izziv Marcela Hirscherja. Avstrijec je na prvi progi zaostal 23 stotink, na drugi pa deset. Da sta bila najboljša slalomista sveta spet v svojem razredu, dokazuje zaostanek tretjeuvrščenega lokalnega matadorja Stefana Grossa, ki je bil dobro sekundo za Hirscherjem.

V družbi Stenmarka in Tombe

22-letni Kristoffersen je tretji smučar, ki je na klasični progi v Madonni di Campiglio ubranil zmago. Ingemarju Stenmarku je to uspelo leta 1980, Alberto Tomba pa je dve zmagi nanizal v letih 1987 in 1988. Ker Kristoffersen ni štartal na uvodnem slalomu v Leviju, je v slalomskem seštevku še vedno za Hirscherjem, ki ima v skupnem seštevku 251 točk prednosti pred Jansrudom in Kristoffersenom, ki sta skupaj na drugem mestu.

Boljši časi za slovenski slalom

Na specifični strmini, kjer teren visi v levo, se je na prvi progi dobro znašel Žan Kranjec. S številko 70 se je z 29. rezultatom prebil v finale in s tem izpolnil cilj. V finalu je naredil nekaj napak in končal na 28. mestu. To so njegove prve slalomske točke svetovnega pokala. Štefan Hadalin (34. mesto) je bil na prvi progi 33 stotink počasnejši od Kranjca in ni osvojil točk.

Izidi slaloma v Madonni di Campiglio: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 1:33,93 2. M. HIRSCHER AVT +0,33 3. S. GROSS ITA 0,35 4. M. MÖLGG ITA 1,45 5. A. MYHRER ŠVE 1,53 6. D. YULE ŠVI 1,56 7. A. PINTURAULT FRA 1,83 8. N. JUASA JAP 2,04 9. P. THALER ITA 2,05 10. M. SCHWARZ AVT 2,07 11. M. MATT AVT 2,09 12. D. RYDING VB 2,10 13. J. LIZEROUX FRA 2,21 14. J. P. GRANGE FRA 2,26 15. D. STEHLE NEM 2,54 ... 28. Ž. KRANJEC SLO 4,11 Vrstni red po prvi vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 48,00 2. M. HIRSCHER AVT +0,23 3. A. MYHRER ŠVE 0,49 4. S. GROSS ITA 0,59 5. M. MÖLGG ITA 0,61 6. D. YULE ŠVI 0,63 7. L. AERNI ŠVI 0,68 8. N. JUASA JAP 0,72 9. P. THALER ITA 0,75 10. D. STEHLE NEM 0,80 11. M. SCHWARZ AVT 0,86 12. M. MATT AVT 1,07 13. A. PINTURAULT FRA 1,20 14. D. RYDING VB 1,23 ... 29. Ž. KRANJEC SLO 1,88 34. Š. HADALIN SLO 2,21 Odstop: Neureuther, Feller, Byggmark... Svetovni pokal skupno (12/37): 1. M. HIRSCHER AVT 633 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 382 . K. JANSRUD NOR 382 4. A. PINTURAULT FRA 349 5. M. FAIVRE FRA 270 6. F. NEUREUTHER NEM 223 7. A.-L. SVINDAL NOR 220 8. C. JANKA ŠVI 206 9. A. MYHRER ŠVE 204 10. M. MÖLGG ITA 196 ... 21. Ž. KRANJEC SLO 123 25. B. KLINE SLO 111 100. M. ČATER SLO 10 Slalom (3/11): 1. M. HIRSCHER AVT 260 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 200 3. M. MÖLGG ITA 146 4. M. MATT AVT 144 5. S. GROSS ITA 105 6. M. HARGIN ŠVE 81 7. A. MYHRER ŠVE 77 8. D. RYDING VB 76 . D. YULE ŠVI 76 10. M. DIGRUBER AVT 69 A. HOROŠILOV RUS 69 ... 46. Ž. KRANJEC SLO 3

T. O.