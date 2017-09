Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barve tega poljskega kluba Vive Kielce zastopajo kar trije slovenski rokometaši. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Uroš Zorman je na Poljskem že šest let, Dean Bombač je tam od lani, letos poleti pa je zmagovalca Lige prvakov v sezoni 2015/16 okrepil tudi Blaž Janc. Foto: EPA Žiga Mlakar je z 22 goli trenutno vodilni strelec nove sezone Lige prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Nov spektakel v Zlatorogu: Prihajajo Zorman, Bombač in Janc

V soboto prihajajo Vive Kielce s številnimi zvezdniki

28. september 2017 ob 16:34

Celje - MMC RTV SLO

"Ne vem, kako naj pripravim taktiko, saj lahko Talant Dušebajev pokliče svojega sina Danija in ga vpraša o naših pripravah za tekmo," se je pošalil trener Celja Branko Tamše, ko so ga vprašali, kaj pripravlja Vive Kielcam.

Rokometaše Celja Pivovarne Laško po dveh porazih v novi sezoni Lige prvakov (Veszprem doma, Aalborg v gosteh) v soboto čaka nova zahtevna preizkušnja. V Zlatorogu bodo v soboto ob 19. uri gostili poljsko ekipo Vive Kielce, ki ima z Urošem Zormanom, Deanom Bombačem in Blažem Jancem slovenski pridih. Upanje vliva statistika - na zadnjih šestih tekmah je celjska ekipa kar petkrat premagala poljsko zasedbo, nazadnje februarja letos, ko je v Zlatorogu slavila s 34:33.

Na takšne tekmece se je težko pripraviti

"Ne vem, kako naj pripravim taktiko, saj lahko trener poljske ekipe Talant Dušebajev pokliče svojega sina Danija in ga vpraša o naših pripravah za tekmo," je na novinarski konferenci uvodoma dejal celjski strateg Branko Tamše in nato resneje dodal:

"Poljska ekipa je v primerjavi z minulo sezono, ko je v Zlatorogu izgubila, še osvežena. Gre za izjemno močno zasedbo, ki premore dve enakovredni postavi, vsaka od njih pa lahko igra po petnajst minut. Edina izjema tu je španski krožni napadalec Julen Aguinagalde, ki igra ves čas, a večinoma le v napadu. V prvem krogu je malce presenetljivo izgubila z Brestom, a nato v drugem krogu prepričljivo premagala Kiel in pokazala za kakšno ekipo gre, saj je zelo hitro popolnoma zamenjala sistem igre. Na takšne tekmece se težko pripraviš, na letošnjih treh tekmah z nami, Brestom in Kielom so prikazali tri različne načine igre."

"Zavedam se, da bo tekma naporna in težka, a vsi ta izziv željno pričakujemo in napovedujemo borbo na igrišču. Imamo nekaj svojih težav, ki jih odpravljamo. V tekmah proti takšnim dobrim nasprotnikom je že pet minut slabe igre lahko usodnih in delati moramo na tem, da dobro igro raztegnemo skozi celotno tekmo. Ko nam bo uspelo optimalnih šestdeset minut, potem lahko tu padejo tudi najmočnejše ekipe v Evropi," je dodal Tamše.

Če bo Zlatorog poln, bo vse lažje

Prvi strelec letošnje Lige prvakov Žiga Mlakar opozarja, da se bo treba držati dogovorov in taktike ter igrati na polno: "Vemo za kakšnega nasprotnika gre. Ima odlično zapolnjena vsa igralska mesta, v njihovih vrstah so sami zvezdniki, zato moramo tekmo odigrati maksimalno borbeno in srčno, saj lahko tako nadoknadimo razlike. Pokazali smo že, da smo tega sposobni in lahko tako premagamo velike ekipe. Seveda bi bilo lepo ponoviti lansko zgodbo, kar pa bo precej lažje, če bomo imeli glasno in številčno podporo s tribun."

"Na njihovo igro bomo morali odgovoriti z našo še hitrejšo predstavo. V obrambi bomo morali biti čvrsti ter tako pomagati vratarjem do čim več obramb. Kot posledica teh moramo nato tekoče povezati in zaključevati (pol)protinapade. Pozorni moramo biti na takoimenovano 'šah igro' v napadu poljske ekipe in zajeziti njeno igro," je dodal slovenski reprezentant in krilni igralec Celja Tilen Kodrin.

Gorenje v nedeljo proti Skjernu

V nedeljo bodo tretjo tekmo v malce manj kakovostni skupini C igrali tudi rokometaši Gorenja. Po zmagah nad španskim Ademarjem iz Leona in romunskim Dinamom iz Bukarešte bodo v svoji Rdeči dvorani ob 17. uri gostili tekmece iz danskega Skjerna, ki imajo po uvodnih dveh tekmah ravno tako 100-odstotni izkupiček. Na prvi tekmi so premagali Dinamo iz Bukarešte, na drugi pa norveški Elverum, kjer igra Slovenec Tine Poklar.

Liga prvakov, skupina B, 3. krog

KIEL - AALBORG 27:26 (13:12)

Sobota:

MEŠKOV BREST - VESZPREM ob 17.00

FLENSBURG - PSG 17.30

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KIELCE 19.00



Vrstni red: Veszprem in PSG 4, Kielce, Flensburg, Aalborg, Meškov Brest in Kiel po 2, Celje PL 0 točk.

Skupina C, 3. krog

DINAMO BUKAREŠTA - KADETTEN 29:28 (14:12)

Sobota:

ADEMAR LEON - ELVERUM ob 19.30

Nedelja:

GORENJE VELENJE - SKJERN ob 17.00



Vrstni red: Skjern in Gorenje po 4, Kadetten, Ademar in Dinamo 2, Elverum 0 točk.

T. O.