Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo znova ni imel svojega dne. Foto: EPA Veselje nogometašev Villarreala po zadetku Pabla Fornalsa. Foto: Reuters Na zadnjih treh tekmah v La ligi je Real osvojil le točko. Foto: EPA Yerry Mina je okrepil konkurenco v osrčju Barcine obrambe. Foto: EPA Dodaj v

Nov spodrsljaj Reala – Villarreal prvič z Bernabeua s 3 točkami

Barcina obramba močnejša za Mino, Arda se seli v domovino

13. januar 2018 ob 14:24,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 18:12

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Reala iz Madrida nadaljujejo neprepričljive predstave. V 19. krogu La lige so na domači zelenici morali priznati premoč Villarrealu, ki je sploh prvič ugnal kraljevi klub v gosteh.

Po polovici sezone ima Real zdaj za vodilno Barcelono 16 točk zaostanka, Katalonci bodo igrali v nedeljo, Madridčani pa morajo še odigrati eno zaostalo tekmo. So šele na četrtem mestu, ob tekmi več pa Villarreal zdaj za njimi zaostaja le še za točko. 20 let mineva, odkar se je rumena podmornica prvič uvrstila v Primero Division. Na dozdajšnjih medsebojnih tekmah je bil bistveno uspešnejši madridski klub, ki je zmagal kar 21-krat, na 35. tekmi pa je Villarreal slavil šele četrtič, prvič v gosteh. Na tretji tekmi zapored je Real v La ligi ostal brez treh točk. Pred novim letom ga je v Madridu s 3:0 odpravila Barcelona, prejšnji teden je remiziral s Celto v Vigu (2:2), zdaj pa je Santiago Bernabeu osvojil še Villarreal.

Rumeni podmornici je tri točke v 87. minuti zagotovil Pablo Fornals. Po kotu Reala si je žogo izboril Denis Čerišev. Rus, nekdanji nogometaš kraljevega kluba, je nato po levi popeljal žogo v protinapad. Podal je proti kazenskemu prostoru, kamor je utekel Enes Ünal. Z obrambo se je izkazal Keylor Navas. Do odbite žoge je prišel 21-letnega Fornals, ki jo je z mojstrskim lobom prek Navasa poslal v mrežo.

Gostitelji so praktično ves čas imeli pobudo – 57 odstotkov časa so imeli žogo v svoji posesti, ob tem pa so sprožili kar 28 strelov. Na drugi strani so jih gostje deset. Sedem Realovih je šlo proti vratom, Villarreal pa je imel take štiri. V prvem polčasu so Madridčani dvakrat protestirali, ko Alberto Undiano Mallenco ni pokazal na belo točko. Po udarcu z glavo Garetha Bala je namreč žoga v roko zadela Alvara Gonzaleza, vroče pa je bilo tudi, ko je Mario Gapsar oviral Cristana Ronalda.

V prvem delu se je Sergio Asenjo izkazal z obrambo po prostem strelu portugalskega zvezdnika, ko je žogo s skrajnimi močmi odbil prek vrat. Zatem je dobil tudi dvoboj ena na ena z Ronaldom. Tudi v drugem delu je Real ves čas napadal in stopnjeval pritisk. Deset minut pred koncem je žoga po močnem poskusu Luke Modrića zletela prek vrat, v 87. minuti pa je sledila kazen.

Barco okrepil Mina, Arda se vrača v domovino

Vodilno moštvo španske lige Barcelona se je okrepilo z visokoraslim centralnim branilcem Yerryjem Mino, medtem pa je katalonskega velikana zapustil vezist Arda Turan. 195 centimetrov visoki Mina, ki je k Barci prišel iz brazilskega Palmeirasa za 11,8 milijona evrov, je prvi Kolumbijec, ki bo zaigral za blaugrano. Prišel je kot zamenjava za Javierja Mascherana, ki odhaja na Kitajsko. Mina je pred Palmeirasom igral še za Santa Fe in Deportivo Pasto, za Kolumbijo pa je odigral devet tekem in dosegel tri gole.

30-letni Arda Turan bo kariero nadaljeval v domovini pri Bašakšehirju, ki vodi v turški ligi. Še pred nekaj sezonami tako rekoč neznani klub se je v zadnjih letih postavil ob bok uveljavljenim ekipam, kot so Bešiktaš, Fenerbahče in Galatasaray, pri katerem je kariero začel Turan. Barca je turškega nogometaša, ki je v Kataloniji, kamor je prišel iz Atletica leta 2015, razočaral, posodila za leto in pol z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Za Barcelono je odigral le 36 prvenstvenih tekem in dal pet golov.

19. krog:

GETAFE - MALAGA 1:0 (0:0)

Cala 73.



GIRONA - LAS PALMAS 6:0 (1:0)

Stuani 25./11-m, Olunga 57., 70., 79., Borja Garcia 64., Portu 74.

REAL MADRID - VILLARREAL 0:1 (0:0)

Fornals 87.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco (70./Vazquez), Bale (70./Asensio), Ronaldo.

Villarreal: Asenjo, Mario, Alvaro, Bonera, Jaume Costa, Rodri, Castillejo (83./Rukavina), Trigueros, Fornals, Raba (46./Čerišev), Bacca (76./Ünal).

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco

EIBAR - ATLETICO MADRID 0:1 (0:1)

Gameiro 27.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

DEPORTIVO - VALENCIA 1:2 (0:1)

Andone 88.; Guedes 37., Rodrigo 64.

Nedelja ob 12.00:

LEVANTE - CELTA VIGO



Ob 16.15:

ALAVES - SEVILLA



Ob 18.30:

ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO



Ob 20.45:

REAL SOCIEDAD - BARCELONA



Ponedeljek ob 21.00:

BETIS - LEGANES

Lestvica: BARCELONA 18 15 3 0 48:7 48 ATLETICO MADRID 19 12 6 1 28:8 42 VALENCIA 19 12 4 3 40:19 40 REAL MADRID 18 9 5 4 32:17 32 VILLARREAL 19 9 4 6 26:21 31 SEVILLA 18 9 2 7 23:27 29 EIBAR 19 8 3 8 24:31 27 GETAFE 19 7 5 7 23:18 26 GIRONA 19 7 5 7 28:28 26 ATHLETIC BILBAO 18 6 6 6 20:19 24 LEGANES 17 7 3 7 13:14 24 REAL BETIS 18 7 3 8 30:34 24 REAL SOCIEDAD 18 6 5 7 31:30 23 ESPANYOL 18 6 5 7 15:21 23 CELTA VIGO 18 6 4 8 32:27 22 LEVANTE 18 3 9 6 15:25 18 DEPORTIVO 19 4 4 11 21:37 16 ALAVES 18 5 0 13 13:27 15 MALAGA 19 3 2 14 13:33 11 LAS PALMAS 19 3 2 14 14:46 11

T. J.