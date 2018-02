Nov telefon in darilca za vse olimpijce - razen za Severne Korejce?

Prirediteljem ostre sankcije povzročajo sive lase

6. februar 2018 ob 11:15,

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 12:37

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters

Južnokorejski velikan Samsung bo vsem športnikom na olimpijskih igrah v Pjongčangu podaril najnovejši model svojega pametnega telefona, darilo podjetja Nike pa bodo nove trenirke. Pri tem pa nastane dilema - jih bodo dobili tudi Severni Korejci?

Samsung Electronics, uradni pokrovitelj zimskih olimpijskih iger, ki se bodo začele v petek, je sporočil, da je posebej za na igrah sodelujoče športnike izdelal 4.000 telefonov modela Galaxy Note 8. Med športnike jih bo razdelil Mednarodni olimpijski komite (MOK). A prireditelji imajo težavo, saj ne vedo, ali lahko telefone - vsak stane skoraj 900 evrov - razdelijo tudi med 22 severnokorejskih športnikov.

Kot je znano, je Varnostni svet proti tej izolirani komunistični državi leta 2016 uvedel še strožje sankcije, ki močno omejujejo potovanja Severnih Korejcev v tujino ter jim prepovedujejo dobavo razkošnih predmetov in elektronskih naprav, ki bi bile lahko uporabljene tako v komercialne kot vojaške namene.

Zapleti so se pojavili tudi pri tekmovalnih dresih. Južnokorejska reprezentanca nosi oblačila ameriškega tekstilnega velikana Nike, a skupno žensko hokejsko moštvo obeh Korej bo moralo zaradi ameriških sankcij nositi drese neznanega finskega podjetja. Enostranske ameriške sankcije proti Pjongjangu gredo namreč mnogo globlje od prepovedi sklepanja poslov ameriških podjetij in posameznikov s Severno Korejo. Prireditelji so za vse športnike pripravili tudi druga darilca, za katera ne vedo, ali lahko pridejo tudi v roke Severnim Korejcem.

Opremo jim bodo le posodili

Severnokorejske hokejistke in hokejisti bodo za nameček ob odhodu iz Južne Koreje morali vrniti vso opremo - hokejske palice, drsalke in drugo opremo, ki jim jo lahko finsko podjetje med turnirjem le posodi.

"Skušamo najti različne načine, kako se izogniti veljavnim sankcijam," je dejal eden izmed prirediteljev.

Za vsak polet dovoljenje ZDA

Težave so tudi z letalskimi prevozi med severom in jugom. Tako je moral južnokorejski minister za združitev zaprositi ZDA za začasno dovoljenje za pristanek južnokorejskega letala v severni sosedi. Na letalu so bili južnokorejski smučarji, ki so se v sredo odpravili na trening v Severno Korejo, dan pozneje pa je letalo v Pjongčang pripeljalo severnokorejske športnike. Vsako letalo ali ladja, ki pristane ali se zasidra na ozemlju Severne Koreje, dobi 180-dnevno prepoved vstopa v ameriški zračni prostor ali ameriške vode. A Washington je dal dovoljenje le za omenjeno letalo, za vsako naslednje, ki bo poletelo med Južno in Severno Korejo, bodo morali postopek ponoviti.

Prireditelji še vedno niso dobili odgovora na vprašanje, ali lahko severnokorejskim športnikom zagotovijo zdravniško pomoč in ali lahko državljani Severne Koreje na igrah kupujejo spominke. "To v preteklih letih ne bi bil problem, danes pa so sankcije proti državi močno zaostrene, tako da je še vedno odprtih vprašanj," je dejal korejski profesor Yoo Ho-yeol.

Severnokorejski olimpijci živijo z drugimi športniki v olimpijski vasi v Gangneungu, severnokorejska 230-članska delegacija pa bo med igrami bivala v razkošnem hotelu na obrobju Pjongčanga, v katerem nočitev stane 182 evrov na noč.

Dve medalji v hitrostnem drsanju

Severna Koreja je na zimskih olimpijskih igrah prvič nastopila leta 1964, zadnjič pa v Vancouvru leta 2010. Predtem je reprezentanco poslali tudi na igre v Torinu (leta 2006), Naganu (1998), Albertvillu (1992), Calgaryju (1988), Sarajevu (1984) in Saporu (1972). Z zimskih iger ima država dve medalji, srebrno in bronasto, obe so osvojili v hitrostnem drsanju.

Na poletnih igrah so Severni Korejci mnogo uspešnejši. Niso nastopili le na igrah leta 1984 v Los Angelesu in štiri leta kasneje v Seulu, njihovi športniki pa so osvojili kar 54 medalj, največ v dvigovanju uteži, rokoborbi in boksu.

A. P. J.