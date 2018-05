Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Asbel Kiprop je svetovni prvak zadnjič postal leta 2015 v Pekingu. Foto: Reuters Dodaj v

Nov udarec za kenijsko atletiko: Kiprop pozitiven

Ujet trikratni svetovni prvak

4. maj 2018 ob 13:05

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji olimpijski prvak v teku na 1.500 metrov, Kenijec Asbel Kiprop, je bil pozitiven na dopinški kontroli, ki je zaznala uporabo eritropoetina.

Novico je potrdila neodvisna atletska skupina za integriteto. 28-letnik je vzorec oddal novembra. Atlet je bil o tem obveščen v začetku februarja.

Nad kenijsko atletiko že dolgo visi dvom o poštenosti, saj so v zadnjih petih letih ujeli več kot 40 kenijskih tekmovalcev. Svetovna protidopinška agencija je pred tremi leti ugotovila več nepravilnosti, a je Kenijcem dovolila nastop na OI 2016 zaradi napredka pri zaznavanju nedovoljenih snovi.

Številni mediji so o pozitivnem testu Kipropa poročali že v četrtek, ko je atlet v prvih odzivih ostro zanikal jemanje prepovedanih snovi in dejal, da bo storil vse, da bo opral svoje ime. Obenem je menil, da bi "lahko dva agenta, ki sta vzela vzorec, tega okužila zaradi možnega izsiljevanja". To so pri atletski skupini za integriteto zavrnili.

Kiprop je olimpijsko zlato osvojil leta 2008 v Pekingu, trikrat (2011-2015) pa je na isti razdalji postal svetovni prvak.

